El aumento en el número de casos de la COVID-19 y los desastres provocados por las lluvias torrenciales en Kyūshū fueron algunas de las principales historias de julio de 2020 en Japón.

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El Banco de Japón publica su Tankan de junio, la encuesta económica sobre empresas a corto plazo. El índice de sentimiento sobre los negocios entre los grandes fabricantes cayó hasta -34, su nivel más bajo desde junio de 2009.

Japón adopta el cobro obligatorio de las bolsas de plástico desechables en los comercios de todo el país.

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El Fondo de Inversiones de las Pensiones del Gobierno anuncia que ha registrado unas pérdidas de 17,7 billones de yenes durante el primer trimestre de 2020.

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El frente de la temporada de precipitaciones trae lluvias torrenciales a Kyūshū. El río Kuma, en la prefectura de Kumamoto, se desborda en algunos puntos y se producen corrimientos de tierra e inundaciones. Hay un total de 70 víctimas mortales en toda Kyūshū.

Una autopista nacional afectada por las lluvias junto al río Kuma en la prefectura de Kumamoto el 6 de julio de 2020. (© Jiji)

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La gobernadora de Tokio Koike Yuriko es reelegida con una aplastante victoria. Obtiene 3,6 millones de votos, la segunda cifra más alta recibida en unas elecciones a gobernador de la capital japonesa.

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La policía de Tokio detiene a Kakehashi Saki bajo la sospecha de haber abandonado a su hija de tres años, que murió de inanición.

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El exministro de Justicia Kawai Katsuyuki y su esposa Anri, ambos diputados en ese momento, son acusados de haber comprado votos durante la campaña electoral de ella en julio de 2019 para las elecciones a la Cámara Alta.

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La Fuerza Terrestre de Autodefensa comienza el despliegue provisional de las aeronaves de transporte Osprey a Camp Kisarazu en la prefectura de Chiba. Es la primera vez que utiliza este tipo de aeronaves.

El Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo Akaba Kazuyoshi anuncia el lanzamiento de la campaña “Go To Travel” para apoyar a la industria turística, afectada por la crisis de la COVID-19. El 16 de julio se excluyen de la campaña los viajes desde y hacia Tokio debido al creciente número de nuevos casos de coronavirus.

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Cinco partidos de béisbol profesional y uno de la J-2 de fútbol se celebran con público por primera vez en la presente temporada. Un torneo de sumō se celebra también con aficionados en las gradas a partir del 19 de julio en Tokio. Durante una reunión conjunta entre las autoridades del béisbol y el fútbol profesional celebrada el 27 de julio, se decide mantener el límite máximo de 5.000 espectadores hasta finales de agosto.

Los espectadores mantienen una distancia de seguridad durante el torneo de sumō de verano en el Pabellón de Sumō de Ryōgoku el 27 de julio de 2020. (© Jiji)

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El Premio Akutagawa es otorgado a Takayama Haneko por Shuri no uma (El caballo Shuri) y a Tōno Haruka por Hakyoku (Ruptura). Hase Seishū gana el Premio Naoki por Shōnen to inu (El chico y el perro).

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Fujii Sōta gana el título Kisei y se convierte en el jugador más joven de la historia en hacerse con uno de los grandes títulos de shōgi a sus 17 años y 11 meses.

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Se celebra una ceremonia conmemorativa en el primer aniversario del ataque incendiario que acabó con la vida de 36 personas en el estudio de Kyoto Animation en el distrito de Fushimi de Kioto.

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El diseñador de moda Yamamoto Kansai, reconocido internacionalmente, fallece a los 76 años.

Un modelo en el espectáculo de moda “Hello Japan!!” de Yamamoto Kansai en Tokio el 29 de marzo de 2013. (© Jiji)

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La policía de Kioto arresta a los médicos Ōkubo Yoshikazu y Yamamoto Naoki bajo la sospecha de haber acabado con la vida de una mujer con esclerosis lateral amiotrófica siguiendo la voluntad de esta.

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Japón registra 1.001 fallecidos por la COVID-19, excluyendo a los pasajeros del crucero Diamond Princess.

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El Tribunal del Distrito de Hiroshima reconoce que 84 residentes de la prefectura sufrieron daños en su salud a causa de la lluvia negra radiactiva que cayó tras el bombardeo atómico de 1945 y ordena a las autoridades locales a entregarles certificados de hibakusha.

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Se registran en todo el país más de 1.000 nuevos casos de la COVID-19 por primera vez en un día, con un total de 1.261 infecciones.

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La Oficina del Gabinete pronostica que el Producto Interior Bruto del país se contraerá un 4,5 % en el año fiscal 2020, una caída mayor que la del 3,4 % experimentada durante la crisis financiera mundial del año fiscal 2008.

(Fotografía del encabezado: Fujii Sōta gana el título Kisei y se convierte en el jugador más joven de la historia en obtener uno de los grandes títulos de shōgi. En la fotografía, tomada en Osaka el 16 de julio de 2020, se le puede ver recibiendo un ramo de flores de manos de su profesor Sugimoto Masataka. © Jiji.)