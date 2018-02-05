Завершение длившегося более 20 лет судебного процесса по делу «Аум Синрикё», обнаружение нарушений в научной работе Центра исследований iPS-клеток Киотоского университета, извержение на горе Кусацу-Сиранэ в префектуре Гумма и другие события января 2018 года в Японии.

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Как сообщило Национальное полицейское управление Японии, за 2017 год число погибших в дорожно-транспортных происшествиях по всей Японии составило 3694 человека, что является минимальным показателем за всю историю ведения соответствующей статистики с 1948 года. Прошлый рекордно низкий показатель 1949 года составлял 3790 человек.

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Правительство Японии приняло официальное решение удостоить награды «Народная слава» мастера японских шахмат сёги Хабу Ёсихару, который стал пожизненным обладателем семи главных чемпионских титулов, а также мастера игры го Иияму Юта, который стал двукратным обладателем семи чемпионских титулов.

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Вертолёт Вооруженных сил США совершил экстренную посадку на свалке в деревне Ёмитан префектуры Окинава. Ударный вертолёт AH-1 корпуса морской пехоты США дислоцируется на авиабазе Футэмма в городе Гинован той же префектуры. Два члена экипажа и местные жители не пострадали.

Поступил ряд сообщений о невыполнении условий договора о прокате праздничных традиционных нарядов – харэги дла торжества по случаю Дня совершеннолетия специализированным ателье по продаже и прокату «Харэнохи» в городе Йокогама. 26 января Окружной суд Йокогамы распорядился о начале процедуры банкротства этого юридического лица.

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На заседании председателя Федерации бизнеса Японии (Кэйданрэн) и его заместителей было объявлено о том, что уходящего в отставку в мае председателя федерации 74-летнего Сакакибару Садаюки сменит 71-летний заместитель Наканиси Хироаки, который возглавляет руководство компании «Хитати сэйсакусё». Выходец из корпорации Hitachi впервые возглавит крупнейшее объединение предпринимателей Японии.

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Министерство обороны Японии сообщило о заходе подводной лодки, по всей вероятности, китайской, а также фрегата ВМФ Китая в прилежащую зону территориальных вод у острова Тайсё, входящего в состав островов Сэнкаку префектуры Окинава. О подтверждении прохода иностранной субмарины в подводном состоянии в прилежащей зоне вод у островов Сэнкаку официально объявлено впервые.

Компания Sony начала продажу новой модели собаки-робота «Айбо». Новая модель «Айбо», оснащённая искусственным интеллектом и коммуникативными функциями, имеет близкое сходство с настоящими домашними питомцами, в частности, её поведение меняется в зависимости от взаимодействия с хозяевами.

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На железнодорожной линии JR Синъэцу в городе Сандзё префектуры Ниигата местный поезд из 4-х вагонов, направлявшийся из Ниигаты в Нагаоку, оказался обездвижен из-за сильного снегопада, и примерно 430 пассажирам пришлось провести в поезде около 15 с половиной часов.

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Как сообщило Управление императорского двора, в третьей декаде марта императорская чета посетит префектуру Окинава. Помимо главного острова Окинавы император с супругой намереваются впервые побывать на острове Ёнагуни – самом западном из островов Японии.

Исполнительный секретарь удостоенной в декабре прошлого года Нобелевской премии мира неправительственной организации «Международная кампания за запрещение ядерного оружия» (ICAN) Беатрис Фин, которой 35 лет, побывала в городе Нагасаки. 15 января она возложила цветы к памятнику-кенотафу жертв атомной бомбардировки в Мемориальном парке мира города Хиросима. Беатрис Фин впервые посетила города, пережившие атомную бомбардировку.

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На состоявшемся заседании жюри принято решение присудить 158-ю премию имени Акутагавы Рюносукэ произведениям «Столетняя грязь» (Хякунэн доро) Исии Юка, и «Я, я иду один» (Ора ора хитори дэ игумо) Вакатакэ Тисако, а 158-ю премию имени Наоки Сандзюго – книге «Отец галактической железной дороги» (Гинга тэцудо но тити) Кадои Ёсинобу.

