Las grandes tiendas de electrodomésticos de Japón destacan por su amplia oferta de productos. Pero no solo se trata de electrónica, hay una gran variedad de productos entre los que comparar, y es posible encontrar electrodomésticos de última generación a un buen precio.

Una variedad de productos que abarca desde aparatos de última tecnología hasta bicicletas

En Japón existen numerosas grandes cadenas de venta de electrodomésticos. Entre las más conocidas están Yamada Denki, Edion, K’s Denki, Yodobashi Camera, Bic Camera, Nojima, Best Denki, Camera no Kitamura, Kojima, Laox, etc. La mayor cadena de todas, Yamada Denki, ha abierto un total de 4.401 establecimientos incluyendo las 73 tiendas que tiene en el extranjero (según la información de marzo de 2013).

Estas cadenas de tiendas se pueden encontrar en muchos casos en las cercanías de las estaciones principales de ferrocarril en las zonas urbanas, como por ejemplo Shinjuku, Ikebukuro o Akihabara si hablamos de Tokio. Hay cadenas que refuerzan su presencia en ciertas ciudades locales incluyendo en ellas amplias zonas de aparcamiento.

Una gran cadena de electrodomésticos en Akihabara.

Sin duda el encanto de los grandes comercios de electrodomésticos de Japón es la gran variedad de productos que tienen a la venta. La forma habitual en la que colocan sus productos es la siguiente: primero los grandes electrodomésticos como televisores, aparatos de aire acondicionado, lavadoras, frigoríficos, etc; después electrodomésticos que se utilizan en el trabajo o relacionados con distintos hobbies como las computadoras y las cámaras digitales; y finalmente artículos indispensables como arroceras, aspiradoras, etc. Pero los grandes comercios no se limitan a este tipo de productos. También disponen de material de papelería, bicicletas, artículos de fitness, zapatos, joyería, bebidas alcohólicas, y otros productos que no guardan relación alguna con los electrodomésticos. Poder comprar todo lo que uno necesita para su hogar en un mismo establecimiento es otro de los beneficios de las tiendas grandes de electrodomésticos de Japón.

Bicicletas y equipamiento para el golf en una tienda de electrodomésticos.

Las tarjetas de puntos y otros servicios de descuento

Cada una de estas grandes cadenas de electrodomésticos hace lo posible por mantenerse en el mercado con distintos tipos de ideas. Una de ellas es ofrecer un servicio de puntos. En Yodobashi Camera, por ejemplo, el cliente puede disponer de una “Gold Point Card” de manera gratuita. Con este servicio el cliente va acumulando puntos en cada compra, pudiendo utilizar esos puntos en próximas compras obteniendo un descuento de un yen por cada punto.

Tarjeta de puntos de una tienda de electrodomésticos.

Además de estos servicios de puntos, otra de las ventajas de estos establecimientos son los descuentos. Aunque el cliente no puede conseguir un descuento siempre, puede hablar con los encargados de la tienda para que le hagan una rebaja si uno de los productos se vende más caro que en otros establecimientos. Comparando los precios de un electrodoméstico que queramos en distintos establecimientos de este tipo, sin duda podremos hacer una buena compra. Además, hay establecimientos en los que el visitante extranjero puede comprar sin necesidad de pagar impuestos tan solo mostrando el pasaporte. Queda a la opción del cliente elegir cuál es mejor, si la tarjeta de puntos o la exención de impuestos.

La imagen de estas cadenas de electrodomésticos es la de establecimientos que venden lo último en tecnología, pero lo cierto es que también existen outlets. Un ejemplo es el Kojima Outlet en Makuhari, situado en la ciudad de Chiba, en el que se venden a un precio rebajado los productos que han estado en exposición en distintas tiendas de Kojima y otros modelos antiguos. También hay productos sin manual de instrucciones o con pequeños desperfectos que pueden ser adquiridos a mitad de precio o menos, lo que naturalmente hace que estas tiendas tengan buena reputación entre los clientes. Tal vez las personas que buscan productos nuevos no acudan a estos outlets, pero sin duda son muy recomendables para aquellas que estén buscando una buena ganga.

Más información:

Información sobre las compras libres de impuestos: http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/pdf/pdf17.pdf (en inglés)

Fotografía del encabezado: arroceras en una tienda de electrodomésticos.

Fotografías:

Tienda de electrodomésticos: camknows

Tarjeta de puntos: Karl Baron