El nombre de la próxima era, Reiwa, es anunciado; presentan los diseños de los nuevos billetes que entrarán en circulación en 2024, y varios investigadores japoneses participan en un proyecto internacional que ha obtenido una imagen de un agujero negro. Estas fueron las historias más destacadas del pasado mes de abril de 2019, el último mes de la era Heisei.

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El Gobierno anuncia el nombre de la nueva era que comenzará el 1 de mayo: Reiwa. Este nombre es extraído de una frase de la antología poética Man’yōshū, lo que significa que es la primera vez que un texto clásico japonés es utilizado como fuente del nombre de era.

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El Banco de Japón publica su tankan de marzo (La encuesta económica sobre empresas a corto plazo). El índice de sentimiento sobre los negocios en las grandes empresas manufactureras cae 7 puntos respecto al último informe hasta los +12, regresando a una tendencia de declive después de mantenerse estable en el trimestre anterior de octubre a diciembre.

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Toyota anuncia que comenzará a ofrecer licencias sin regalías para 23.740 patentes relacionadas con la tecnología de vehículos híbridos. Estas patentes cubren tecnologías centrales como motores y los sistemas de conversión de energía, y estarán disponibles hasta finales de 2030.

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Los fiscales de Tokio arrestan de nuevo al ex director ejecutivo de Nissan Carlos Ghosn bajo la sospecha de prevaricación, violando la Ley de Corporaciones, por haber desviado fondos de Nissan de forma ilegal a través de una empresa de Oman. Es la cuarta vez que Ghosn es detenido. El 8 de abril, en una sesión extraordinaria de la asamblea general, los accionistas de Nissan aprueban la expulsión de Ghosn y de su asistente Greg Kelly de la comisión ejecutiva. El 9 de abril los abogados de Ghosn publican un vídeo grabado mientras su cliente estaba en libertad bajo fianza, donde asegura que es inocente de todos los cargos. El 22 de abril la fiscalía acusa a Ghosn de un cuarto delito.

El ex director ejecutivo de Nissan Carlos Ghosn habla en un mensaje en vídeo presentado durante una rueda de prensa en Tokio el 9 de abril de 2019. (© Jiji)

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La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) anuncia que la sonda Hayabusa2 ha disparado desde su impactador un trozo de cobre para crear un cráter artificial en el astroide Ryūgū. Las imágenes enviadas desde la sonda confirman que se desprendieron partículas de la superficie en el momento del impacto. El 25 de abril JAXA anuncia que ha confirmado visualmente la creación del cráter.

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Matsui Ichirō y Yoshimura Hirofumi, miembros del Osaka Ishin no Kai, intercambian con éxito sus cargos en Osaka, con Matsui pasando de ser gobernador de la prefectura a alcalde de la ciudad, y Yoshimura viceversa. El plan del partido, conseguir que Osaka adopte un sistema metropolitano semejante al de Tokio, fue la cuestión clave en su elección.

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El Ministro de Finanzas Asō Tarō anuncia los nuevos diseños de los billetes japoneses que entrarán en circulación en la primera mitad del año fiscal que comenzará en abril de 2024. El empresario Shibusawa Eiichi aparecerá en los billetes de 10.000 yenes, la pionera de la educación femenina Tsuda Umeko en los de 5.000 yenes y el investigador de las enfermedades infecciosas Kitasato Shibasaburō en los de 1.000 yenes.

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Los billetes de 1.000, 5.000 y 10.000 yenes cambiarán su diseño en el año fiscal 2024

Un avión de combate F35A de la Fuerza Aérea de Autodefensa se estrella en el océano Pacífico en el primer accidente registrado con una de estas aeronaves de última tecnología. El 16 de abril el Ministerio de Defensa revela cuatro nuevos casos de aterrizajes de emergencia entre sus 13 aviones F35A, lo que hace que el total de casos ascienda a siete, incluyendo dos con el jet que finalmente sufrió el accidente.

