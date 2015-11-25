قامت دار النشر ”جي يو كوكومين شا“ باختيار كلمات مرشحة لقائمة ”الكلمات الأكثر شعبية لهذا العام“. في هذه المقالة نلقي الضوء على سنة ٢٠١٥ بالنسبة لليابان من خلال ملخصاتنا لـ ٥٠ كلمة مرشحة.

مع اقتراب نهاية عام ٢٠١٥، تقوم دار النشر ”جي يو كوكومين شا“ مرة أخرى بالإعلان عن ٥٠ كلمة مرشحة لقائمة ”الكلمات الأكثر شعبية لهذا العام“. تختار الشركة، المعروفة بمرجعها السنوي الشعبي Basic Knowledge on Contemporary Terminology (بالعربية: المعلومات الأساسية حول المصطلحات المعاصرة)، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام مجموعة من الكلمات والعبارات التي كان لها تأثير على الوعي الشعبي الياباني خلال العام السابق.

أدناه نقوم بإدراج جميع الكلمات المرشحة وعددها ٥٠ ونقدم وصفا موجزا لمعانيها وأهميتها. وسيتم الإعلان عن المرشحات النهائية والكلمة الفائزة يوم الثلاثاء في ١ ديسمبر/كانون الأول.

Bakugai - 爆買い : شراء متأجج - التسوق الضخم من قبل أعداد متزايدة من السياح الصينيين في اليابان عمل على تعويم قطاع التجزئة. مخازن الأدوية ومحلات الإلكترونيات، والمتاجر تعتمد بشكل متزايد على هذا الإنفاق لتحسين خطوطها الاحتياطية.

المتسوقون الصينيون في حي جينزا. (جيجي برس)

Inbaundo - インバウンド : زيارة المسافرين الأجانب لليابان - مع توقع بلوغ إجمالي عدد السياح الأجانب من ٢٠ مليون في عام ٢٠١٥، قبل وقت كاف من عام ٢٠٢٠، وهو العام الذي وضعته الحكومة اليابانية للوصول إلى هذا الهدف، يتم تعزيز الاقتصاد الياباني من قبل هؤلاء الزوار القادمين ”inbound“.

Tōken joshi - 刀剣女子 : فتيات هواة السيوف - فازت لعبة الفيديو على شبكة الإنترنت ”توكين رانبو“ (رقصة السيوف الجامحة)، والتي تشتهر بأبطالها المحاربين ذو المظهر الوسيم، بقلوب أعداد كبيرة من ”فتيات هواة السيوف“. تتوافد هؤلاء الهواة من الإناث أيضا في أعداد متزايدة لمشاهدة السيوف المعروضة في المتاحف.

Raburaibā - ラブライバー : هواة مشروع ”!Love Live“ - ينتشر ”!Love Live“ إلى شتى أنواع الأنيمي والأغاني، والمهرجانات، وألعاب الفيديو وغير ذلك، وتدور القصة حول طالبات مدرسة ثانوية يصبحن بطلات شعبية. وقد جلبت الجماهير الأكثر ولاء لهذا المشروع الانتباه من خلال تزيين نفسها بعدد لا يحصى من الأزرار وغيرها من البضائع الخاصة ترمز إلى الأيدول التي تشجعها.

Agokui - アゴクイ : رفع الذقن - أصبحت حركة الرجل وهو يرفع ذقن المرأة بيده بلطف في الأنيمي والمانغا تمهيدا لقبلة نموذجا رومانسيا. وتبدو حركة الجسد هذه وكأنها متابعة ممكنة لكابي دون، وهي وضعية ”ضرب الجدار“ الذي يقوم بها الرجل لمنع المرأة من الابتعاد عن خطواته الرومانسية.

Doragenai - ドラゲナイ : دوراغيناي - الأغنية الساحقة من قبل فرقة روك ”سيكاي نو أواري“، ”Dragon Night“ اكتسبت هذا اللقب بين المتتبعين على شبكة الإنترنت بسبب النطق الخاص للمغني.

Puro kanojo - プロ彼女 : صديقة محترفة - أثارت مجلة فيفي عاصفة من الاحتجاجات بسبب نصائحها بشأن كيف يمكن للفتاة أن تكون ”professional girlfriend“ في مقال خاص على أنها تخيّل كأدوار الجنسين العتيقة الدائمة.

Rassun gorerai - ラッスンゴレライ : راسّون غوريراي - أغنية هزلية كتبها الثنائي الكوميدي 8.6Second Bazooka، بعنوان كلماته لا معنى لها ”Rassun gorerai“، فازت بالكثير من المشجعين هذا العام.

