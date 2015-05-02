يكمن سر جاذبية مراكز بيع الأجهزة الكهربائية في أنها تضم تشكيلة من كل شكل ونوع من البضائع. فلا تقتصر على الأجهزة الكهربائية فقط إنما تضم عدد كبير من السلع الصغيرة المتنوعة فيمكنك المقارنة من بين المنتجات المختلفة. كما تباع أحدث الأجهزة بأسعار رخيصة نسبيا.

تشكيلة كاملة من أحدث ما توصوا إليه من الأجهزة الكهربائية وحتى الدراجات

هناك عدة سلاسل من المراكز التجارية الكبرى للأجهزة الكهربائية المنزلية في اليابان. ومن ضمن السلاسل الشهيرة يوجد ”يامادا دينكي Yamada Denki“ (باللغة الإنكليزية)، ”إديون EDION“، ”كيز دينكي K's“، ”يودوباشي كاميراYodobashi Camera“، ”بيك كاميرا BIC CAMERA“، ”نوجيما Nojima“، ”بست دينكي BEST Denki“، ”كاميرا نو كيتامورا Camera no Kitamura“، ”كوجيما Kojima“، ”راوكوس LAOX“ (باللغة الإنكليزية)، وغيرها. وعلى سبيل المثال فإن متاجر ”يامادا دينكي“ الرائدة داخل اليابان لها ٤٤٠١ فرع بما في ذلك ٧٣ فرعاً خارج اليابان (طبقاً لأرقام مارس/آذار ٢٠١٤).

وغالباً ما توجد فروع هذه المراكز التجارية في المحطات الرئيسية الموجودة بالمدن الكبرى، فتفتح الفروع في طوكيو مثلا عند محطة شينجوكو، إيكيبوكورو، أكيهابارا وغيرها. ويمكن أن تمتد فروع بعض سلاسل المتاجر إلى المدن والأقاليم وتلك تكون مجهزة بموقف كبير للسيارات.

مركز تجاري للأجهزة الكهربائية في أكيهابارا

إن سر جاذبية المراكز التجارية للأجهزة الكهربائية في الأساس يكمن في تنوع تشكيلة البضائع بها. حيث أن التشكيلة الأساسية تتكون من التليفزيونات والتكيفات والغسالات والثلاجات وغيرها من الأجهزة الكهربائية الكبيرة، كذلك تجد الأجهزة والمعدات المستخدمة في الأعمال أو الهوايات المختلفة مثل أجهزة الكمبيوتر والكاميرات الرقمية وغيرها، وأيضا الأجهزة الأساسية في المنزل مثل المكانس الكهربائية وأجهزة طبخ الأرز الآلية بالكهرباء. ولكن لا تقتصر هذه المراكز التجارية على ذلك فقط. فعلى سبيل المثال تجد أيضا الأدوات المكتبية، الدراجات، الأجهزة والأدوات الرياضية، أحذية، اكسسوارات، أنواع الخمور إلى آخره من السلع المختلفة والتي ليست لها أي علاقة بالأجهزة الكهربائية. حيث تستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السلع والمنتجات في مكان واحد مما يوفر الحاجة إلى زيارة أكثر من محل وهنا يكمن سر الإقبال على هذه المراكز التجارية.

التشكيلة تضم أيضا الدراجات وأدوات الجولف

خدمة تحصيل النقاط حسب قيمة المشتروات

بطاقة النقاط في متاجر الأجهزة الكهربائية

تعمل كل من هذه المراكز التجارية للأجهزة الكهربائية بشتى الطرق من أجل البقاء في ظل المنافسة السوقية الشرسة في اليابان. وتقديم خدمة تحصيل النقاط هي أحدى هذه الطرق. فمثلاً في ”يودوباشي كاميرا“ يوجد نظام ”خدمة النقاط الذهبية“ بقيمة دخول واشتراك سنوي مجانية. من خلال هذه الخدمة يتم تحصيل عدد من النقاط طبقاً لقيمة المشتريات ليتم استخدامها في المرة المقبلة للشراء فيما يعادل واحد ين لكل نقطة.

بجانب خدمة تحصيل النقاط هناك ميزة أخرى عند الشراء من مراكز الأجهزة الكهربائية وهي الحصول على التخفيض في السعر. ليس دائما يمكن الحصول على تخفيض، وإنما إذا كانت القيمة المحددة لأحد السلع في المتجر أعلى من قيمة السلعة في متجر آخر فيمكنك التشاور مع الموظف لتحصل على تخفيض للسعر الأقل. لذلك فإذا كانت هناك سلعة تريد أن تشتريها بأقل سعر سيكون من الأفضل أن تقوم بزيارة أكثر من محل ومقارنة الأسعار مسبقاً. كذلك في المتاجر التي بها خدمة الإعفاء الضريبي تسطيع إظهار جواز السفر لتحصل على إعفاء من دفع قيمة ضريبة الاستهلاك عند الشراء بقيمة معينة.(*1) ولكن سيكون عليك الاختيار بين هذه الخدمة وخدمة تحصيل النقاط ففكر جيدا أيهما سيكون الأربح !

الانطباع الشائع عن متاجر المراكز التجارية للأجهزة الكهربائية هو أنها تبيع الأجهزة الحديثة، ولكن هناك أيضا متاجر الأوت ليت. فمثلاً في أحد فروع سلسلة متاجر ”كوجيما“ في منطقة ميهاماكو في مدينة تشيبا محافظة تشيبا ”كوجيما للجملة فرع ماكوهاري“ (باللغة الإنكليزية) تباع الموديلات القديمة، والسلع التي عرضت في كل فروع متاجر ”كوجيما“ بأسعار خاصة. أيضا يمكنك شراء بعض السلع المخدوشة قليلا أو بدون كتيب الإرشادات بأقل من نصف السعر أحيانا، ومنتجاتهم لها سمعة ممتازة أيضا. ربما لا تنال إعجاب الأشخاص المهتمين بأحدث الموديلات ولكن ننصح بها الأشخاص الذين يريدون الشراء بأسعار معقولة.

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