انفجار بركاني بمحافظة غونما، انتهاء محاكمات جماعة أوم شينريكيو بعد أكثر من 20 عاما، جامعة كيوتو تعترف بالتزوير في أورق أبحاث الخلايا الجذعية. في هذا الجدول الزمني نستعرض معكم هذه هي أهم وأبرز الأحداث اليابانية لشهر يناير/ كانون الثاني 2018.

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وكالة الشرطة الوطنية تعلن عن وقوع 3694 حالة وفاة ناتجة عن حوادث المرور في عام 2017، وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل الحالات عام 1948. وكان الرقم القياسي السابق هو 3790 حالة في عام 1949.

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الحكومة اليابانية تقرر منح جائزة الشعب الشرفية (People’s Honor Award) للاعب الشوغي (الشطرنج الياباني) هابو يوشيهارو وبطل لعبة الغو إياما يوتا. ويعد هابو أول لاعب شوغي يفوز بلقب (eisei) لتحقيقه جميع الألقاب السبعة الكبرى، أما إياما فهو أول لاعب غو يحتفظ بجميع الألقاب الرئيسية السبعة في مناسبتين.

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هبوط مروحية عسكرية أمريكية اضطراريا على موقع للتخلص من النفايات في قرية يوميتا بمحافظة أوكيناوا. حيث كانت المروحية التابعة للقوات البحرية الأمريكية من طراز AH-1 في مهمة إلى قاعدة فوتينما الجوية في مدينة غينوان بأوكيناوا. هذا ولم ينتج عن ذلكؤ إصابات لأي من أفراد الطاقم أو مواطني القرية.

شركة هارونوهي لتأجير وبيع الكيمونو التي تتخذ من يوكوهاما مقراً لها تقرر عدم فتح متاجرها للعمل في يوم عيد البلوغ، حيث فشلت في توفير الزي التقليدي للشباب البالغين المخصص لاحتفالات ذلك اليوم، وذلك على الرغم من الدفع المسبق من العملاء. وفي 26 يناير/ كانون الثاني قامت محكمة يوكوهاما الجزئية بالبدء في إجراءات الإفلاس ضد الشركة.

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اتحاد الأعمال الياباني يعلن فى اجتماع لرئيسه ونائبه ان نائب رئيس مجلس الإدارة ناكانيشى هيرواكي سيخلف الرئيس الحالى ساكاكيبارا سادايوكى فى نهاية شهر مايو/أيار. وتجدر الإشارة إلى أن ناكانيشي هو أيضاً رئيس لمجلس إدارة شركة هيتاشي وبذلك يكون أول رئيس للشركة يشغل منصب رئيس الاتحاد.

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وزارة الدفاع تعلن مرور إحدى الغواصات - على ما يبدو - صينية وفرقاطة تابعة للبحرية الصينية عبر المنطقة المتاخمة لجزر سينكاكو اليابانية في أوكيناوا. وهذه هى المرة الأولى التى تؤكد وتعلن فيها الوزارة أن غواصة من دولة أجنبية قد عبرت في المنطقة.

شركة سوني تطلق نسخة جديدة من كلبها الروبوتي أيبو. ويعد الحيوان الأليف الاصطناعي المستحدث أشبه بالكلب الحقيقي بسبب طريقة تصميمه التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ووظائف التواصل المزود بها. حيث أن التفاعل مع مالكه يؤثر في ردود أفعاله وكيفية تحركه.

تساقط الثلوج الكثيف يجبر أحد القطارات المحلية المتجه من نيغاتا إلى ناغاوكا على التوقف عند سانجو في محافظة نيغاتا. ويذكر أن حوالي 430 راكبا حُوصروا فى سيارتهم لمدة 15 ساعة ونصف الساعة.

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وكالة البلاط الإمبراطوري تعلن أن الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو سيزوران أوكيناوا في أواخر مارس/ آذار. وستشمل جولتهم زيارة هي الأولى من نوعها لجزيرة يوناغونيجيما الواقعة فى أقصى غرب اليابان.

بياتريس فان رئيسة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية آيكان تزور ناغاساكي في أول زيارة لها لموقع القصف الذري. وفي 15 يناير/كانون الثاني وضعت إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لضحايا القنبلة في حديقة هيروشيما التذكارية للسلام. وقد حصلت الحملة على جائزة نوبل للسلام لعام 2017.

