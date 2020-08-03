九州豪雨による甚大な被害、新型コロナウイルスの感染者急増「Go Toトラベル」キャンペーンの開始など、2020年7月の日本の出来事を振り返る。

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日銀は、6月の全国企業短期経済観測調査（短観）を発表した。大企業製造業の業況判断指数（DI）がマイナス34に落ち込み、リーマン・ショック後の2009年6月以来11年ぶりの低水準となった。

レジ袋の有料義務化が、全国の小売店で始まった。

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公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）は、2020年1～3月期の運用損益が17兆7072億円の赤字と発表した。

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梅雨前線の影響により、九州では猛烈な雨が降った。熊本県では球磨川が氾濫し、土砂災害や浸水が発生。熊本を中心に福岡、大分、長崎の各県で死者が確認され、九州全体の犠牲者は70人を超えた。

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死者56人、不明12人＝九州豪雨、北部で広域浸水

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死者63人、不明者16人＝熊本、2200人超避難―九州豪雨、11日で発生１週間

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任期満了に伴う東京都知事選が投開票され、無所属で現職の小池百合子氏（67）が再選を果たした。

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警視庁捜査１課は、長女（3）を自宅に放置し餓死させたとして、母親の飲食店従業員梯沙希容疑者（24）＝東京都大田区蒲田＝を保護責任者遺棄致死容疑で逮捕した。

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東京地検特捜部は、昨年7月の参院選をめぐる公職選挙法違反（買収）の罪で河井克行前法相（衆院広島3区、自民党離党）と妻の案里参院議員（広島選挙区、同）を起訴した。

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陸上自衛隊木更津駐屯地（千葉県木更津市）で、輸送機オスプレイの暫定配備が始まった。自衛隊のオスプレイ導入は初めて。

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赤羽一嘉国土交通相は、新型コロナウイルスの感染拡大で落ち込む観光業界の支援策「Go Toトラベル」キャンペーンを前倒しして22日から始めると発表した。16日には東京発着をキャンペーンの対象外とする方針を決めた。

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プロ野球公式戦5試合とサッカーJリーグのJ2の1試合が、今季初めて観客を入れて開催された。19日には大相撲7月場所も開幕。27日にはプロ野球とサッカーJリーグが合同の「新型コロナウイルス対策連絡会議」が開かれ、8月末まで観客5000人の上限を維持することが決まった。

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第163回芥川賞・直木賞の受賞作が発表された。芥川賞は、高山羽根子さん(45)の「首里の馬」と、遠野遥さん(28)の「破局」が、直木賞に馳星周さん（55）の「少年と犬」（文芸春秋）がそれぞれ選ばれた。

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将棋の藤井聡太七段（17）が第91期棋聖戦5番勝負の第4局で勝ち、八大タイトルの一つ棋聖位を奪取した。最年少記録でタイトルを獲得し、30年ぶりに記録を更新した。

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京都アニメーション第1スタジオ（京都市伏見区）で36人が犠牲者となった放火殺人事件から1年を迎え、現場跡地で追悼式典が営まれた。

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京都府警捜査1課などは、難病の筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者の女性＝当時（51）＝からの依頼で薬物を投与して殺害したとして、いずれも医師の大久保愉一（42）＝仙台市泉区高森＝、山本直樹（43）＝東京都港区海岸＝両容疑者を嘱託殺人容疑で逮捕した。

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ファッションデザイナー、イベントプロデューサーとして国際的に活躍した山本寛斎さんが21日に死去していたことが分かった。76歳。

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新型コロナウイルスの感染による国内の死者が1000人を超えた。クルーズ乗船客員らを除き累計で1001人となった。

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原爆投下直後に放射性物質を含んだ「黒い雨」を浴びて健康被害があるのに、国の援護対象区域外だったことを理由に被爆者健康手帳の交付を受けられないのは違法として、広島県内の84人が処分取り消しを求めた訴訟で、広島地裁は全員を被爆者と認定し、手帳の交付を命じる判決を下した。

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国内で新たに1261人新型コロナウイルス感染者が確認された。1日当たりの感染者が1000人を超すのは初めて。

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内閣府は2020年度の国内総生産（ＧＤＰ）成長率について、前年度比マイナス4.5％になるとの試算を経済財政諮問会議に提出した。リーマン・ショックのあった08年度（マイナス3.4％）を超える落ち込み。

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バナー写真：将棋の第91期棋聖戦5番勝負第4局で渡辺明棋聖を破って最年少でタイトルを獲得し、師匠の杉本昌隆八段（左）から花束を受け取る藤井聡太新棋聖＝2020年7月16日、大阪市福島区の関西将棋会館（時事）