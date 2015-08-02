В магазинах электротоваров можно найти самые разные вещи на любой вкус. Выбор не ограничивается электрическими приборами, там есть и множество других полезных мелочей для дома. Богатство выбора и возможность приобрести самые новые товары по сравнительно недорогой цене привлекают покупателей в эти магазины.

От новинок электротехники до велосипедов

В Японии есть несколько крупных сетей магазинов электротоваров. Самые известные – «Ямада дэнки», «Эдион», «Кэйдзу дэнки», «Ёдобаси камэра», «Бикку камэра», «Нодзима», «Бэсуто дэнки», «Камэра-но Китамура», «Кодзима», «Лаокс» и другие. Самая крупная из них, «Ямада дэнки» (ссылка на англ. яз.), к марту 2014 года имела 4401 магазин, включая 73 торговых предприятия за рубежом(*1).

Часто магазины этих сетей расположены возле узловых железнодорожных станций. В Токио, например, они есть возле станций Синдзюку, Икэбукуро, Акихабара и т. п. Разные сети обслуживают разные регионы и города страны, создавая свои магазины, укомплектованные всем необходимым, с обширными стоянками для большого количества машин.

Магазин электротоваров на Акихабаре

Наиболее привлекательной чертой этих магазинов является, пожалуй, широкий выбор представленных в них товаров. Тут можно купить всё – от больших холодильников и телевизоров до мелочей вроде карт памяти, компьютеры и видеокамеры для работы и развлечений, пылесосы и рисоварки, необходимые в каждом доме, и многое другое. Более того, выбор не ограничен только электрической техникой. В крупных магазинах продаются канцелярские товары, велосипеды, спортивные принадлежности, обувь, бижутерия, алкогольные напитки и прочие предметы, совершенно не связанные с электротехникой. В этом и заключается их удобство – чтобы купить необходимые в данный момент вещи, не нужно ходить по специализированным магазинам, поскольку почти всё можно приобрести в таком практически универсальном магазине.

Велосипеды и товары для гольфа

Система бонусов при покупках

Для собственного выживания на высококонкурентном японском рынке торговые сети используют различные ухищрения. Одним из способов сохранять лояльность покупателей является начисление бонусов при покупках. К примеру, в «Ёдобаси камэра» бесплатно выдаётся карточка покупателя, и годовых взносов за членство в сообществе покупателей тоже платить не нужно. При покупке на такую карточку зачисляется определённая бонусная сумма, которая зависит от цены покупки и разновидности товара, а использовать её можно в следующий раз, когда покупатель придёт купить что-то ещё.

Помимо системы бонусов, покупателей привлекает также возможность получения скидок. Само собой, скидки бывают не на все товары, но если, например, покупатель заметил, что цена на товар выше той, которую он видел в другом магазине, он может посоветоваться с менеджером, который, вполне возможно, предоставит скидку на этот товар. Чтобы купить желаемое дешевле, можно перед покупкой сравнить цены в разных магазинах, и сэкономить деньги. Кроме того, многие такие магазины могут продавать товары беспошлинно, если цена покупки выше определённой суммы. Для этого также нужно посоветоваться с продавцом и предъявить паспорт, где указана дата въезда в страну. Правда, следует определить, что дешевле – купить с начислением бонусов или же без налога на продажу.

Бонусная карта сети «Ёдобаси камэра»

В основном, конечно, такие магазины торгуют новыми товарами, но бывают и такие, которые специализируются на излишках товаров. Так, сеть «Кодзима» создала в районе Михама г. Тиба магазин «Кодзима ауторэтто Макухари-тэн» (ссылка на англ. яз.), где продаются образцы, лежавшие на витринах, устаревшие модели товаров и т. п. Бывают вещи, у которых утрачена инструкция, или слегка потёртые, но возможность купить что-либо подчас менее, чем за полцены, привлекает покупателей, которые хорошо отзываются об этом магазине. Само собой, такие магазины не для тех, кто стремится к самым передовым новинкам рынка, но их можно порекомендовать экономным людям, которые хотят недорого купить товар приемлемого для них качества.

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Информация о беспошлинной торговле (tax free) (на английском языке)

Фотография к заголовку: Отдел рисоварок в магазине электротоваров

Фотографии предоставлены:

Магазин электротоваров на Акихабаре: camknows

Бонусная карта сети «Ёдобаси камэра»: Karl Baron