Attakaindakarā - あったかいんだからぁ : لأنه دافئ - ثنائي كوميدي آخر ”كوماموشي“ قدما هذه الأغنية والتي حققت لهما نجاحا في عالم الموسيقى أيضا.

！Hai ronpa! - はい、論破 : هذا كل شيء! فشلت حجتك! - تأتي هذه العبارة من شخصية مدير ساخر في برنامج المنوعات Tsūkai TV sukatto Japan (تلفزيون مثير، واليابان منعش). وكانت واحدة من أكثر الطرق شعبية للفوز في مناقشات المدارس لهذا العام.

（Anshin shite kudasai (haitemasu yo) - 安心してください （穿いてますよ : لا تقلق (أنا أرتدي) - كما يترجم كوميدي ”تونيكاكو أكاروي ياسومورا“ جملته الشعبية الخاصة إلى اللغة الإنكليزية في الفيديو أدناه حيث أنه يقوم بالعديد من الوضعيات التي تبدو عارية، ”Don’t worry, I’m wearing“. نعم، إنه يلبس سروالا داخليا.

（Fukuyama rosu (Masha rosu) - 福山ロス（ましゃロス : فقدان فوكوياما - فوكوياما ماساهارو، المغني والممثل المعروف بمحبة باسم ”ماشا“، تزوج أخيرا في سن الـ ٤٦ من الممثلة فوكيئشي كازوئي، تاركا جمهوره من الإناث بشعور من ”فقدان فوكوياما“. يتبع مصطلح الفقدان سلسلة من Tamorosu، حزنا على نهاية برنامج المنوعات التلفزيوني بتقديم الكوميدي المخضرم تاموري ”Waratte ii tomo“ في عام ٢٠١٤، وAmarosu، بعد انتهاء دراما شعبية ”Ama-chan“ في عام ٢٠١٣.

！Mainichi, Shūzō! - まいにち、修造 : كل يوم، شوزو! - اكتسب لاعب التنس السابق ماتسوكا شوزو الشهرة منذ أن ترك هذه الرياضة لتشجيعه المفعم بالطاقة للمشجعين ومشاهدي التلفزيون. في كتابه ”كل يوم، شوزو!“ الذي أصبح أكثر الكتب مبيعا، يزود القراء شيئا منعشا يوميا.

Hibana - 火花 : شرارة - الكوميدي ماتايوشي ناؤكي عرض خبرته الأدبية من خلال الفوز بجائزة أكوتاغاوا في يوليو/تموز لرواية Hibana (شرارة)، التي حققت أيضا أرقام مبيعات مثيرة للإعجاب.

Kekka ni komitto suru - 結果にコミットする : ملتزمون بالنتائج - لم يمكن تجنب إعلانات سلسلة نوادي اللياقة البدنية Rizap على محطات التلفزيون واللوحات الإعلانية في البلاد في عام ٢٠١٥. وهذا الشعار ”ملتزمون بالنتائج“، تسبب ببعض الارتباك والمناقشة، حيث أن كلمة ”Commit“ (ملتزم) مستخدمة ككلمة دخيلة ليست شائعة باللغة اليابانية.

غورومارو يقوم بالوقفة الشهيرة. (جيجي برس)

Gorōmaru pōzu - 五郎丸ポーズ : وقفة غورومارو - كان غورومارو أيومو واحدا من نجوم الأداء الرائع لليابان في نهائيات كأس العالم للرغبي هذا العام حيث سجل ٢٤ نقطة في الفوز التاريخي ضد جنوب أفريقيا. وقد أصبحت وقفة المدافع قبل الركل، مع يديه معا وكلا السبابتين متجهتين نحو الأعلى، مشهورة باسم ”Gorōmaru pose“.

Toripuru surī - トリプルスリー : ثلاثة ثلاثيات من النقاط - هو مصطلحة في رياضة البيسبول. في عام ٢٠١٥، حقق كل من اللاعب يامادا تيتسوتو من فريق Tokyo Yakult Swallows واللاعب ياناغيتا يوكي من فريق SoftBank Hawks ”ثلاثة ثلاثيات من النقاط“ من متوسط ٣٠٪ ضربة أو أعلى وعلى الأقل ٣٠ home run وstolen base في موسم واحد.

