Воскресенье 10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств. Чтобы привлечь внимание к проблеме самоубийств, которые всё ещё уносят около 25 000 жизней в Японии, а также собрать средства в свой фонд по предотвращению суицида, токийская организация TELL организует забег вверх по ступенькам Токийской башни.

Забота о благосостоянии иностранных граждан в Японии

Телефонная служба спасения (Tokyo English Life Line, TELL) с момента учреждения её в 1973 году играла не слишком заметную роль в международном сообществе в Японии, но тем людям, которые нуждаются в её услугах, она буквально спасает жизнь.

Эта служба предоставляет англоговорящим жителям Японии консультации, связанные с душевным здоровьем и суицидом. В первый год служба получила 1016 звонков, а позже она расширилась и превратилась в организацию, проводящую телефонные консультации на протяжении тысяч часов в год. Она также оказывает поддержку при обращении в медицинскую клинику и помогает детям с особыми потребностями при помощи программы связи со школой.

Жизненно важную работу TELL выполняют волонтёры, а финансируется она за счёт пожертвований компаний и частных лиц. В этом году организация проводит «Восхождение на Токийскую башню» (Tokyo Tower Climb). Это новое мероприятие должно помочь собрать пожертвования на работу организации, в том числе и на расширение времени консультаций, что позволило бы оказывать помощь круглые сутки.

Соревнование по подъёму на башню

Чтобы подняться на площадку обозрения, посетители Токийской башни обычно пользуются лифтом, но там есть и лестница. Подъём по 600 её ступеням в среднем занимает 18 минут, а зарегистрированный рекорд составляет 2 минуты 6 секунд. Возможность обновить рекорд появится в это воскресенье, когда бегуны (а за ними – и ходоки) TELL ринутся вверх по лестнице этого красно-белого сооружения, которое является одним из символов Токио.

Викки Скорджи, директор TELL, говорит, что уже зарегистрировалось более 250 человек. Большинство регистрировалось поодиночке, но кое-кто бежит семьями, и есть десять команд от компаний. Скорджи рассказывает, что надеется собрать 2 миллиона йен на этом мероприятии, что поможет расширить часы работы службы до 24-х часов в сутки и предоставлять новую услугу – онлайн-чат для людей, которые нуждаются в консультациях в выходные.

Слово «English» в названии говорит о том, что изначально TELL была создана для нужд иностранного сообщества, но организация является органической частью системы психологической помощи в Японии и стала полноправным членом Федерации телефонов жизни FIND (Federation of Inochi-no-Denwa) ещё 40 лет назад, в 1977 году. Как говорит Скорджи, японские участники также с воодушевлением ждут мероприятия, и в данный момент японцев и иностранцев зарегистрировалось примерно поровну, что отражает соотношение звонков на «телефон доверия».

Финансирование заботы о жизни

Как объясняет директор, цель мероприятия – не только сбор необходимых средств для «телефона доверия». Оно также должно привлечь внимание к теме суицида в Японии и напомнить о необходимости улучшения поддержки и услуг. «Позднее в тот же день TELL также проведет прогулки предотвращения самоубийств в Токио, Осаке и Киото, раздавая карточки Lifeline», – говорит она. На них написано, как распознать тревожные симптомы и поддержать человека, который вам небезразличен.

Восхождение, конечно же, является соревнованием, но оно включает и развлекательную сторону. Участники получат билет на Токийскую башню, которым могут воспользоваться потом, а также сувенирное полотенце этого забега и удостоверение участника. Скорджи говорит, что TELL подготовила и приз за лучший костюм. Это может быть хорошим способом заранее начать думать над своим нарядом на Хеллоуин, одновременно помогая сохранению душевного здоровья и предотвращая самоубийства.

Регистрироваться можно до 7 сентября по ссылке ниже.

Данные о мероприятии:

Восхождение на Токийскую башню (TELL Tokyo Tower Climb)

Вебсайт мероприятия

Регистрационная плата: 4000 йен для взрослых, 2500 йен для детей от 4 до 13 лет, 15 000 йен для команд компаний (до 4 человек)

Срок регистрации: до 7 сентября

Участники получают входной билет на Токийскую башню, который можно использовать позднее, сувенирное полотенце и сертификат об участии

Данные об организации TELL:

Вебсайт TELL

Проводит дистанционное консультирование по вопросам предотвращения самоубийств и психиатрической помощи, профессиональную диагностику и терапию при личном обращении, программы сообщества, охватывающие многие сферы, от защиты детей до расстройств пищевого поведения.

Телефон TELL Lifeline: 03-5774-0992 (09:00-23:00 ежедневно)

Чат TELL: http://telljp.com/lifeline/tell-chat/ (с 22:30 субботы до 09:00 воскресенья)

Фотография к заголовку предоставлена jun560

(Статья на английском языке опубликована 5 сентября 2017 г.)