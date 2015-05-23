家电量贩店的魅力在于其丰富的商品种类。不光是家电，还有多种多样的日用杂货，同类商品可以货比三家。哪怕是最新款的家电，售价也相对便宜。

从家电产品到自行车，应有尽有

日本的大型家电量贩（零售）连锁店有好几家，其中知名度较高的有“亚玛达电器（山田电机）”（Yamada Denki, Co., Ltd.）、“荣电”（EDION Corporation）、“K's电器”（K's Holdings Corporation）、“友都八喜”（淀桥相机，Yodobashi Camera Co., Ltd）、“BIC CAMERA”（比酷相机，BICCAMERA INC.）、“野岛”（Nojima Corporation）“倍适得电器”（BEST Denki Co., Ltd.）、“相机北村”（KITAMURA Co., Ltd.）、“小岛”（Kojima Co., Ltd.）、“乐购仕”（LAOX, Co., Ltd.）等。国内最大的“山田电机”，包括在海外的73个店铺在内，共有4401家连锁店（2014年3月的调查数据）。

这些连锁店大多设在城市轨道交通的总站附近，像东京的新宿、池袋、秋叶原等都有这类店铺。有的连锁公司主打二、三线城市，附设有大型停车场。

秋叶原的家电量贩店

不管怎么说，家电量贩店的魅力就在于商品丰富、齐全。主要的商品从电视机、空调、洗衣机、冰箱等大型家电产品，到能满足个人工作和爱好需要的电脑、数码相机，乃至自动电饭煲及吸尘器等生活日用必需品等，可谓种类齐全，应有尽有。然而大型店铺销售的商品还远远不止这些，还网罗了诸如文具、自行车、健身器材、鞋子、珠宝、酒类等这些已经和电气产品毫不相关的日常用品、嗜好品等。你不再需要东奔西跑，许多东西都可以在一家店里全部置备齐全，这可以说就是家电量贩店的魅力所在！

购物攒“积分”

家电量贩店积分卡

各个家电量贩店为了在市场上求生存，在促销上可谓绞尽脑汁。其措施之一就是给顾客提供“积分”。譬如“友都八喜”建立了免除入会费和年会费的“黄金积分服务”制度。这项服务，是按照购买商品的金额给予一定的“积分”，一分相当于1日元，可以在下次购物时用来抵扣现金。

除了“积分”服务外，家电量贩店的魅力还在于可以杀价。并不是所有商品都可以讨价还价，但是如果该商店的定价明显高过其他商店的话，就可以和营业员商量，要求降价。要尽可能便宜地买到自己想要的商品，可以事先调查比较各个商店的价格，货比三家后自然买得划算。如果在免税店购物达到一定金额，出示护照就可以适用免税制度。但是积分和消费税免税——到底享受哪种优惠服务更合算，还是有必要好好权衡一下的。

家电量贩店通常给人的印象是新产品种类繁多，但也有专卖奥特莱斯产品的店家。如“小岛”在千叶县千叶市美滨区设立的“Kojima奥特莱斯幕张店”，以特价销售曾用作陈列样品的商品和旧型号商品。另外还有没有说明书或者表面稍有损伤的商品，所以有时能以半价买下来，顾客口碑极好。对那些追求时尚好赶潮流的人来说，奥特莱斯店是不对其胃口的，但对于注重经济实惠的人来说，奥特莱斯或许是个不错的选择。

关于免税信息：http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/pdf/pdf18.pdf

标题图片：大型家电量贩店的电饭煲柜台

图片提供：

家电量贩店 camknows

积分卡 Karl Baron