بداية سوغا يوشيهيدى مهامه كرئيس للوزراء كان من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2020.

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وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تصدر تقريرًا عن الفترة من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب 2020، وجدت فيه أن متوسط درجة الحرارة في شرق اليابان في أغسطس/ آب كان أعلى من المتوسط السنوي بـ 2.1 درجة مئوية، وبذلك تكون وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في عام 1946. وكان المتوسط في غرب اليابان في أغسطس/ آب أعلى من المتوسط السنوي بـ 1.7 درجة مئوية، ومطابق لأعلى مستوى سجلته درجات الحرارة، والذي كان في عام 2010.

3

وافق مجلس بلدية أوساكا على خطة لحل حكومة المدينة واستبدالها بأربعة أحياء إدارية خاصة. الأمر الذي يمهد الطريق فعليًا لاستفتاء ثانٍ حول خطة لتحويل محافظة أوساكا إلى عاصمة مثل طوكيو.

6

إعصار هايشن يتجه شمالًا قبالة الساحل الغربي لجزيرة كيوشو، الأمر الذي تسبب في هبوب رياح عاتية وأمواج وانهيارات أرضية وسيول جراء الأمطار الغزيرة. وبدورها تعرضت الأنهار في محافظات الجزيرة ومحافظة ياماغوتشي في جزيرة هونشو لفيضانات عنيفة. وهناك حالة وفاة واحدة في كل من محافظات كاغوشيما وميازاكي وساغا. كما فُقد ثلاثة أشخاص عقب انهيار أرضي في قرية شيبا بمحافظة ميازاكي.

أحد سكان مدينة هيتويوشي بمحافظة كوماموتو، أثناء قياس درجة حرارته قبل صعوده الحافلة استعدادًا لعمليات الإخلاء في السادس من سبتمبر/ أيلول 2020. جيجي برس.

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شرطة طوكيو تلقي القبض على الممثل الياباني إيسيا يوسوكي بتهمة تعاطي المخدرات.

9

المدعون العامون في طوكيو يصدرون أمر توقيف رابع بحق النائب أكيموتو تسوكاسا في قضية فساد تتعلق بفضيحة رشوة في أحد المنتجعات الترفيهية. وقد صدرت المذكرة بحقه لمحاولة رشوة شاهد لحثه على الشاهدة زورًا.

10

بعد اندماج الحزبين، حقق رئيس الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني السابق إيدانو يوكيؤ انتصارًا على رئيس السياسات السابق للحزب الديمقراطي الشعبي إزومي كينتا في سباقهما على زعامة الحزب الجديد الذي سيعرف باسم الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني.

وفاة نائب الحزب الليبرالي الديمقراطي موراكامي ماساكوني عن عمر يناهز 88 عامًا. وكان قد شغل منصب رئيس الجمعية العامة لأعضاء الحزب في مجلس المستشارين ووزير الشؤون الاجتماعية.

12

شركة الاتصالات وتشغيل الهواتف المحمولة إن تي تي دوكومو توقف عمليات التسجيل الجديدة المرتبطة بالحسابات المصرفية في 35 مصرفًا عن التعامل بخدمة الأموال الإلكترونية ”دوكومو كوزا“ بعد سلسلة من حوادث القرصنة التي تستهدف سحب الأموال من حسابات المستخدمين. كما تعلن أنها ستعوض العملاء عن الأموال المسروقة.

رابطة دوري البيسبول الياباني للمحترفين يقرر رفع سقف الحضور الجماهيري خلال فاعليات مباريات الدوري من 5000 إلى 50٪ من سعة الاستاد اعتبارًا من التاسع عشر من سبتمبر/ أيلول. وفي الرابع والعشرين من نفس الشهر سيقرر دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للمحترفين رفع عدد الحضور الجماهيري خلال مباريات الدوري إلى 50٪، وذلك بداية من الثلاثين من سبتمبر/ أيلول.

