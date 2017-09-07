El domingo 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Para aumentar la concienciación sobre el suicidio, que deja 20.000 víctimas cada año en Japón, y reunir fondos para financiar sus servicios de prevención del suicidio, la organización TELL, con sede en Tokio, organiza el próximo fin de semana una carrera en la que los participantes deberán subir las escaleras de la Torre de Tokio.

Protegiendo el bienestar de los residentes extranjeros de Tokio

Desde sus comienzos en 1973 TELL ha tenido una presencia discreta entre la comunidad internacional de Japón, aunque para aquellos que necesitan los servicios que ofrece puede ser literalmente un salvavidas. Establecida como la Tokyo English Life Line (TELL, la línea de auxilio en inglés de Tokio), esta organización ofrece consejos para la salud mental y servicios de prevención del suicidio a residentes angloparlantes en Japón.

Desde su primer año de funcionamiento, en el que recibió 1.016 llamadas, ha crecido hasta convertirse en una organización que ofrece miles de horas de asistencia telefónica, así como cuidados cara a cara en una clínica y apoyo para niños con necesidades especiales a través de un programa de coordinación con las escuelas.

El valioso trabajo realizado por TELL es llevado a cabo por voluntarios y financiado con donaciones de empresas y particulares. Este año, esta organización inaugura la Subida a la Torre de Tokio, un nuevo evento para recaudar fondos para sus operaciones, incluyendo la expansión de sus horas de atención telefónica para poder ofrecer asistencia las 24 horas.

Todo un reto

Aunque la mayoría de los visitantes de la Torre de Tokio toman los ascensores para acceder a los miradores, las escaleras también pueden ser utilizadas. Se suele tardar unos 18 minutos en subir sus 600 escalones, aunque el récord reconocido está en 2 minutos y 6 segundos. Este récord podría ser superado el próximo domingo cuando la Subida a la Torre de Tokio de TELL comience y los corredores (junto a las personas que suban andando en la retaguardia) suban esta emblemática estructura roja y blanca.

“Ya se han apuntado más de 250 personas para subir”, asegura Vickie Skorji, directora de TELL. “La mayoría son personas que vienen solas, pero también se han registrado familias y diez equipos de empresas”. Skorji explica que TELL espera reunir más de dos millones de yenes en este evento con los que expandirán el servicio telefónico de la organización para que funcione durante 24 horas y lanzarán un nuevo servicio de chat por internet para personas que necesiten ayuda durante los fines de semana.

Tal como reza su nombre en inglés, TELL fue creado en su origen para servir a la comunidad extranjera, aunque el grupo es una parte integral del panorama de la salud mental en Japón habiéndose convertido en un miembro de la Federación de servicios de asistencia telefónica de emergencia Inochi-no-Denwa (FIND, por sus siglas en inglés) desde 1977, hace 40 años. Skorji afirma que a los participantes japoneses también les ilusiona mucho la actividad del domingo. “Por el momento tenemos aproximadamente el 50 % de los participantes registrados son japoneses y el otro 50 % extranjeros, lo que es bastante representativo de las llamadas que recibe nuestro teléfono.”

Skorji explica también que este evento no trata solo de reunir fondos que son importantes para el teléfono de asistencia, sino que es también un medio para arrojar luz sobre el suicidio en Japón y la necesidad de contar con un mejor sistema de ayuda y servicios. “Posteriormente el domingo TELL también celebrará paseos para la prevención del suicidio en Tokio, Osaka y Kioto en los que repartirá tarjetas con el teléfono de asistencia”, explica. En ellas se detalla cómo reconocer señales que adviertan sobre posibles tendencias suicidas y cómo ayudar a alguien en esa situación.

Estas subidas deben suponer un reto físico, pero uno también se lo puede pasar bien. Todos los participantes recibirán además una entrada adicional para visitar otra vez la Torre de Tokio —incluyendo el uso de los ascensores que obviarán el domingo— junto a una toalla del evento y un certificado. “TELL también ofrecerá un premio al mejor disfraz del día”, asegura Skorji. Puede ser la oportunidad perfecta para estrenar el disfraz de Halloween mientras se aporta algo para la salud mental y la prevención del suicidio.

Las personas que quieran participar podrán registrarse hasta el jueves 7 de septiembre en el enlace que ponemos debajo.

Sobre el evento:

TELL Tokyo Tower Climb

http://telltowerclimb.com/

Entrada: 4.000 yenes para adultos, 2.500 yenes para niños de entre 4 y 13 años, 15.000 yenes para equipos de empresas (máximo 4 participantes)

Fecha límite: jueves 7 de septiembre.

La entrada incluye: Una entrada para entrar en la Torre de Tokio otro día, una toalla del evento y un certificado de participación.

Sobre TELL:

http://telljp.com/

Ofreciendo asistencia a distancia para la prevención del suicidio y servicios de salud mental, evaluación profesional en persona y terapia, y programas comunitarios que cubren desde la protección de menores a ayuda ante desórdenes alimenticios.

Teléfono de ayuda de TELL: 03-5774-0992 (de 09:00 a 23:00 a diario)

Chat de TELL: http://telljp.com/lifeline/tell-chat/ (de las 22:30 del sábado a las 09:00 del domingo)