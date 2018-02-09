Los juicios a la secta del Aum Shinrikyō llegaron a su fin después de 20 años, descubrieron manipulaciones en un artículo del Centro para la Investigación y Aplicación de las Células iPS de la Universidad de Kioto y el monte Motoshirane entró en erupción. Estas y otras noticias marcaron la actualidad del pasado mes de enero en Japón.

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La Agencia Nacional de Policía anuncia que en 2017 se registraron 3.694 muertes en accidentes de tráfico, el nivel más bajo desde que comenzase a reunirse esta información en 1948. La cifra más baja anteriormente registrada fue de 3.790 muertes en 1949.

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El Gobierno decide entregar el Premio de Honor del Pueblo al maestro de shōgi Habu Yoshiharu y al campeón de go Iyama Yūta. Habu es el primer jugador de shōgi que ha ganado el galardón eisei o vitalicio en los siete principales torneos, mientras que Iyama es el primer jugador de go que ha ganado los siete grandes torneos en dos ocasiones.

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Un helicóptero del ejército de los Estados Unidos hace un aterrizaje de emergencia en un vertedero en el pueblo de Yomitan en Okinawa. El helicóptero AH-1 del cuerpo de Marines de los Estados Unidos pertenece a la base aérea de Futenma en Ginowan, en la misma prefectura. No se registran heridos entre los miembros de la tripulación ni entre los vecinos de la localidad.

La empresa de alquiler y venta de kimonos Harenohi, con sede en Yokohama, no abre sus tiendas durante el Seijin no hi, el “día de la mayoría de edad”, por lo que no proporciona los tradicionales furisode a las jóvenes que participan en las ceremonias de este día a pesar de que pagaron por adelantado. El 26 de enero el Tribunal del Distrito de Yokohama comienza los trámites para declarar en bancarrota a la empresa.

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El Keidanren, la patronal nipona, anuncia en una reunión que el vicepresidente Nakanishi Hiroaki sucederá al actual presidente Sakakibara Sadayuki a partir de finales de mayo. Nakanishi es también presidente de la junta directiva de Hitachi y se convertirá en el primer líder del Keidanren procedente de esta empresa.

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El Ministerio de Defensa anuncia que un submarino, al parecer de China, y una fragata de la armada china atravesaron una zona contigua a las islas Senkaku en Okinawa. Es la primera vez que el ministerio ha confirmado y anunciado que un submarino de una nación extranjera ha navegado bajo las aguas de esta área.

Sony lanza una nueva versión de su robot canino Aibo. La actualización de esta mascota artificial es más parecida a un perro real gracias a su inteligencia artificial y a sus funciones comunicativas. Las interacciones con su dueño influyen en su comportamiento.

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Las intensas nevadas fuerzan a un tren local que recorre un trayecto entre Niigata y Nagaoka a detenerse en Sanjō, en la prefectura de Niigata. Unos 430 pasajeros se quedan atrapados en el tren durante más de 15 horas.

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La Agencia de la Casa Imperial anuncia que el Emperador Akihito y la Emperatriz Michiko visitarán Okinawa a finales de marzo. El viaje incluirá su primera visita a la isla de Yonaguni, el punto más occidental de Japón.

Beatrice Fihn, líder del ICAN, la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, acude a Nagasaki en su primera visita al lugar del bombardeo atómico. El 15 de enero deja una corona de flores en el cenotafio para las víctimas de la bomba atómica en el Parque Memorial de la Paz de Hiroshima. El ICAN fue galardonado con el premio Nobel de la Paz en 2017.

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El 158.º Premio Akutagawa es otorgado a Ishii Yūka por Hyakunen doro (El barro de los cien años) y a Wakatake Chisako por Ora ora de hitori igu mo (¿Yo? A mi aire). Kadoi Yoshinobu gana el 158.º Premio Naoki por Ginga tetsudō no chichi (El padre del ferrocarril de la Vía Láctea)

Kadoi Yoshinobu (a la izquierda) y Wakatake Chisako en Tokio el 16 de enero de 2018. (© Jiji)

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El Partido Democrático y el Kibō no tō (Partido de la Esperanza) abandonan sus planes de formar un grupo político conjunto. Diputados de las bases de cada partido se oponen a esta medida, echando por tierra los planes de cooperar de sus respectivos líderes.

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El Tribunal Supremo rechaza la apelación de Takahashi Katsuya, un antiguo miembro de la secta Aum Shinrikyō condenado por asesinato por los ataques con gas sarín en el metro de Tokio. Con esto se confirma su cadena perpetua, finalizando así todos los juicios a las acciones de la secta después de 23 años.

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La Universidad de Kioto anuncia que se manipularon datos en un artículo sobre las células madre pluripotentes inducidas escrito por un profesor asistente en el Centro para la Investigación y Aplicación de las Células iPS. Este centro está presidido por el Premio Nobel Yamanaka Shin’ya. Este artículo en cuestión afirmaba haber conseguido generar células de la barrera hematoencefálica utilizando células iPS humanas.

El primer ministro Abe Shinzō pide tanto al partido gobernante como a los partidos de la oposición que presenten propuestas específicas para la revisión de la Constitución en su discurso político al comienzo de la sesión ordinaria de la Dieta, que durará hasta el 20 de junio.

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El monte Motoshirane, un volcán de la prefectura de Gunma, entra en erupción. Un miembro de las Fuerzas de Autodefensa pierde la vida al ser golpeado por rocas mientras realizaba un entrenamiento de esquí en el complejo turístico cercano de Kusatsu. La erupción del volcán, parte de una cadena montañosa conocida como el monte Kusatsu-Shirane, hiere a otras once personas.

La erupción del monte Motoshirane en la prefectura de Gunma tomada por un esquiador desde un punto cercano el 23 de enero de 2018. (Por gentileza de Hamajima Kai; © Jiji)

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El primer ministro Abe anuncia que asistirá a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang en Corea del Sur el 9 de febrero. Durante su visita conversará con el presidente surcoreano Moon Jae-in.

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El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar decide ampliar en un año el período para el que las pequeñas y medianas empresas deben cumplir el límite máximo de horas extra e igual salario por igual trabajo. Estos son requerimientos centrales de la legislación para la reforma del estilo de trabajo.

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El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar calcula que más de un millón de personas recibirán tratamiento médico en casa en 2025, cuando todos los miembros de la generación del baby boom tengan 75 años o más.

Nonaka Hiromu, miembro del Partido Liberal Democrático, fallece a los 92 años. Como secretario general entre 1998 y 1999 durante el mandato de Obuchi Keizō, fue conocido durante un tiempo como “el primer ministro en la sombra”.

La empresa de cambio de criptodivisas con sede en Tokio Coincheck anuncia que unos hackers han robado moneda virtual NEM valorada en 58.000 millones de yenes que gestionaba para 260.000 clientes. El 29 de enero la Agencia de Servicios Financieros publica una orden de mejora de negocios para Coincheck, alegando que sus procedimientos de seguridad son insuficientes.