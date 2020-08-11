ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا وهطول الأمطار الغزيرة على جزيرة كيوشو كانا من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر يوليو/ تموز 2020.

البنك المركزي الياباني ينشر بيانات مؤشر (تنكان) (المسح الاقتصادي قصير الأجل للشركات). حيث يشير إلى انخفاض في مؤشر ثقة الأعمال التجارية لكبار المصنعين إلى سالب 34، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو/ حزيران 2009.

بداية تطبيق الرسوم الإلزامية على استخدام الأكياس البلاستيكية المعدة للاستعمال مرة واحدة في متاجر البيع بالتجزئة على الصعيد الوطني.

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أعلن صندوق استثمار المعاشات الحكومية عن خسارة قدرها 17.7 تريليون ين ياباني خلال الربع الأول من عام 2020.

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سيول شديدة في بداية موسم الأمطار تضرب مساحات كبيرة من جزيرة كيوشو. حيث فاضت ضفتي نهر (كوما) في محافظة كوماموتو، بالإضافة إلى حدوث العديد من الانهيارات الأرضية والفيضانات. وقد تم تسجيل ما مجموعه 70 حالة وفاة في جميع أنحاء الجزيرة.

أحد الطرق الوطنية السريعة وقد دمرته الأمطار الغزيرة بجوار نهر كوما في محافظة كوماموتو في السادس من يوليو/ تموز 2020، جيجي برس.

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إعادة انتخاب (كويكي يوريكو) محافِظة لطوكيو بعد تحقيقها لأغلبية ساحقة في مجمل الأصوات، حيث حصلت على أكثر من 3,6 مليون صوت، وهو ثاني أعلى إجمالي أصوات حدث على الإطلاق في تاريخ انتخابات محافظين طوكيو.

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شرطة طوكيو تعتقل (كاكيهاشي ساكي) للاشتباه في إهمالها لابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، والتي فارقت الحياة من شدة الجوع.

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توجيه الاتهام لكلٍ من وزير العدل السابق (كاواي كاتسويوكي) وزوجته (أنري)، وكلاهما من المشرعين الحاليين، بشراء الأصوات خلال حملة (أنري) الانتخابية في انتخابات مجلس المستشارين التي أُجريت في يوليو/ تموز 2019.

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قوات الدفاع الذاتي البرية تبدأ نشرًا مؤقتًا لطائرة النقل أوسبري في معسكر (كيسارازو) بمحافظة تشيبا، وهو أول استخدام للطائرة على الإطلاق من قبل قوات الدفاع الذاتي اليابانية.

وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة (أكابا كازويوشي) يعلن عن إطلاق حملة” go to travel“ ”غو تو ترافيل“ لدعم صناعة السياحة وتنشيط السياحة الداخلية التي تضررت بشدة من جراء أزمة فيروس كورونا. وفي السادس عشر من يوليو/ تموز، تم استبعاد الرحلات من وإلى طوكيو من الحملة، بسبب ما تشهده العاصمة من ارتفاعًا في أعداد حالات الإصابة بالفيروس التاجي.

إقامة خمس مباريات بيسبول في دوري المحترفين ومباراة واحدة في دوري الدرجة الثانية الياباني لكرة القدم بحضور الجماهير لأول مرة هذا الموسم. كما بدأت أيضًا فاعليات إحدى بطولات السومو بحضور جماهيري في التاسع عشر من يوليو/ تموز بطوكيو. وفي اجتماع مشترك بين هيئات البيسبول وكرة القدم للمحترفين عُقد في السابع والعشرين من يوليو/ تموز تم إقرار الإبقاء على الحد الأقصى البالغ 5,000 متفرج حتى نهاية أغسطس/ آب.

الحفاظ على المسافة بين المتفرجين في بطولة السومو الصيفية في قاعة (ريوغوكو سومو) في السابع والعشرين من يوليو 2020، جيجي برس.

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منح جائزة أكوتاغاوا الأدبية لكل من الكاتبة (تاكاياما هانيكو) عن روايتها (Shuri no uma) (جواد من شوري)، ولـ (طونو هاروكو) عن روايته (هاكيوكو) (الانفصال). في حين حصل الروائي (هاسى سيشوو) على جائزة ناؤكي الأدبية عن مجموعة القصص القصيرة (Shōnen to inu) (الصبي والكلب)

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اللاعب (فوجي ساطو) يفوز بلقب (كيسي) (أحد الألقاب الثمانية الكبرى في لعبة الشوغي) ليصبح أصغر حامل لقب في لعبة الشوغي (الشطرنج الياباني) على الإطلاق وهو في السابعة عشر من عمره وأحد عشر شهرًا.

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إقامة مراسم تذكارية في الذكرى السنوية الأولى لواقعة الحريق المتعمد الذي أسفر عن مقتل 36 شخصًا في استوديو كيوتو للرسوم المتحركة في حي فوشيمي بمدينة كيوتو.

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وفاة مصمم الأزياء العالمي (ياماموتو كانساي) عن عمر يناهز 76 عامًا.

أحد العارضين في عرض الأزياء (هاللو جابان) للمصمم ياماموتو في طوكيو في التاسع والعشرين من مارس/ آذار 2013، جيجي برس.

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شرطة كيوتو تعتقل الطبيبين (أوكوبو يوشيكازو) و (ياماموتو ناؤكي) للاشتباه في قتلهما امرأة مصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري بناءً على طلبها.

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وصول عدد وفيات فيروس كورونا كوفيد-19 في اليابان إلى 1,001 حالة، باستثناء ركاب السفينة السياحية.

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اعتراف محكمة محافظة هيروشيما بأن 84 من سكان المحافظة قد لحقت بهم أضرار صحية جراء الأمطار السوداء المشعة التي سقطت بعد القصف الذري عام 1945، وأمرت السلطات المحلية بإصدار شهادات (هيباكوشا) لهم. (مصطلح هيباكوشا يطلق خصيصًا على الأشخاص الذين تأثروا بفعل القصف الذري علي هيروشيما وناغازاكي عام 1945.)

الكشف عن أكثر من 1,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى البلاد لأول مرة في يوم واحد، ليصل إجمالي عدد الحالات اليومية إلى 1,261 حالة.

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مكتب مجلس الوزراء يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 4,5٪ في السنة المالية 2020، وهو ما سيكون أكثر حدة من الانخفاض الذي حدث خلال الأزمة المالية العالمية في السنة المالية 2008 والذي كان حينها بنسبة 3,4٪.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة العنوان: فوجي ساطو يحقق لقب (كيسي) ليصبح أصغر حامل لأحد ألقاب لعبة شوغي في مراسم أقيمت في مدينة أوساكا في السادس عشر من يوليو/ تموز 2020. ويتسلم الورود من معلمه (سوغيموتو ماساتاكا)، جيجي برس)