كان يوم الأحد ١٠ سبتمبر/ أيلول، اليوم العالمي لمنع الانتحار. وستقوم منظمة تيل القائمة بطوكيو، بتنظيم سباق طلوع سلالم برج طوكيو في نهاية هذا الأسبوع بهدف رفع الوعي ضد ظاهرة الانتحار التي يقدر عدد الأرواح التي تحصدها بأكثر من ٢٠٠٠٠ سنويا في اليابان، وكذلك لجمع الأموال اللازمة لدعم أنشطتها لمحاربة الانتحار.

حماية صحة المقيمين الأجانب في اليابان

مثلت منظمة تيل منذ إنشاءها عام ١٩٧٣، وجودا هادئا بين المجتمع الأجنبي باليابان، ولكن على النقيض من ذلك تعد حرفيا منقذة لحياة أولئك ممن يحتاجون خدماتها. تعد تسمية تيل، اختصارا لجملة طوكيو إنجليش لايف لاين (خط إنقاذ الحياة بالإنكليزية في طوكيو)، وتمنح استشارات متعلقة بالصحة العقلية وخدمات محاربة الانتحار لمتحدثي الإنكليزية من المقيمين باليابان. ومنذ أول عام على عملها، تلقى خط إنقاذ الحياة ١٠١٦ مكالمة، لتنمو كمنظمة تقدم آلاف الساعات من الاستشارات عبر الهاتف، بالإضافة إلى الرعاية وجها لوجه بالعيادات الطبية ودعم الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة من خلال برامج الربط مع المدارس.

يتم العمل الحيوي لخط إنقاذ الحياة بـ تيل من خلال متطوعين وتمويل من تبرعات شركات وأشخاص. ونظمت المؤسسة هذا العام تسلق برج طوكيو، كفاعلية جديدة تساعد على جمع المال اللازم لأنشطتها، متضمنة توسع منظم لعدد ساعات عملها لتوفير الرعاية عبر الهاتف على مدار الساعة.

تحدي التسلق

يقوم معظم زائري برج طوكيو بإستخدام المصاعد إلى منصات المشاهدة، على الرغم من وجود سلالم مخصصة كذلك لنفس الغرض. يحتاج الشخص العادي حوالي ١٨ دقيقة لصعود الـ٦٠٠ درجة من سلالم البرج، ولكن الرقم المسجل لأقصر وقت هو ٢ دقيقة و٦ ثواني. وقد يكون هذا الرقم في تحدي يوم الأحد القادم، حيث ستقوم تيل بتنظيم تسلق برج طوكيو لحشد من المتسابقين جريا (ومشيا في الخلف) بطول المبنى الشهير بلونيه الأحمر والأبيض.

تقول السيدة فيكي سكورجي، مديرة خط إنقاذ الحياة بـ تيل، "حتى الآن، قام أكثر من ٢٥٠ شخص بالتسجيل في مسابقة التسلق." "معظم المتسابقين من الأفراد، ولكن لدينا كذلك عائلات قامت بالتسجيل، وعشر فرق من ممثلي الشركات." تأمل تيل جمع أكثر من ٢ مليون ين ياباني من خلال تلك الفعالية، كما تشير سكورجي، من أجل مدّ خدمة الاستشارات الهاتفية للمنظمة لـ ٢٤ ساعة وإطلاق خدمة دردشة أونلاين للأشخاص الذين يحتاجون المساعدة في عطل نهاية الأسبوع.

صممت تيل في البداية لخدمة المجتمع الأجنبي، كما توحي كلمة "إنكليزية" إسمها، ولكن تمثل المنظمة جزءا يتكامل مع منظومة الصحة العقلية في اليابان، حيث أنها عضو في فايند – منظمة إينوتشي نو دينوا لخدمات استشارات الهاتف للطوارئ- طوال الـ ٤٠ عاما الماضية منذ ١٩٧٧. وتقول سكورجي، تثير مسابقة تسلق البرج يوم الأحد القادم، حماس المشاركين اليابانيين بالمثل. "في الوقت الحالي، لدينا بالتقريب نصف المتسابقين المسجلين من اليابانيين والنصف الأخر من الأجانب، وهو ما يمثل كذلك نسب المتصلين بالخط."

تمويل نشاطات حيوية

تقول المديرة، لا تقتصر الفعالية على جمع الأموال اللازمة لتمويل خط الإنقاذ فقط، ولكنها تعني بإلقاء الضوء على ظاهرة الانتحار باليابان وعلى الحاجة إلى دعم وخدمات أفضل. فتقول "في وقت لاحق نفس اليوم، ستقوم تيل بإقامة مسيرات لمحاربة ظاهرة الانتحار في طوكيو، أوساكا، وكيوتو لتوزيع كروت خط إنقاذ الحياة." وستقوم تلك الحملة بالتوعية عن كيفية التعرف على علامات التحذير وكيفية مساعدة شخص يشغلكم أمره.

قد يكون التسلق في حد ذاته، تحديا بدنيا، ولكن يوجد كذلك جزء ممتع في الأمر. فكل المشاركين في المسابقة سيحصلون على تذكرة هدية لزيارة أخر لبرج طوكيو، -تتضمن إستخدام المصاعد التي لن يستخدموها في مسابقة يوم الأحد- وكذلك منشفة تذكارية وشهادة خاصة بالفعالية. وتقول سكوجيري، "سيكون هناك أيضا جائزة لصاحب أفضل زي في ذلك اليوم." وقد يكون ذلك فرصة جيدة لبداية مبكرة لأفكار زي الهالويين بينما تقوم بمساعدة الصحة العقلية ومحاربة ظاهرة الانتحار.

معلومات عن منظمة تيل:

http://telljp.com

تقوم بتقديم استشارات عن بعد لمحاربة ظاهرة الانتحار ورعاية الصحة العقلية، تقييمات محترفة وعلاجات وجها لوجه، وبرامج مجتمعية تتضمن كل شئ من حماية الأطفال إلى اضطرابات الطعام.

خط تيل لإنقاذ الحياة: ٠٩٩٢-٥٧٧٤-٠٣ (من ٩ صباحا إلى ١١ مساءا يوميا)

(من ١٠ ونصف مساء السبت إلى ٩ صباح الأحد) http://telljp.com/lifeline/tell-chat دردشة تيل:

النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان من jun560