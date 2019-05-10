日本公布“令和”新年号及新版纸币设计方案、国立天文台等共同参与的国际联合研究项目组首次成功拍到黑洞真容……，请看2019年4月日本要闻回顾。

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日本政府决定将从5月1日开始启用替代“平成”的新年号“令和”。新年号出自《万叶集》，是第一个源自日本古籍的年号。

日本银行公布3月全国企业短期经济观测调查（短观）。大型制造业企业景气判断指数（DI）为+12，较去年12月实施的上一次调查下降7个百分点，时隔两个季度首次出现恶化。

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丰田汽车宣布，将向其他公司无偿提供大约23740项关于混合动力车（HV）技术的专利使用权。此次开放的是电动化技术专利，包括电机和变电装置等HV基础技术。无偿提供期限至2030年末为止。

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东京地方检察厅特搜部认定日产汽车前董事长卡洛斯・戈恩（65岁）曾将公司资金违规汇往中东国家阿曼，让公司蒙受损失，以涉嫌违反公司法（特别渎职罪）为由，对其再次实施了逮捕。此前戈恩处于保释状态，这已是其第四次被捕。日产汽车于8日召开临时股东大会，解除了戈恩及其心腹、前董事会成员格雷格・凯利的董事职务。律师团于9日公布了戈恩在保释期间录制的视频，他声称“所有指控均不属实”。东京地方检察厅于22日对戈恩进行了追加起诉。

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宇宙航空研究开发机构（JAXA）在小行星“龙宫”上展开制造人工撞击坑的实验，从“隼鸟2号”探测器上分离的碰撞装置（Impactor）向行星发射了金属弹。JAXA于25日宣布，已确认小行星表面生成了人工撞击坑。

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以“大阪都构想”为争论点的大阪府知事和大阪市市长双重选举进行投计票，换位参选的地方政党“大阪维新会”公认候选人、前知事松井一郎首次当选大阪市市长，前市长吉村洋文首次当选大阪府知事。

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财务大臣麻生太郎宣布，计划在2024年度上半年推出新版纸币。1万元、5000元和1000元纸币将分别采用奠定了日本资本主义发展基础的涩泽荣一、推进了女性教育事业的津田梅子以及日本现代医学先驱北里柴三郎的肖像作为新纸币的图案。

航空自卫队最先进的隐形战斗机F35A在训练飞行时坠入太平洋。这是全球首例F35A坠毁事件。防卫省16日宣布，最新确认到目前日本部署的13架该战机出现过四起因状态异常导致的紧急迫降。总共出现七起异常问题，其中两起发生在此次坠毁的战机上。

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在东京电力福岛第一核电站事故后发布全境避难指示的福岛县大熊町，于零点解除了部分地区的避难指示。这是第一核电站所在的大熊和双叶两町首次解除避难指示。

奥运担当大臣樱田义孝在自民党众议院聚会上致辞时称，议员“比（东日本大地震）重建复兴更加重要”。之后不久，樱田向安倍首相递交了辞呈，以示为此番言论负责。这实际上是首相做出的人事更换。

由日本国立天文台参与其中的日美欧国际联合研究项目组“事件视界望远镜（EHT）”宣布，通过布设在南美智利的毫米/亚毫米波阵列望远镜(ALMA)等全球各地的电波望远镜进行长期观测后，首次成功拍摄到黑洞的真容。

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2011年东京电力福岛第一核电站事故发生后，韩国一直禁止进口福岛等日本八县的水产品，针对这一问题，世界贸易组织（WTO）负责终身的高级委员会撤销了负责处理争议的小委员会认定进口禁令属于“不当行为”的判断，宣布日本败诉。韩国将继续实施进口禁令。

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针对在刹车和速度表等涉及安全性能的检查中将不合格车辆判定为合格产品的违规问题，铃木汽车公司向国土交通省提交了调查报告书。公司总经理铃木俊宏表示，由于存在不符合安全标准的可能性，“预计召回（回收和无偿维修）数量约为200万辆”。

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东京电力已启动从福岛第一核电站3号反应堆的废弃燃料池内移出核燃料的作业。

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2020年东京奥运和残奥会公布了所有竞技项目的日程安排。考虑到炎热天气对运动员的影响，决定将马拉松比赛的开始时间从原定的上午7点提前到6点。

日美两国政府完成了在华盛顿举行的新贸易协定谈判的首轮会谈。除了启动关于减免包括农产品和汽车在内的货物贸易关税的谈判外，双方还一致同意就电子商务等“数字贸易”展开讨论。

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明仁天皇和皇后出席了在伊势神宫（三重县伊势市）的外宫和内宫举行的“亲谒之仪”，向先祖报告了退位事宜。

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被视为夏季参议院选举试金石的众议院大阪12区和冲绳3区两场补选举行投计票，日本维新会新人藤田文武（38岁）和由主要在野党支持的无党派新人屋良朝博（56岁）分别在两场补选中首次当选。自民党公认候选人在两个选区双双败北。

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曾培养出2000年悉尼奥运会女子马拉松金牌得主高桥尚子等众多顶尖选手的田径教练小出义雄离世，享年80岁。

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日产汽车前董事长卡洛斯・戈恩（65岁）再次获得保释。追加保释金为5亿日元。

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明仁天皇出席“退位礼正殿之仪”，发表了在位期间最后一次讲话，表示“即将结束作为天皇的职责”。

标题图片：为纪念更改年号发行的印有“令和”字样的邮票（2019年4月18日，东京都北区国立印刷局王子工厂，时事社）