El pasado 21 de febrero se pudieron conocer más detalles del pabellón Gundam Next Future, entre ellos un vídeo de la serie dirigido por Tsujimoto Takanori.

Experimentar el “Nuevo Siglo Cósmico” a flor de piel

La inauguración de la Expo Osaka-Kansai 2025, que se celebrará en Yumeshima, en el distrito de Konohana de Osakal, se aproxima. El pasado 21 de febrero, Namco Bandai Holdings, que gestionará el Gundam Next Future Pavilion, reveló un vídeo de animación titulado GUNDAM: Next Universal Century que se proyectará en el pabellón.

La imagen principal de la proyección GUNDAM: Next Universal Century. © Sotsu-Sunrise

El vídeo está ambientado en el año 2150 d.C., y parte de Yumeshima en un recorrido para visitar la gigantesca estación espacial Star Jaburo. El viaje es guiado por el pequeño robot Halo, y los Mobile Suits para uso pacífico en el espacio aparecen uno tras otro. Sin embargo, los desechos espaciales que están siendo retirados provocan anomalías, y se ven envueltos en una situación inesperada...

El vídeo fue dirigido por Tsujimoto Takanori, que ha trabajado en películas de imagen real como Ultraman Ark, y cuenta con un reparto de actores populares como Hamada Gaku, Tsuchiya Tao y Saitō Takumi que ponen sus voces a los personajes. En el momento en que recibió la oferta, el director Tsujimoto tenía varios proyectos entre manos, pero aceptó de buen grado, diciendo: “No puedo rechazar un trabajo de Gundam”. Incluso ahora, afirma: “Es como un sueño hecho realidad participar en Gundam en mi carrera como director”, y es un trabajo que ha abordado con gran entusiasmo.

(Arriba a la izquierda) Halo, la mascota de la serie Gundam. (Arriba a la derecha) Los famosos Mobile Suits están ahora disponibles en nuevos diseños. (Abajo) El Gundam está equipado con “plumas de cristal”, las alas de paneles solares en su espalda. © Sotsu-Sunrise

Además de las imágenes de alta definición de la gran pantalla, el uso de la tecnología de presentación háptica de Sony en la superficie del suelo permite a los visitantes sentir vibraciones realistas en todo el cuerpo, sumergiéndolos en el apabullante mundo de Gundam. El director Tsujimoto declaró: “El pabellón en sí es una atracción transitable, con una sensación realista como la de una sala de conciertos en directo. Espero que los visitantes disfruten al sentir cómo sería si los Mobile Suits existieran de verdad”.

La nueva proyección se presentó en el evento “Gundam Next Future —Final—”, que se celebró en Shinjuku, Tokio, hasta el día 24. El director Tsujimoto en el escenario a la izquierda y el productor Morishita Kentarō (Namco Bandai Filmworks) a la derecha.

Un Gundam a tamaño natural que se puede admirar en detalle

La estatua de Gundam a tamaño natural que se encuentra frente al pabellón de la Expo está colocada en una pose única, en genuflexión y con los brazos abiertos. Se comentó que la estatua lleva el mensaje “Hacia el universo y el futuro”, lo que causó revuelo entre muchos aficionados, que expresaron opiniones encontradas.

El director Tsujimoto, que ha visitado el lugar muchas veces, declaró: “Para ser sincero, me preguntaba por qué esta pose. La cara de la estatua está muy cerca. Es como si el Gundam hubiera bajado hasta nosotros”. Asimismo, comentó que como el Gundam se puede observar desde más cerca que una estatua de pie, es posible disfrutar de la textura de los detalles, e incluso tomó una fotografía conmemorativa en la que emuló la pose de la misma.

La estatua de Gundam a tamaño real tomada el 17 de enero. © Sotsu-Sunrise.

La estatua de Gundam a tamaño real se ilumina por la noche.

El Gundam equipado con “plumas de cristal” en la espalda que aparece en el nuevo vídeo también estará disponible como maqueta de plástico a partir de abril.

Este modelo “EXPO2025 1/144 RX-78F00/E Gundam (EX001 con plumas de cristal) Chemical Recycle Ver.” está fabricado en parte con resina reciclada químicamente, en la que se recogen y reutilizan los “runners” los marcos de las piezas de plástico antes del montaje. Dado que este año se celebra el 45.º aniversario de las maquetas de plástico Gundam, y el número total de maquetas fabricadas ha superado los 800 millones de unidades, el modelo está insuflado con la idea de transmitir la manufactura para el futuro y se podría decir que es un nuevo producto que encarna el lema de la Expo: el diseño de la sociedad futura en que se ilumina la vida.

El nuevo modelo “EXPO2025 1/144 RX-78F00/E Gundam (EX001 con plumas de cristal) Chemical Recycle Ver.”

Habrá disponibles otros artículos conmemorativos de la Expo 2025, como los peluches de Halo, que actúan como guías en el vídeo, y premios del juego de la grúa con la versión del Gundam en genuflexión.

Al mismo tiempo que el evento, se inaugurará The Gundam Base Pop-up World Tour in Osaka, en los grandes almacenes Umeda Daimaru, que están conectados directamente con la estación de Osaka. Además de las maquetas de plástico de Gundam, también habrá figuras, tarjetas y artículos varios, y es una visita recomendada junto con el recinto de la Expo en Yumeshima y para sumergirse por completo en el mundo de la popular serie.

Los peluches de Halo delante y el Gundam premio del juego de la grúa arriba a la izquierda. © Sotsu-Sunrise.

La exposición sobre el 45 aniversario de Gunpla en Gundam Next Future —Final—. © Sotsu-Sunrise.

También se expuso por primera vez una cabeza del modelo GQuuuuuuuX a tamaño real.

Entrevista, texto y fotografía de la redacción de nippon.com.

Fotografía del encabezado: El pabellón Gundam fotografiado en enero en Yumeshima, sede de la Expo de Osaka-Kansai (Fotografía de la redacción de nippon.com). © Sotsu-Sunrise.

(Traducido al español del original en japonés.)