Удостоенные премий Вакатакэ Тисако (справа) и Кадои Ёсинобу, 16 января 2018 г., в одной из токийских гостиниц (фотография предоставлена Jiji Press)

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Демократическая прогрессивная партия и Партия надежды прекратили формирование единой парламентской фракции, о котором ранее договорились партийные руководители. Призывавшие к созданию единой фракции демократы на состоявшемся в тот же день заседании депутатов обеих палат не смогли прийти к единому мнению; в Партии надежды также заявили, что прекращают обсуждать формирование единой фракции с Демократической прогрессивной партией. Фактически это означает разрыв договорённости руководства двух партий.

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Верховный суд Японии отказался удовлетворить апелляцию, поданную защитой 59-летнего Такахаси Кацуя, одного из бывших высокопоставленных руководителей религиозного культа «Аум Синрикё» по делу об убийствах и других преступлениях в связи с атакой в метрополитене с использованием зарина. Суд утвердил решения судов первой и второй инстанции, приговоривших подсудимого к пожизненному заключению. Тем самым фактически завершилось судопроизводство, связанное с этим религиозным культом, продолжавшееся около 23-х лет.

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Как сообщил Киотоский университет, в опубликованной доцентурой университетского Центра исследований iPS-клеток (этим центром руководит Яманака Синъя) научной публикации, посвящённой искусственным многофункциональным стволовым клеткам (iPS-клеткам), имели место искажения и фальсификация данных. Подтверждённые факты относятся к статье, в которой говорится о производстве клеток кровеносных сосудов мозга из iPS-клеток человека. «Хотелось, чтобы статья выглядела лучше», – прокомментировал результаты расследования доцент центра.

Созвана очередная 196-я сессия Парламента Японии. Сессия продлится 150 дней до 20 июня. В своём парламентском выступлении по вопросам политики премьер-министр Абэ Синдзо призвал правящие и оппозиционные партии предложить конкретные поправки к Конституции Японии.

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На вершине Мотосиранэ (высота 2171 метр) горы Кусацу-Сиранэ в префектуре Гумма произошло вулканическое извержение. На территории города Кусацу (преф. Гумма), где на горнолыжной трассе проходила тренировка служащих Сил самообороны, от попадания вулканического камня погиб 49-летний сержант Сухопутных сил самообороны. Семеро других служащих, а также 4 гражданских лыжника – в общей сложности 11 человек – получили ранения.

Дым извержения, снятый с подъёмника одним из горнолыжников, утро 23 января 2018 г., город Кусацу, преф. Гумма (фоторафия Хамадзима Каи, предоставлена Jiji Press)

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Премьер-министр Японии Абэ Синдзо дал понять, что 9 февраля он намерен присутствовать на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском городе Пхёнчхан. Премьер-министр занимается подготовкой, чтобы воспользоваться поездкой для проведения переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения приняло решение об отсрочке на один год для предприятий малого и среднего бизнеса сроков реализации мер ограничения максимума сверхурочных и обеспечения одинаковой оплаты за одинаковую работу, которые являются основным направлением законопроекта о реформировании способов труда.

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В результате расчётов Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения выяснилось, что в 2025 году, когда все представители поколения бэби-бума будут находиться в возрасте 75 лет и старше, число нуждающихся в медицинском уходе на дому превысит 1 млн человек.

Влиятельный политик Либерально-демократической партии, которого когда-то называли «теневым премьером» – Нонака Хирому, бывший генеральный секретарь кабинета министров в правительстве премьер-министра Обути (1998-99 гг.), скончался в 92-летнем возрасте.

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[Новости] Виртуальная валютная биржа Coincheck потеряла 58 миллиардов йен из-за взлома

Крупная криптовалютная биржа Coincheck, штаб-квартира которой находится в Токио, сообщила об утрате криптовалюты NEM на сумму 58 млрд йен в результате несанкционированного доступа. Биржа оперировала криптовалютой NEM приблизительно 260 тысяч своих клиентов. Агентство финансовых услуг Японии 29 января направило бирже предписание улучшить практику ведения бизнеса, указав на недостаточность мер обеспечения и контроля безопасности.(Статья на японском языке опубликована 1 февраля 2018 г.)