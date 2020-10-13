Suga Yoshihide nommé Premier ministre, victoire d’Osaka Naomi à l’US Open et record du nombre de centenaires : retour sur les événements marquants du mois de septembre 2020 au Japon.

Mardi 1er

L’Agence météorologique du Japon a dévoilé ses chiffres pour les mois de juin, juillet et août 2020. La température au mois d’août a été 2,1 degrés supérieure à la moyenne dans l’est du Japon, établissant un nouveau record depuis le début des statistiques en 1946. Avec une hausse de 1,7 degré, la moitié ouest a égalé le record de 2010.

Jeudi 3

Le conseil municipal d’Osaka a approuvé la proposition de création d’une « métropole d’Osaka », qui vise à supprimer la ville d’Osaka pour la réorganiser en quatre zones spéciales. Cette décision ouvre la voie à un nouveau référendum pour transformer Osaka en une métropole comme celle de Tokyo.

Dimanche 6

Le typhon Krosa a frappé l’île de Kyûshû et la préfecture de Yamaguchi, au sud-ouest du pays, provoquant de violentes tempêtes, hautes vagues, glissements de terrain et inondations. Trois personnes sont décédées dans les préfectures de Kagoshima, Miyazaki et Saga.

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Un habitant de la ville de Hitoyoshi se faisant prendre la température avant d’être évacué par bus vers la ville de Kumamoto, le 6 septembre 2020. (Jiji Press)

Mardi 8

L’acteur Iseya Yûsuke a été arrêté pour possession de cannabis.

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Mercredi 9

Le bureau des procureurs de Tokyo a arrêté de nouveau le membre de la Chambre des représentants Akimoto Tsukasa, accusé de subornation de témoin dans un scandale de corruption lié à l’ouverture d’un casino. C’est la quatrième fois qu’il est arrêté.

Jeudi 10

Edano Yukio a été élu président de la nouvelle formation politique créée par la fusion du Parti démocrate constitutionnel et du Parti démocrate du peuple. Le nouveau parti conserve le nom du Parti démocratique constitutionnel.

Suite à de nombreux cas de piratage de comptes d’utilisateurs, l’opérateur de téléphonie NTT Docomo a suspendu les demandes d’inscription reliant son service de paiement électronique Docomo Kôza à des comptes de 35 banques. L’entreprise a également annoncé que les clients lésés seront intégralement indemnisés.

Vendredi 11

L’impératrice retirée Michiko, 85 ans, est apparue à l’extérieur de sa demeure du palais Sentô-gosho de Tokyo pour la première fois depuis cinq mois.

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Samedi 12

La Nippon Professional Baseball (NPB) a décidé d’augmenter le nombre maximum de spectateurs, actuellement limité à 5 000 personnes, à 50 % de la capacité des stades à partir du 19 septembre. La même mesure a été prise pour les matchs de football à partir du 30 septembre.

La joueuse de tennis Osaka Naomi a remporté l’US Open. Elle s’y était déjà imposée une première fois en 2018. Pendant tout le tournoi, elle a porté un masque noir avec les noms de sept victimes de violences policières aux États-Unis. Le mois précédent, elle avait décidé de se retirer du Masters de Cincinnati avant de revenir sur sa décision, afin de protester après les tirs de policiers sur Jacob Blake à Kenosha, dans l’État du Wisconsin.

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Lundi 14

Le secrétaire général du Cabinet Suga Yoshihide a été élu 26e président du Parti libéral-démocrate (PLD).

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Mardi 15

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a annoncé que le nombre de centenaires avait pour la première fois dépassé les 80 000. Les femmes constituent l’écrasante majorité de cette population, avec 88,2 %.

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