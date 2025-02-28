Погружение в «новую вселенскую эру» всем телом

До открытия Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Осаке (место проведения: район Юмэсима, район Конохана, город Осака) осталось менее 50 дней. 21 февраля компания Bandai Namco Holdings, которая представляет павильон «GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION», анонсировала новый видеоролик «GUNDAM: Next Universal Century», который будет демонстрироваться в павильоне.

Главный визуал «GUNDAM: Next Universal Century» (©SOTSU•SUNRISE)

Действие разворачивается в 2150 году, когда экскурсионный тур отправляется из района Юмэсима на гигантскую космическую станцию «Стар Джабро». Гидом в этом путешествии выступает маленький робот Харо, а в космическом пространстве появляются мобильные костюмы, используемые в мирных целях. Однако во время операции по удалению космического мусора происходит нечто необычное, и герои оказываются втянуты в непредвиденные события...

Режиссёром выступил Цудзимото Таканори, известный по работе над художественными фильмами, включая «Ультрамен Арк». В озвучивании принимает участие звёздный состав актеров, включая Хамада Гаку, Цутия Тао и Саито Такуми. Когда Цудзимото получил предложение, он был занят несколькими другими проектами, но сразу согласился, сказав: «От работы над Гандамом отказаться невозможно». Как он говорит и сейчас: «До сих пор кажется сном, что в моей режиссёрской карьере появилась возможность поработать над Гандамом», это проект, в который он вложил всю свою энергию и энтузиазм.

(Вверху слева) Харо - талисман серии Гандам; (вверху справа) Знакомые мобильные костюмы появляются в новом дизайне; (внизу) Гандам оснащён крыльями солнечных панелей «Стеклянные перья» на спине (©SOTSU•SUNRISE)

В дополнение к высококачественному изображению на большом экране использование тактильной технологии Sony (haptics) в полу позволяет передавать реалистичные вибрации всему телу, что обеспечивает полное погружение в захватывающий мир Гандам. Режиссер Цудзимото Таканори отметил: «Сам павильон представляет собой проходной аттракцион с эффектом присутствия, словно вы находитесь на живом концерте. Я хочу, чтобы посетители почувствовали, каково это было бы, если бы мобильные костюмы существовали в реальности», призывая людей посетить экспозицию.

Новый видеоролик был представлен на мероприятии «GUNDAM NEXT FUTURE -FINAL-», которое проходит в токийском районе Синдзюку до 24 числа. Слева - режиссёр Цудзимото Таканори, справа - продюсер Морисита Кентаро (Bandai Namco Filmworks).

Гандам в натуральную величину позволяет рассмотреть даже текстуру

Статуя Гандама в натуральную величину перед павильоном ЭКСПО принимает уникальную позу, стоя на одном колене с высоко поднятой рукой. Хотя создатели вложили в эту позу послание «К космосу и будущему», она вызвала споры среди фанатов и стала предметом обсуждений.

Режиссёр Цудзимото, который неоднократно посещал площадку, признается: «Честно говоря, сначала я тоже думал - почему такая поза? Но в реальности лицо статуи находится так близко! Создаётся впечатление, будто Гандам спустился к нам». Он высоко оценил статую, отметив, что благодаря возможности рассмотреть её с близкого расстояния можно насладиться текстурой каждой детали. Говорят, что он даже сфотографировался рядом с ней, повторяя ту же позу.

Статуя Гандама в натуральную величину, сфотографированная редакцией 17 января (©SOTSU•SUNRISE)

Статуя Гандама в натуральную величину, светящаяся в ночное время (©SOTSU•SUNRISE)

Гандам, оснащённый системой «Стеклянные перья» на спине, который появляется в новом видеоролике, будет выпущен в виде Ганпла (пластиковой модели серии Гандам) начиная с апреля.

Эта модель «EXPO2025 1/144 RX-78F00/E Гандам (EX001 с системой Стеклянные перья) версия Chemical Recycling» частично использует химически переработанный пластик, полученный из собранных литников - пластиковых рамок, остающихся после сборки моделей. Учитывая, что серия Ганпла отмечает в этом году своё 45-летие, и общий объем поставок превысил 800 миллионов единиц, в этом продукте воплощено стремление обеспечить устойчивое производство для будущих поколений. Можно сказать, что это новый продукт, который воплощает тему ЭКСПО «Проектирование будущего общества для нашей жизни».

EXPO2025 1/144 RX-78F00/E Gundam (EX001 Glass Feather Equipment) Chemical Recycling Ver. (©SOTSU•SUNRISE)

В честь EXPO2025 планируется выпуск множества других сувениров, включая плюшевую игрушку Харо, который выступает в роли гида в видеоматериалах, а также призы для игровых автоматов-кранов в виде стоящего на одном колене Гандама.

Одновременно с проведением выставки в универмаге Даймару Умэда, который напрямую соединён со станцией Осака, откроется «THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR in OSAKA». В магазине будут представлены Ганпла (пластиковые модели Гандам), а также фигурки, карты и различные товары. Посетите как выставочную площадку в Юмэсима, так и этот поп-ап магазин, чтобы полностью погрузиться в мир Гандам.

На переднем плане плюшевая игрушка Харо, в верхнем левом углу - фигурка Гандама для призов в игровых автоматах-кранах (©SOTSU•SUNRISE)

Экспозиция, посвящённая 45-летию Ганпла на выставке «GUNDAM NEXT FUTURE -FINAL-» (©SOTSU•SUNRISE)

Также впервые была представлена «Полноразмерная голова GQuuuuuuX» (©SOTSU•SUNRISE)

Подготовка материала, текст и фотографии: редакция nippon.com

Фотография к заголовку: Павильон Гандам, снятый в январе на территории выставки Осака-Кансай EXPO в Юмэсима (Фото: редакция Nippon.com) ©SOTSU•SUNRISE