Ichioku sōkatsuyaku shakai - １億総活躍社会 : المجتمع لتعزيز المشاركة الدينامية لجميع المواطنين - هذا الشعار الجديد الذي اعتمده رئيس الوزراء شينزو آبي، والذي يشير إلى يابان مثالي فيه ”مجتمع من ١٠٠ مليون شخص نشط“ حرفيا، ولكن تم انتقاده لأن يذكر بتعبير آخر ١٠٠ مليون شخص استخدم زمن الحرب الدعائية أيضا.

Enburemu - エンブレム : شعار - تم سحب شعار دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين طوكيو عام ٢٠٢٠ والذي تم تصميمه بواسطة المصمم سانو كينجيرو، في ١ سبتمبر/أيلول بعدما اتهم المصمم بسرقة تصميم شركة مسرح بلجيكية.

Jōkyū kokumin - 上級国民 : كبار المواطنين - بعد إزالة الشعار، قالت اللجنة الأولمبية إنه على الرغم من أعضائها عرفوا أن سانو كينجيرو لم يسرق التصميم، من المرجح أن المواطنين العاديين لا يرون ذلك بنفس الطريقة. أثار هذا موجة من ردود الفعل الساخرة على الإنترنت حول كيفية دعم ”كبار المواطنين“ المصمم سانو.

Hakushi tekkai - 白紙撤回 : إلغاء التنفيذ - وقعت فضائح أولمبية أخرى في أوائل الصيف مع التخلي عن التصميم الأصلي للملعب الوطني الجديد من تصميم المصممة العراقية زها حديد بسبب زيادة التكاليف. وقال رئيس الوزراء آبي إن الحكومة ”ستبدأ من الصفر“.

I am Kenji : أنا كينجي - كان الصحفي غوتو كينجي واحدا من اثنين من المختطفين اليابانيين اللذين تم إعدامهما من قبل داعش في عام ٢٠١٥. وخلال المفاوضات للإفراج عنه بعد وفاة الرهينة الأول، يوكاوا هارونا، استخدم شعار ”أنا كينجي“ لإظهار الدعم.

I am not Abe : أنا لست آبي - بعد ظهوره كشعار لانتقاد السياسات النشطة المتزايدة من قبل رئيس الوزراء حول الشرق الأوسط، أخذ شعار ”أنا لست آبي“ معنى أعم تدريجيا. وازداد شيوع الشعار بعد الظهور في ملصق لناقد الحكومة كوغا شيغيأكي أمام الكاميرا في آخر ظهور له في برنامج إخباري شعبي على شاشة التلفزيون.

Shuku shuku to - 粛々と : بوِقار - الأمين العام لمجلس الوزراء سوغا يوشيهيدي كرر مرارا وتكرارا أن عملية نقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الامريكية ستجري ”بثبات، كما هو مخطط لها“. وانتقدت هذه التعليقات من قبل محافظ أوكيناوا أوناغا تاكيشي الذي يعارض هذه العملية.

Kireme no nai taiō - 切れ目のない対応 : استجابة مستمرة - يهدف الحزب الليبرالي الديمقراطي لخلق تشريعات الأمن التي من شأنها أن تكون ”استجابة سلسة“ في مختلف المجالات، سواء في وقت السلم وفي حالات الطوارئ.

Sonritsu kiki jitai - 存立危機事態 : الحالات التي تهدد بقاء الوطن - عدلت اليابان والولايات المتحدة مبادئها التوجيهية للتعاون الدفاعي في أبريل/نيسان. واحدة من أكبر التغييرات في المبادئ التوجيهية الجديدة تسمح لليابان ممارسة محدودة للحق في الدفاع الذاتي الجماعي في ”الحالات التي تهدد بقاء الوطن بوجود خطر سافر لحياة الشعب واعتداء على الحرية والسيادة بسبب وقوع هجوم مسلح على الدول الحلفاء“.

Kaketsuke keigo - 駆けつけ警護 : إنقاذ موظفي الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية في الحالات الطوارئ - إمكانية تقديم ”دعم مسلح في المناطق النائية“ هي نقطة أخرى لسياسة الحكومة على الاستخدام السليم لقوات الدفاع الذاتي. هذا يمكن الجنود اليابانيين الذهاب لإنقاذ موظفي الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية في الحالات التي يتم فيها ضمان أمنهم، ويمكن أن تستجيب بشكل أسرع لقوات الأمن في بلد ما أو القوات المسلحة الأخرى.

