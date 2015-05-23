家電量販店的魅力在於其豐富的商品種類。不光是家電，還有多種多樣的日用雜貨，同類商品可以貨比三家。哪怕是最新款的家電，售價也相對便宜。

從家電產品到腳踏車，應有盡有

日本的大型家電量販（零售）連鎖店有好幾家，其中知名度較高的有「山田電機（Yamada Denki, Co., Ltd.）」、「EDION（EDION Corporation）」、「K's電器（K's Holdings Corporation）」、「友都八喜（淀橋相機，Yodobashi Camera Co., Ltd）」、「BIC CAMERA（BICCAMERA INC.）」、「野島（Nojima Corporation）」、「倍適得電器（BEST Denki Co., Ltd.）」、「相機北村（KITAMURA Co., Ltd.）」、「Kojima（Kojima Co., Ltd.）」、「LAOX（LAOX, Co., Ltd.）」等。國內最大的「山田電機」，包括在海外的73個店鋪在內，共有4,401家連鎖店（2014年3月的調查數據）。

這些連鎖店大多設在城市軌道交通的總站附近，像東京的新宿、池袋、秋葉原等都有這類店鋪。有的連鎖公司主打二、三級城市，附設有大型停車場。

秋葉原的家電量販店

不管怎麼說，家電量販店的魅力就在於商品豐富、齊全。主要的商品從電視、空調、洗衣機、冰箱等大型家電產品，到能滿足個人工作和愛好需要的電腦、數位相機，乃至自動電鍋及吸塵器等生活日用必需品等，可謂種類齊全，應有盡有。然而大型店鋪銷售的商品還遠遠不止這些，還網羅了諸如文具、腳踏車、健身器材、鞋子、珠寶、酒類等這些已經和電氣產品毫不相關的日常用品、嗜好品等。你不再需要東奔西跑，許多東西都可以在一家店裏全部置備齊全，這可以說就是家電量販店的魅力所在！

購物攢「積分」

家電量販店積分卡

各個家電量販店為了在市場上求生存，在促銷上可謂絞盡腦汁。其措施之一就是給顧客提供「積分」。譬如「友都八喜」建立了免除入會費和年會費的「黃金積分服務」制度。這項服務，是按照購買商品的金額給予一定的「積分」，一分相當於1日圓，可以在下次購物時用來抵扣現金。

除了「積分」服務外，家電量販店的魅力還在於可以殺價。並不是所有商品都可以討價還價，但是如果該商店的定價明顯高過其他商店的話，就可以和營業員商量，要求降價。要盡可能便宜地買到自己想要的商品，可以事先調查比較各個商店的價格，貨比3家後自然買得划算。如果在免稅店購物達到一定金額，出示護照就可以適用免稅制度。但是積分和消費稅免稅——到底享受哪種優惠服務更合算，還是有必要好好權衡一下的。

家電量販店通常給人的印像是新產品種類繁多，但也有專賣Outlet產品的店家。如「Kojima」在千葉縣千葉市美濱區設立的「Kojima Outlet幕張商店」，以特價銷售曾用作陳列樣品的商品和舊型號商品。另外還有沒有說明書或者表面稍有損傷的商品，所以有時能以半價買下來，顧客口碑極好。對那些追求時尚趕潮流的人來說，Outlet是不對其胃口的，但對於注重經濟實惠的人來說，Outlet或許是個不錯的選擇。

關於免稅資訊：http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/pdf/pdf19.pdf

標題圖片：大型家電量販店的電鍋櫃檯

圖片提供：

家電量販店 camknows

積分卡 Karl Baron