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A medianoche, el Gobierno levanta parcialmente la orden de evacuación del pueblo de Ōkuma cerca de la Central Nuclear de Fukushima Daiichi. Es la primera vez que se levanta una orden de evacuación en uno de los pueblos en los que se encuentra la central, Ōkuma y Futaba.

Sakurada Yoshitaka, el ministro a cargo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, afirma en una fiesta celebrada para la diputada de la Cámara Baja Takahashi Hinako que su reelección es más importante que la reconstrucción tras el Gran Terremoto del Este de Japón. El primer ministro Abe Shinzō amonesta a Sakurada y le hace presentar su dimisión.

Un equipo internacional, en el que se incluye el Observatorio Astronómico Nacional de Japón, anuncia que ha obtenido por primera vez con éxito una imagen de un agujero negro en el proyecto del Telescopio Event Horizon.

El profesor Honma Mareki, del Observatorio Astronómico Nacional de Japón, habla en una rueda de prensa en Tokio sobre la investigación en torno al agujero negro el 10 de abril de 2019.

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El Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio emite una última sentencia en la que rechaza el veredicto del Órgano de Solución de Diferencias por el que se consideraba discriminatoria la prohibición de Corea del Sur de importar productos pesqueros de algunas prefecturas de Japón tras el accidente nuclear de Fukushima de 2011. Con esto, la prohibición sobre las importaciones continuará.

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Suzuki remite un informe al Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transportes y Turismo sobre la certificación que la empresa ha realizado de sus vehículos después de que unas inspecciones indebidas ocultaran problemas en frenos y velocímetros cuya calidad estaba por debajo del estándar requerido. El presidente Suzuki Toshihiro asegura que la empresa reparará sin coste unos dos millones de vehículos que podrían no reunir las condiciones de seguridad estándar.

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TEPCO comienza a trabajar en la retirada del combustible nuclear consumido del reactor número 3 de la central nuclear de Fukushima Daiichi.

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El comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 anuncia el calendario completo de las competiciones. Para reducir el efecto del intenso calor veraniego, el comienzo de la maratón se adelantará una hora hasta las 6:00 de la mañana.

Japón y los Estados Unidos completan una primera ronda de charlas sobre comercio en Washington. Ambas partes comienzan a negociar la eliminación o reducción de aranceles para productos agrícolas y automóviles, y acuerdan asimismo discutir sobre comercio electrónico y otros aspectos del comercio digital.

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El Emperador Akihito, acompañado por la Emperatriz Michiko, informa sobre su abdicación en una ceremonia en el Santuario de Ise en la prefectura de Mie.

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Los candidatos apoyados por el Partido Liberal Democrático en el poder son derrotados en dos elecciones suplementarias a la Cámara Baja. Esto es interpretado como una prueba de lo que ocurrirá en las elecciones a la Cámara Alta que se celebrarán en verano. El diputado del Nippon Ishin no Kai Fujita Fumitake gana en el 12.º distrito de Osaka, mientras que Yara Tomohiro, apoyado por la oposición, es elegido en el tercer distrito de Okinawa.

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El entrenador de corredores de larga distancia Koide Yoshio, que formó a corredores de élite, incluyendo la medallista de oro en los Juegos de Sídney 2000 Takahashi Naoko, fallece a la edad de 80 años.

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Carlos Ghosn asegura su libertad bajo fianza por segunda vez tras pagar 500 millones de yenes además de los 1.000 millones que había pagado previamente para asegurar su libertad provisional.

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El Emperador Akihito abdica oficialmente en una ceremonia en el Palacio Imperial.

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(Fotografía del encabezado: sellos conmemorativos del cambio de era a Reiwa. La fotografía fue tomada en la fábrica de Ōji de la Oficina Nacional de Imprenta, en Tokio el 18 de abril de 2019. © Jiji.)