Kokumin no rikai ga fukamatteinai - 国民の理解が深まっていない : حتى الآن لم يفهم اليابانيون بما فيه الكفاية هدف الحكومة من حيث السياسة الأمنية - هذا ما قاله رئيس الوزراء آبي في البرلمان. جلب هذا انتقادات جديدة من المعارضين للتشريع الأمني الجديد الذين أشاروا إلى مسؤوليته الخاصة لشرح الإجراءات بشكل صحيح.

Retteru hari - レッテル貼り : التسمية بجزم - ظهر هذا المصطلح كثيرا في خطب رئيس الوزراء، الذي انتقد معارضته ”لتسميته بشكل حاسم“ كعسكري بسبب تشريعات إدارته الأمنية.

Tero ni kusshinai - テロに屈しない : لن نرضخ للإرهاب - هي عبارة تكررت في الاستجابة من قبل الحكومة لطلب فدية مختطفين مواطنين يابانيين على يد داعش في سوريا.

Hayaku shitsumon shiro yo - 早く質問しろよ : عجلي بطرح سؤالك - في يوم ٢٨ مايو/أيار، قاطع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عضوة في الحزب الديمقراطي الياباني تسوجيموتو كيومي عندما كانت تتحدث في البرلمان، حيث صرخ ”عجلي بطرح السؤال“، وقد اعتذر يوم ١ يونيو/حزيران علنا عن هذا التصرف.

Abe seiji o yurusanai - アベ政治を許さない : لن نغفر لحكومة آبي - هذا ما قاله العديد من المتظاهرين الذين تجمعوا في طوكيو كل أسبوع للاحتجاج ضد تشريعات الأمن وتوسلوا للسياسيين لحماية المادة ٩ من الدستور الياباني الذي ينبذ الحرب.

محتجون ضد التشريعات الأمنية لرئيس الوزراء آبي. (جيجي برس)

Sensō hōan - 戦争法案 : مشروع قانون للحرب - استنادا للمتظاهرين، مشروع قانون لتعديل التشريعات الأمنية لليابان هو مجرد ”مشروع قانون للحرب“.

Jimintō, kanji warui yo ne - 自民党、感じ悪いよね : أليس الحزب الليبرالي الديمقراطي مثيرا للاشمئزاز ؟ - انخرط مواطنون ضد آبي على الإنترنت أيضا واستخدموا عبارة ”أليس الحزب الليبرالي الديمقراطي مثيرا للاشمئزاز ؟“ في العديد من الميمات على الشبكات الاجتماعية.

SEALDs - シールズ : أعمال الطلاب الطوارئ من أجل ديمقراطية ليبرالية - توصف مجموعة SEALDs بأنها ”منبرا لإجراءات الطوارئ التي تم إنشاؤها من قبل الطلاب لحماية اليابان حرة وديمقراطية“. وكان أعضاء هذه المجموعة المنظمين الرئيسيين للاحتجاجات ضد مشروع لتعديل التشريعات الأمنية التي تم تمريرها في البرلمان في سبتمبر/أيلول.

Torima, haian - とりま、廃案 : حسنا، قبل كل شيء، إن هذا القانون مرفوض - إنه اختصار لتعبير toriaezu, mā, haian، وهو الشعار الذي ظهر في العديد من اللافتات في الاحتجاجات التي وقعت خلال فصل الصيف، وغالبا بالاقتران مع عبارة تصيح sore na ”(أيوه، بالضبط)“.

Ōsaka-to kōsō - 大阪都構想 : خطة لإعادة تنظيم محافظة أوساكا الشاملة - إنها خطة لإعادة تنظيم مدينة أوساكا في أحياء خاصة مثل الموجودة في وسط طوكيو، وبالتالي القضاء على الوظائف الحكومية على مستوى المدينة والمحافظة، وبالتالي خلق ”محافظة أوساكا الشاملة“ على غرار عاصمة البلاد. تم رفض الاقتراح لتنفيذ هذه الخطة يوم ١٧ مايو/أيار من قبل الناخبين في استفتاء المحافظة.

Mai nanbā - マイナンバー : عدد التعريف الشخصي - هذه الكلمة ظهرت بالفعل في قائمة التعبيرات المرشحة في عام ٢٠١٣ ومن شأن نظام تحديد العددية هذا أن يعطي جميع المقيمين عدد التعريف الشخصي ”my number“ سيتم استخدامه في الضرائب، الضمان الاجتماعي وغيرها من الخدمات. وقد بدأ توزيع أرقام بطاقات الهوية بين جميع المواطنين وبين السكان الأجانب المقيمين على المدى الطويل.

