Una cría de panda del Zoo de Ueno, en Tokio, ha ocupado numerosos titulares en los medios japoneses desde su nacimiento en junio de 2017. Entre toda esta fanfarria, su nombre fue anunciado el 25 de septiembre: Shan Shan. ¿O deberíamos decir Xiang Xiang? Como símbolo de la cooperación sinojaponesa, el nombre de estos animales se sitúa en una suerte de zona gris entre ambas lenguas.

Repite conmigo

Ahora el Zoológico de Ueno cuenta con tres pandas. La madre de la pequeña panda se llama Shin Shin y su padre Ri Ri. Estos nombres son normalmente escritos en katakana, pero se basan en caracteres chinos. (Las versiones romanizadas estándares han sido tomadas de la web oficial de la Asociación del Parque Zoológico de Tokio).

Los kanji de Shin Shin son 真真 (significan “verdad” y están repetidos) y toman la pronunciación japonesa. Ri Ri, en cambio, es 力力 (fuerza), y derivan de la lectura china li. Los caracteres del nombre del nuevo miembro de la familia son 香香 (“fragancia” repetidos), y en chino se pronuncian Xiang Xiang. Sin embargo, si el nombre de esta cría es romanizado como en el caso de su padre, seguirá la norma del japonés y se escribirá Shan Shan.

¿Por qué la repetición? Esto también procede de la lengua china, y hace que el nombre suene más encantador de la misma forma que el sufijo chan lo hace en el japonés. Repetir el sonido al nombrar a los pandas ha sido lo habitual en el Zoo de Ueno desde que Kang Kang y Lan Lan llegasen en 1972, después de la normalización de las relaciones diplomáticas entre Japón y China. El Zoo de Ōji en Kobe, que en la actualidad tiene a una panda llamada Tan Tan, sigue también esta práctica.

Ueno sigue la tradición

La capital nacional de los pandas, no obstante, es Adventure World en Shirahama, en la prefectura de Wakayama. Este parque cuenta con cinco de estos encantadores animales y una peculiar costumbre para nombrarlos. Todas las crías nacidas allí tienen nombres terminados en hin, basados en la lectura alternativa del carácter 浜 (el “hama” de Shirahama). A Eimei, nacido en China, le acompañan Rauhin, los gemelos Ōhin y Tōhin, y el pequeño Yuihin que hace poco celebró su primer cumpleaños.

Un vistazo a los pandas de Japón (a septiembre de 2017)

Zoo de Ueno, Tokio 3 Shin Shin (H), Ri Ri (M), Shan Shan (H) Zoo de Ōji en Kobe, en la prefectura de Hyōgo 1 Tan Tan (H) Adventure World en Shirahama, en la prefectura de Wakayama 5 Eimei (M), Rauhin (H), Ōhin (H), Tōhin (H), Yuihin (H)

Antes de elegir el nombre de Shan Shan el Zoo de Ueno reunió numerosas propuestas de la población. El día después del nacimiento de esta cría, una niña entrevistada por la NHK ofreció la idea de llamarla Pinku Pintarō, un nombre inspirado en el aspecto rosa de la pequeña criatura recién nacida cuya foto circuló por las redes sociales en Japón. Si hubiera habido una encuesta, podría haber sido elegido. Pero aunque la tradición tuvo finalmente más peso en esta ocasión, tal vez algún día llegue el momento de Pinku Pintarō.(Traducido al español del original en inglés. Fotografía del encabezado: Shan Shan celebra sus cien días de vida desde su nacimiento junto a su madre, Shin Shin, el 30 de septiembre. Fotografía cortersía de la Asociación del Parque Zoológico de Tokio. © Jiji.)