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جائزة أكوتاغاوا الأدبية الـ 158 تُمنح لكلٍ من إيشي يوكا عن رواية (Hyakunen doro) (مائة عام من الوحل) وواكاتاكي تشيساكو عن رواية (Ora ora de hitori igumo) (أعيش وحيدا).أما جائزة ناؤكي الأدبية الـ 158 فقد حصل عليها كادوي يوشينوبو عن رواية (Ginga tetsudō no chichi) (أب سكة حديد المجرة).

كادوي يوشينوبو (على اليسار) وواكاتاكي تشيساكو في طوكيو في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي. جيجي برس

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الحزب الديمقراطي و ”حزب الأمل“ يتخليان عن خططهما لتشكيل مجموعة سياسية موحدة. حيث يعارض المشرعون من أعضاء الحزبين هذه الخطوة، مما يبدد خطط القادة المعنيين للتعاون.

19

المحكمة العليا ترفض الاستئناف المقدم من تاكاهاشى كاتسويا، وهو عضو سابق فى جماعة أوم شينريكيو والمتهم بجرائم من بينها القتل فى هجوم غاز السارين على مترو طوكيو. الأمر الذي يؤيد معه الحكم بالمؤبد ووضع حد لجميع المحاكمات المتعلقة بأعمال الجماعة بعد 23 عاماً.

22

جامعة كيوتو تعلن أنه تم التلاعب في بيانات أحد الأوراق الخاصة بأبحاث الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات التي كتبها أحد الأستاذة المساعدين في مركزها البحثي التطبيقي للخلايا الجذعية. ويرأس المركز ياماناكا شينيا الحائز على جائزة نوبل. وتضمنت الورقة المعنية ادعاءات بإنتاج أنسجة للحاجز الدموي الدماغي باستخدام خلايا جذعية بشرية.

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يحث الحزب الحاكم والمعارض على تقديم مقترحات محددة بشأن خطة تعديل الدستور في خطابه حول السياسة العامة فى بداية الدورة العادية للبرلمان الياباني، والتي من المقرر أن تستمر حتى 20 يونيو/حزيران.

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انفجار بركان جبل موتوشيراني بمحافظة غونما مما أسفر عن مقتل عضو في قوات الدفاع الذاتي الذي ضربته الصخور أثناء التدريب على التزلج في منتجع كوساتسو المجاور لموقع الجبل. ويعد هذا الانفجار البركاني جزء من مجموعة تعرف مجتمعة باسم جبل كوساتسو-شيراني، هذا وقد أُصيب إحدى عشر شخصا آخر جراء الانفجار.

ثورة بركان جبل موتوشيراني بمحافظة غونما والتي التقطها أحد المتزلجين من إحدى البقاع القريبة من الجبل في 23 يناير/ كانون الثاني 2018. (مقدمة من هاماجيما كاي؛ جيجي برس)

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رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يعلن أنه سيحضر مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بيونغ تشانغ فى كوريا الجنوبية في التاسع من فبراير/ شباط. حيث يخطط لإجراء محادثات مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاى إن خلال زيارته.

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وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية تقرر تمديد الوقت اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم للامتثال بالحد الأعلى للعمل الإضافي والأجر المتساوي عن العمل المتساوي لمدة سنة واحدة. وهي شروط أساسية للتشريع المتعلق بإصلاح أسلوب العمل في اليابان.

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وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية تتوقع حصول أكثر من مليون شخص على الرعاية الطبية المنزلية في عام 2025، عندما يكون جميع أفراد جيل طفرة المواليد في الخامسة والسابعين من عمرهم أو أكثر.

وفاة السياسي عضو الحزب الليبرالي الديمقراطي نوناكا هيرومو عن عمر يناهز الـ 92 عاماً. وكان قد تقلد منصب كبير أمناء مجلس الوزراء من عام 1998 إلى 1999 خلال حقبة رئيس الوزراء كيوزو أوبوتشي، وهي الفترة التي عُرف فيها باسم ”ظل رئيس وزراء“.

محول العملات الافتراضية كوين تشيك بمقره في طوكيو يعلن تعرضه لعملية قرصنة أدت إلى سرقة ما قيمته 58 مليار ين، والتي كان يتعامل بها 260,000 عميل. وفي 29 يناير/ كانون الثاني، أصدرت وكالة الخدمات المالية أمرا لكوين تشيك بتحسين الأعمال منوهة إلى الإجراءات الأمنية الغير كافية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية)