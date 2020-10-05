La elección de Suga Yoshihide como primer ministro de Japón fue una de las principales historias del pasado mes de septiembre de 2020.

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La Agencia Meteorológica de Japón publica un informe sobre los meses de junio a agosto de 2020 en el que revela que la temperatura media en el este de Japón en agosto fue 2,1º C mayor que otros años, y la mayor desde que este tipo de información comenzase a registrarse en 1946. La media para el oeste de Japón en agosto fue 1,7º C mayor que en años anteriores, y se alcanzó una temperatura máxima similar a la registrada en el año 2010.

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La Asamblea Municipal de Osaka aprueba un plan para disolver el Gobierno de la ciudad y sustituirlo con cuatro distritos especiales. Esto despeja el camino para una segunda votación sobre el plan para convertir la prefectura de Osaka en una metrópolis como Tokio.

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El tifón Haishen cruza la costa oeste de Kyūshū en dirección al norte trayendo fuertes vientos y un intenso oleaje. Se producen deslizamientos de tierra e inundaciones debido a las intensas lluvias, y se desbordan ríos en las prefecturas de la isla y en Yamaguchi, en Honshū. Fallecen tres personas en Kagoshima, Miyazaki y Saga. Hay también tres desaparecidos en un deslizamiento de tierra en Shiiba, en la prefectura de Miyazaki.

Comprueban la temperatura de un vecino de Hitoyoshi, en la prefectura de Kumamoto, antes de subir a un autobús para ser evacuado el 6 de septiembre de 2020. (© Jiji)

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La policía de Tokio arresta al actor Iseya Yūsuke bajo la sospecha de haber violado la Ley de Control de Cannabis.

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Los fiscales de Tokio entregan una cuarta orden de arresto para el diputado Akimoto Tsukasa en un caso de corrupción relacionado con un escándalo de sobornos relacionados con la construcción de un complejo turístico con casino. Esta nueva orden se emite por haber tratado de sobornar a un testigo para que cometiera perjurio.

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Después de una fusión de los dos partidos, el antiguo líder del Partido Constitucional Democrático de Japón Edano Yukio derrota al exjefe de Política del Partido Democrático de Japón para el Pueblo Izumi Kenta en unas elecciones internas. El nuevo partido pasa a denominarse Partido Constitucional Democrático de Japón.

El diputado del Partido Liberal Democrático Murakami Masakuni fallece a la edad de 88 años. Murakami fue presidente de la Asamblea General de los Miembros del Partido en la Cámara Alta y ministro de Trabajo.

NTT Docomo detiene el registro de nuevos usuarios de su servicio de dinero electrónico Docomo Kōza, asociadas a 35 bancos, después de que se desviase dinero desde varias cuentas en una serie de hackeos informáticos. Asimismo, anuncia que compensará a los clientes que hayan sufrido el robo de dinero.

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La Organización de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional decide aumentar el límite de asistentes a los partidos de béisbol profesional de 5.000 al 50 % del total de la capacidad del estadio a partir del 19 de septiembre. El 24 de septiembre la J-League decide asimismo aumentar su límite de asistentes para los partidos de fútbol al 50 % de la capacidad de los estadios a partir del 30 de septiembre.

Ōsaka Naomi gana la competición individual femenina del Abierto de los Estados Unidos por segunda vez dos años después de su primera victoria. En agosto se retiró del Masters de Cincinnati como parte de una protesta de los deportistas después de que la policía tiroteara al ciudadano afroamericano Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin. En cada una de las siete rondas del Abierto estadounidense Ōsaka lleva una mascarilla con el nombre de una víctima del racismo.

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Suga Yoshihide, secretario jefe del Gabinete en el Gobierno de Abe Shinzō, es elegido presidente del Partido Liberal Democrático.

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El líder del PLD Suga Yoshihide es designado primer ministro de Japón. Suga anuncia su Gabinete ese mismo día.

El primer ministro Suga Yoshihide (en el centro) y los miembros de su Gabinete se ponen la mascarilla tras tomarse las fotografías conmemorativas después de una ceremonia en el Palacio Imperial el 16 de septiembre de 2020. (© Jiji)

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La policía detiene a Yamaguchi Takayoshi, expresidente de Japan Life, y a otras 13 personas sospechosas de fraude. La empresa, hoy en quiebra, vendía productos médicos magnéticos y otros objetos a los inversores prometiéndoles dividendos por el alquiler de estos con opción de compra, a pesar de que había pocas posibilidades de que se produjeran dichos pagos.

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El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia que, a 15 de septiembre, el número de personas de 65 años o más en Japón había aumentado en unos 300.000 hasta los 36,2 millones. El porcentaje respecto al total de la población subió en 0,3 puntos porcentuales hasta un nuevo máximo histórico del 28,7 %.

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El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anuncia que a 23 de septiembre la cifra de empleos destruidos a causa de la pandemia de la COVID-19 había superado los 60.000 con un total de 60.439.

Japan Post Bank anuncia que a 22 de septiembre ha recibido alrededor de 380 quejas sobre la retirada fraudulenta de dinero a través de un servicio de pago electrónico por un montante de 60 millones de yenes.

Los bancos Sumitomo Mitsui Trust Bank y Mizuho Trust & Banking anuncian que los formularios de derecho de voto para las juntas generales de accionistas no están siendo contados en 1.346 empresas, la mayoría de ellas cotizadas.

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El Gobierno decide expandir su campaña “Go To” de promoción del turismo y de otras actividades de consumo a partir de octubre.

El Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador de los Juegos de Tokio acuerdan 52 medidas para simplificar los Juegos de Verano, aplazados hasta 2021.

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La actriz Takeuchi Yūko es encontrada sin vida por su marido en su casa. Declaran su muerte más tarde en el hospital.

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El Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo anuncia que, debido a la reducida demanda a causa de la pandemia de la COVID-19, el precio promedio de los solares comerciales se desplomó por primera vez en cinco años desde 2020. El precio promedio de los solares residenciales también se redujo por un margen aún más amplio que el año anterior.

Fotografía del encabezado: Ōsaka Naomi lleva una mascarilla con el nombre de “George Floyd” durante un partido del Abierto de los Estados Unidos en Nueva York el 8 de septiembre de 2020. (© USA Today/Reuters/Kyōdō.)