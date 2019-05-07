Решение о выборе девизом новой эры слова «Рэйва», объявление об обновлении дизайна банкнот, успех первой в истории съёмки чёрной дыры международным проектом с участием японской Национальной астрономической обсерватории и другие события апреля 2019 года в Японии.

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Правительство Японии приняло решение выбрать девизом новой эры, сменяющей эпоху Хэйсэй, слово «Рэйва». Впервые девиз для нового периода японской истории создан на основе поэтической антологии «Манъёсю» – классического японского литературного источника.

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Банк Японии опубликовал мартовский ежеквартальный краткосрочный обзор состояния экономики «Танкан». Индекс деловых настроений (DI) крупных предприятий производственного сектора, который характеризует оценку экономической конъюнктуры корпоративными руководителями, составил плюс 12, снизившись по сравнению с результатом предыдущего опроса (в декабре прошлого года) на 7 пунктов. Ухудшение показателя отмечено впервые за два квартала.

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Автомобилестроительная компания Toyota объявила о намерении безвозмездно предоставлять другим фирмам право использования около 23740 патентов, связанных с технологиями производства автомобилей с гибридной силовой установкой (HV). Таким образом автопроизводитель раскрывает доступ к базовым ноу-хау движения на электрическом ходу – технологиям электродвигателей и преобразователей электроэнергии. Срок безвозмездного предоставления – до конца 2030 года.

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Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры вновь арестовал бывшего председателя совета директоров автомобилестроительной компании Nissan Карлоса Гона (65 лет) по подозрению в злоупотреблении доверием при отягчающих обстоятельствах, обвинив его в нанесении ущерба Nissan путём незаконного перевода денежных средств дилеру этого автопроизводителя в Омане. Это четвёртый по счёту ордер на арест Гона, ранее выпущенного под залог. 8 апреля компания Nissan провела внеочередное собрание акционеров, на котором Карлос Гон и его близкий помощник Грег Келли были освобождены от всех постов в руководстве компании. 9 апреля защита Гона опубликовала видеоматериал, в котором Гон, выпущенный под залог, заявляет о своей невиновности по всем подозрениям. 22 апреля Токийская окружная прокуратура выдвинула против Гона дополнительные обвинения.

Обнародование видеозаписи бывшего председателя совета директоров компании Nissan Карлоса Гона на пресс-конференции 9 апреля 2019 года, столичный район Тиёда (фотография предоставлена Jiji Press)

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Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) объявило о выполнении эксперимента по созданию искусственного ударного кратера на поверхности малого небесного тела (астероида Рюгу), в ходе которого отделившийся от зонда «Хаябуса-2» аппарат выстрелил металлическим снарядом в поверхность астероида. Изображение, полученное с зонда «Хаябуса-2», позволило подтвердить, что при ударе с поверхности Рюгу поднялся фонтан грунта.

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На одновременных выборах губернатора префектуры Осака и мэра города Осака, в фокусе которых находился вопрос создания «мегаполиса Осака», победу одержали представители региональной партии «Общество возрождения Осаки»: бывший губернатор Мацуи Итиро избран мэром, а бывший мэр Ёсимура Хирофуми – губернатором.

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Министр финансов Асо Таро объявил о том, что банкноты нового дизайна будут выпущены ориентировочно в первом полугодии 2024 финансового года. На новых купюрах будут изображены: заложивший основы японского капитализма Сибусава Эйити – на банкноте достоинством 10 тыс. йен, активная сторонница образования для женщин Цуда Умэко – на банкноте достоинством 5 тыс. йен, основоположник современной японской медицинской науки Китасато Сибасабуро – на тысячейеновой банкноте.

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Новейший истребитель Воздушных сил самообороны Японии F-35A, построенный с использованием передовой технологии малой заметности «стелс», потерпел крушение во время тренировочного полёта над водами Тихого океана. Это первая в мире авария такого рода с самолётом F-35A. Министерство обороны 16 апреля подтвердило 4 новых случая экстренной посадки из-за неполадок среди 13 дислоцированных к настоящему времени Японией самолётов данной модели. Всего насчитывается 7 случаев возникновения неисправностей, из них два – у упавшего истребителя.

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С наступлением 10 апреля было частично снято распоряжение об эвакуации, выпущенное в отношении всех районов города Окума префектуры Фукусима после ядерной аварии на АЭС «Фукусима-1». Впервые распоряжение об эвакуации частично отменено в отношении городов Окума и Футаба, на территории которых находится эта АЭС.