أوساكا ناؤمي تفوز بمسابقة الفردي للسيدات في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للمرة الثانية، بعد عامين من إحرازها للبطولة الأولى. وكانت قد انسحبت في البداية من بطولة (سنسيناتي للأساتذة) في الشهر السابق كجزء من إضراب للرياضيين المحتجين على إطلاق الشرطة النار على الأمريكي الأفريقي (جاكوب بليك) في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن. وكانت في كل جولة من الجولات السبع لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، ترتدي قناعًا يحمل اسمًا مختلفًا لأحد ضحايا أصحاب البشرة السمراء الذين تعرضوا للعنصرية.

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انتخاب سوغا يوشيهيدى، كبير أمناء مجلس الوزراء خلال فترة إدارة شينزو آبي كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي.

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رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي سوغا يوشيهيدى يتولى رئاسة وزراء اليابان، ويعلن حكومته في نفس يوم توليه المنصب.

رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدى (في الوسط إلى الأمام) وأعضاء مجلس الوزراء يرتدون أقنعتهم بعد التقاط الصور التذكارية عقب مراسم الاحتفال بتسلم منصبه في القصر الإمبراطوري في السادس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020. جيجي برس.

18

الشرطة تلقي القبض على ياماغوتشي تاكايوشي، الرئيس السابق لشركة جابان لايف و13شخصًا آخرين للاشتباه في قيامهم بالتزوير. حيث باعت الشركة المفلسة حاليًا منتجات طبية مغناطيسية ومنتجات أخرى للمستثمرين، ووعدتهم بتحقيق الأرباح من قيم تأجير المنتجات، على الرغم من وجود احتمالية ضئيلة لوجود مثل هذه العوائد.

20

وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات تعلن أنه اعتبارًا من الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول، ارتفع عدد كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في اليابان بمقدار 300 ألف شخص ليصل العدد الإجمالي إلى 36.2 مليون شخص. وارتفعت حصة الشريحة السكانية ككل من إجمالي عدد السكان إلى 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى مستوى مرتفع جديد قدره 28.7٪.

24

وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية تعلن أن فقدان الوظائف الناجم عن جائحة كورونا خطى حاجز الـستين ألفًا في الثالث والعشرين من سبتمبر/ أيلول ليصل إلى 60439.

جابان بوست بانك أو مصرف البريد الياباني يعلن أنه اعتبارًا من الثاني والعشرين من سبتمبر/ أيلول، تلقى حوالي 380 شكوى بشأن عمليات سحب احتيالية من خلال خدمات الدفع الإلكترونية الشريكة، والتي يبلغ مجموعها 60 مليون ين.

مصرفي سوميتومو ميتسوي تراست و ميوزهو تراست يعلنان عن مشاكل تتعلق بنماذج حقوق تصويت لاجتماعات المساهمين العامة لم يتم احتسابها في 1,346 شركة، وهي معظمها شركات مدرجة في البورصة.

25

الحكومة تقرر توسيع حملتها “Go To” لدعم السفر والأنشطة الاستهلاكية الأخرى اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول.

اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لدورة ألعاب طوكيو 2020 تتفق على اتخاذ 52 إجراءً لتبسيط الألعاب الصيفية المؤجلة حتى العام المقبل.

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العثور على الممثلة تاكيؤتشي يوكو مشنوقة في منزلها بعد أن وجدها زوجها على هذا النحو. وقد تم تأكيد وفاتها لاحقًا في المستشفى.

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وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة تعلن أنه نظرًا لانخفاض الطلب المرتبط بجائحة كوفيد-19، انخفض متوسط سعر الأراضي التجارية لأول مرة منذ خمس سنوات في عام 2020. كما انخفض متوسط سعر الأراضي السكنية بمقدار هامش أكبر من العام السابق.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة الموضوع: أوساكا ناؤمي ترتدي قناعًا يحمل اسم ”جورج فلويد“ وهي تقذف بالكرة عاليًا في المدرجات بعد فوزها في ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للسيدات في نيويورك في الثامن من سبتمبر/ أيلول 2020. يو أس إيه توداي/ رويترز/ وكالة أنباء كيودو)