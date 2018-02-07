耗时20余年的“奥姆真理教案件审判”结束、京都大学iPS细胞研究所曝出论文造假丑闻、群马县草津白根山火山爆发……，请看2018年1月日本要闻回顾。

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警视厅公布，2017年日本全国交通事故死亡人数为3694人，是1948年实施统计以来的最低值。此前历史最低纪录是68年前的1949年，为3790人。

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日本政府正式决定授予羽生善治和井山裕太国民荣誉奖，前者是日本象棋史上首个“永世七冠”得主，后者是日本围棋界首个两度夺得七冠王头衔的棋圣。

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一架美军直升机在冲绳县读谷村仪间某废弃物处理场紧急迫降。该飞机是隶属于普天间机场（冲绳县宜野湾市）的海军陆战队AH1型攻击直升机，两名飞行员和当地民众无人受伤。

从事盛装和服租赁与销售业务的“harenohi”（横滨市）公司停业，导致顾客未能在参加成人仪式前收到订购的宽袖和服。26日，横滨地方法院宣布该公司进入破产程序。

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经济团体联合会(简称“经团联”)召开会长及副会长会议，宣布了内定人事安排，现任会长榊原定征（74岁）5月末卸任后，将由日立制作所的中西宏明会长接任，他将成为首位来自日立公司的经团联会长。

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防卫省宣布，一艘潜水艇和一艘中国海军护卫舰进入了冲绳县尖阁诸岛（中国钓鱼岛）大正岛（中国赤尾屿）周边毗连区。据判断，该潜艇为中国籍。这是日本首次确认并公布进入尖阁诸岛毗连区的外国潜艇。

索尼公司推出了新款机器狗“aibo”，由于aibo配备有人工智能（AI）和通讯功能，可以和“饲主”互动，因而更加接近真实的活体宠物。

新潟县三条市JR信越线的一列从新潟开往长冈的普通电车（四节车厢编组），因大雪封路而无法继续行驶，约430名乘客被困在车内约15个半小时。

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宫内厅宣布明仁天皇和皇后将于3月下旬访问冲绳县。除了冲绳本岛外，计划还将首次访问日本最西端的岛屿与那国岛。

去年12月获得诺贝尔和平奖的国际NGO组织“国际废除核武器运动”（ICAN）秘书长贝尔托里斯・费恩（35岁）访问了长崎市，这是她首次访问原子弹轰炸地；15日，她向位于广岛市中区的原子弹轰炸死难者慰灵碑献了花。

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第158届芥川奖与直木奖评选结果揭晓，石井遊佳的《百年泥》和若竹千佐子的《我将独自前行》获得芥川奖，门井庆喜的《银河铁道之父》获得直木奖。

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民进党与希望之党放弃了此前党内干部已经达成共识的结盟计划。民进党表示，在当日召开的两院议员全体大会上，党内意见出现分歧；而且，希望之党也考虑终止与民进党进行组建统一党团的协议。两党干部之间达成的协议实际上已经解除。

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最高法院驳回了原奥姆真理信徒高桥克也就其参与地铁沙林毒气案而被控犯有杀人罪的上诉，判处其无期徒刑的一审和二审判决得以确定。这意味着历经大约23年后，针对教团成员的审判已全部结束。

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京都大学宣布，该校iPS细胞研究所（所长山中伸弥）的助教等人撰写的人工多能干细胞（iPS细胞）相关论文存在捏造和篡改数据问题。被认定造假的是一篇宣布成功利用人体iPS细胞培养出脑血管细胞的论文。据悉，该助教对调查人员表示“当时是想让论文显得更完美”。

第196届例行国会开幕。会期到6月20日为止，共计150天。安倍晋三首相在施政方针演讲中敦促朝野各党提交关于修宪的具体方案。

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群马县草津白根山的本白根山（2171米）火山爆发。正在该县草津町草津国际滑雪场训练的一名自卫队男性陆军上士（49岁）被火山爆发出的石头击中，不幸遇难；另外还有其他七名自卫队队员和四名游客共计11人不同程度受伤。

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安倍晋三首相宣布，他将出席2月9日在韩国举行的平昌冬奥会开幕式,并计划在访韩期间与文在寅总统举行会谈。

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设定加班时间上限和实现同工同酬,是劳动方式改革相关法案的核心.厚生劳动省决定将中小企业实施时间推迟一年。

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据厚生劳动省推测，到团块世代（1947年到1949年间出生的一代人——译注）全部年满75岁的2025年，将由超过100万人接受居家医疗。

曾在小渊内阁（1998～1999年）中担任官房长官，一度被称为“影子总理”的自民党元老野中广务逝世。享年92岁。

虚拟货币交易平台巨头Coincheck（东京）宣布，平台保管的价值580亿日元的虚拟货币“NEM”因黑客入侵而遭窃。在该平台存放NEM的客户大约有26万人。29日，金融厅以安全管理体制不健全为由，下达了要求Coincheck进行业务整改的命令。