Karyū rōjin - 下流老人 : المسنين الفقراء - هو عنوان كتاب شعبي كتبه الإخصائي الاجتماعي فوجيتا تاكانوري، حيث يكتب عن كبار السن الذين يعيشون على مستوى معيشة منخفض. ويعتقد أن الملايين من اليابانيين ينتمون إلى هذه المجموعة من المسنين الفقراء.

Charenji - チャレンジ : التحدي - فكرة ”التحدي“ أساسية لخطط رئيس الوزراء آبي لخلق ”مجتمع يمكن فيه تنشيط جميع المواطنين“. وتريد الحكومة وضع سياسات للسماح للناس للقيام ومواجهة التحديات دون خوف من وقوعهم أو وقوع عائلاتهم في التصدعات الاجتماعية إذا لم تنجح.

Owahara - オワハラ : مضايقات التوقف (البحث عن عمل) - وهو تعبير يشير إلى مضايقات بعض الشركات لأولئك الطلاب الذين يسعون بنشاط من أجل فرصة عمل للتوقف عن البحث عن عمل مقابل عرض وظائف غير رسمية بعد التخرج.

Sūpāmūn - スーパームーン : القمر العملاق - يسمى البدر الذي يتزامن مع حضيض القمر الصناعي، عندما يكون الأقرب إلى الأرض باسم ”supermoon“. في عام ٢٠١٥ كان هناك ثلاثة أو ستة الأقمار العمالقة إذا تم تضمين أقمار جديدة أيضا في هذا التعريف، وقد شهد يومي ٢٧ و٢٨ سبتمبر/أيلول القمر العملاق وخسوف قمر كلي كان من الممكن النظر إليه من أمريكا.

Hokuriku shinkansen - 北陸新幹線 : هوكوريكو شينكانسن - في مارس/آذار، بدأ العمل على وصلة جديدة لشبكة قطارات فائقة السرعة الشهيرة في اليابان، هوكوريكو شينكانسن، والتي تربط طوكيو إلى كانازاوا وإيشيكاوا.

Dorōn - ドローン : طائرة صغيرة مسيرة عن بعد - في أبريل/نيسان، تم اكتشاف طائرة صغيرة بدون طيار مسيرة عن بعد على سقف مقر إقامة رئيس الوزراء حيث تم التحكم بها من قبل شخص يحتج ضد الطاقة النووية. اليوم هناك علامات تحظر استخدام الطائرات صغيرة مسيرة عن بعد في حدائق طوكيو.

Minimarisuto - ミニマリスト : معتدل - كلمة ”minimalist“ تشير إلى الناس يحدون من أثاث منازلهم وشراء ما هو ضروري فقط. هذا التعبير يتداخل مع تعبير آخر، satori sedai (الجيل المستنير)، الذي يشير إلى الناس الذين يرفضون الاستهلاك غير الضروري حيث ظهر في قائمة ٢٠١٣ من التعبيرات.

Rūtin - ルーティン : اعتياد - أصبح لدى لاعب الرجبي غورومارو أيومو ”الروتين“ الأكثر شهرة في اليابان هذا العام، بما في تلك وقفة المدافع قبل الركل كما هو موضح أعلاه.

Morahara - モラハラ : التحرش الأخلاقي - إنه اختصار لتعبير ”moral harassment“، متعلق بالتنمّر في مكان العمل باللغة الإنكليزية. وبدأ استخدام هذه الكلمة في وسائل الإعلام اليابانية بعد استخدامها من قبل الممثلة ميفوني ميكا، ابنة الممثل الراحل ميفوني توشيرو، كسبب للطلاق من زوجها، مغني الروك تاكاهاشي جوجي.

Furenemī - フレネミー : صديق متناف/صديق عدو - عبارة منحوتة حديثة من مجمع الكلمة الإنكليزية ”frenemy“ التي تصف الأصدقاء وهم المنافسون أيضا، أو أعداء يتظاهرون بأنهم أصدقاء، وقد ازدادت شعبية المصطلح أيضا في اليابان في عام ٢٠١٥.

Sādo uēbu kōhī - サードウェーブコーヒー : قهوة الموجة الثالثة - كغيرهم في العالم، المستهلكون اليابانيون مهتمون على نحو متزايد في التمتع بشرب ”third-wave coffee“ ذات الجودة العالية.

Onigirazu - おにぎらず : كرات الأرز المتواضعة ”أونيغيرازو“ - هو تطور للأونيغيري التقليدية تحضر على النقيض من طريقة تشكيل كرات الأرز باليد التي تكون غير مرتبة، من خلال لفّها وإعدادها كشطيرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ١٢ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٥.)