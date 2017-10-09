Детёныш панды, родившийся в токийском зоопарке Уэно, обратил на себя внимание японских СМИ с момента появления на свет в июне 2017 года. Поcле проведения национального конкурса 25 сентября наконец-то страна узнала, что малышку назовут Сян Сян. В знак сотрудничества между Японией и Китаем имена этих животных представляют собой нечто среднее между японскими и китайскими.

Повторяй за мной

В зоопарке Уэно сейчас живут три панды. Маму малышки зовут Син Син, а папу – Ри Ри. Обычно их записывают слоговой азбукой (катакана), но они основаны на китайских иероглифах.

Кандзи для Син Син выглядят как 真真 («истина» дважды) и читаются по-японски. Ри Ри – это 力力 («сила»), а по-китайски этот иероглиф читается ли. Имя их дочери можно записать иероглифами как 香香 («аромат»), и по-китайски читается как Сян Сян. Латиницей это записывается Xiang Xiang в китайской, и Shan Shan – в японской системе романизации.

Почему все имена дублированные? Это тоже происходит из китайского языка. Такие повторы имеют уменьшительно-ласкательный оттенок, подобно суффиксу -тян в японском языке. Такие дублированные имена панд стали стандартом в зоопарке Уэно ещё с тех пор, когда в 1972 году туда прибыли Кан Кан и Лан Лан как символы нормализации дипломатических отношений между Японией и Китаем. Этого же правила стали придерживаться и в зоопарке парка Одзи в Кобе, где сейчас живёт одна самка панды, Тан Тан.

Уэно хранит традицию

Пандовой столицей Японии является парк развлечений Adventure World в Сирахаме, преф. Вакаяма. Там живёт пять мохнатых мишек, которых называют по-своему. Все рождающиеся медвежата получают имена, заканчивающиеся на -хин – это одно из чтений иероглифа 浜 (хама, «залив», в топониме «Сирахама»). С Эймэем, родившимся в Китае, живут Раухин, двойня Охин и Тохин, а также маленькая Юйхин, недавно отметившая первый день рождения.

Перед тем, как выбрать имя для Сян Сян, зоопарк Уэно предложил всем подавать свои предложения. На следующий день после рождения панды в программе национальной телерадиокомпании NHK одна маленькая девочка предложила имя Пинку Пинтаро (от англ. Pink, «розовый») из-за того, что новорожденная панда была такой розовой, и её предложение многие поддержали в соцсетях. Если бы тогда проводили голосование, у этого имени был бы шанс. Хотя в данном случае предпочли следовать традиции, возможно, когда-нибудь наступит и время Пинку Пинтаро.

Панды в Японии (на сентябрь 2017 г.)

Зоопарк Уэно, Токио 3 Син Син (Ж), Ри Ри (М), Сян Сян (Ж) Зоопарк Одзи, Кобе, преф. Хёго 1 Тан Тан (Ж) Парк Adventure World, Сирахама, преф. Вакаяма 5 Эймэй (М), Раухин (Ж), Охин (Ж), Тохин (Ж), Юйхин (Ж)

Фотография к заголовку: Сян Сян отмечает сотый день с момента рождения с мамой, Син Син, 20 сентября 2017 г. Фотография предоставлена Токийским сообществом зоологических парков

(Статья на английском языке опубликована 29 сентября 2017 г.)