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Министр по проведению Олимпиады Сакурада Ёситака, выступая с приветствием на праздничном мероприятии с участием депутатов Палаты представителей от Либерально-демократической партии, позволил себе высказывание о том, что переизбрание одного из них «важнее восстановления» (после Великого стихийного бедствия восточной Японии). Впоследствии Сакурада был вынужден взять ответственность за свои слова и подать премьер-министру Абэ заявление об отставке. Премьер-министр принял отставку.

Международный исследовательский проект «Телескоп горизонта событий» (EHT) с участием США, Европы и Японии, в том числе Национальной астрономической обсерватории, использовал расположенные по всей планете радиотелескопы, включая массив радиотелескопов в чилийской пустыне Атакама, чтобы впервые в истории человечества сделать снимок чёрной дыры.

Профессор Национальной астрономической обсерватории Японии Хомма Марэки проводит пресс-конференцию о результатах исследования чёрной дыры, вечер 10 апреля 2019, Токио, район Тиёда (фотография предоставлена Jiji Press)

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Генеральный совет ВТО, фактически выполняющий функции высшего апелляционного органа этой организации, принял решение о неправомерности вынесенного ранее вердикта Органа по решению споров ВТО о неправомерности запрета на импорт морепродуктов из восьми японских префектур, включая Фукусиму, введённого Южной Кореей после аварии 2011 года на АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO. Тем самым Япония окончательно проиграла спор. Запрет сохранил силу.

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Компания Suzuki представила Министерству общенациональных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии доклад о расследовании допущенных нарушений при проверках качества, из-за которых годными признавались автомобили с изъянами тормозов, спидометров и других элементов, связанных с безопасностью. Президент компании Судзуки Тосихиро сообщил о том, что отзыв продукции, планируемый в связи с опасениями о несоответствии стандартам безопасности, «может достигнуть порядка 2 млн единиц».

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Электроэнергетическая компания TEPCO приступила к извлечению топливных сборок из бассейна выдержки ядерного топлива энергоблока №3 на АЭС «Фукусима-1».

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Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио опубликовал расписание проведения всех состязаний Игр. Принимая во внимание воздействие на спортсменов сильной жары, старт марафона перенесли с первоначально запланированных семи на шесть часов утра.

Правительства Японии и Соединённых Штатов Америки завершили первую встречу в Вашингтоне на переговорах по заключению нового соглашения о двусторонней торговле. Стороны согласились, помимо обсуждения вопросов отмены и снижения пошлин на предметы товарной торговли, включая сельскохозяйственную продукцию и автомобили, сделать предметом переговоров так называемую «цифровую торговлю» – электронные сделки и т. п.

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Император и его супруга выполнили ритуал Синъэцу-но ги – сообщения духам предков об отречении – во внешнем и внутреннем святилищах Исэ дзингу (в городе Исэ префектуры Миэ).

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Император Японии в ходе церемоний в святилище Исэ сообщил божествам об отречении

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Состоялось голосование на дополнительных выборах депутатов Палаты представителей по 12-му избирательному округу Осака и 3-му избирательному округу Окинава, которые рассматривались в качестве пробного камня предстоящих летом выборов в Палату представителей. Победу одержали соответственно кандидат от партии «Общество возрождения Осаки» Фудзита Фумитакэ (38 лет) и единый кандидат от главных оппозиционных партий Яра Томохиро (56 лет). Оба избраны впервые. Кандидаты от Либерально-демократической партии потерпели поражение в обеих избирательных округах.

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В возрасте 80 лет скончался тренер японских атлетов Коидэ Ёсио, воспитавший многих спортсменов, в том числе золотую медалистку Олимпиады в Сиднее 2000 года Такахаси Наоко.

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Бывший председатель совета директоров автомобилестроительной компании Nissan Карлос Гон выпущен под залог. Дополнительная сумма залога составила 500 млн йен.

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Император Японии Акихито провёл церемонию отречения от титула, в конце которой сказал: «Моё служение в качестве императора закончено».

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В Японии сегодня принимает титул новый император и начинается новый период – Рэйва

Фотография к заголовку: Памятные почтовые марки с девизом новой эры – Рэйва – для продажи по случаю наступления новой календарной эпохи, 18 апреля 2019 г., город Токио, район Кита, типография Одзи Национального агентства печати (фотография предоставлена Jiji Press)