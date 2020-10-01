菅義偉氏の首相就任、電子決済サービスを使った相次ぐ預金の不正引き出し、Go Toキャンペーンの10月拡大決定など、2020年9月の日本の出来事を振り返る。

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気象庁は、夏（6～8月）の天候まとめを発表した。8月の東日本は平年を2.1度上回り、1946年の統計開始以来の最高記録を更新。西日本は平年を1.7度上回り、2010年と並ぶ最高記録となった。

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大阪市を廃止して4つの特別区に再編する「大阪都構想」の制度案が、大阪市議会で承認。再度の住民投票が実施されることが事実上決まった。

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大型の台風10号が九州の西岸沖を北上し、九州7県や山口県で暴風や高波、大雨による土砂災害や浸水、河川の増水に見舞われた。鹿児島、宮崎、佐賀各県でそれぞれ1人が死亡。宮崎県椎葉村で土砂崩れが発生し、3人が行方不明となった。

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警視庁は、大麻取締法違反容疑で俳優の伊勢谷友介容疑者（44）を現行犯逮捕した。

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東京地検特捜部は、カジノを含む統合型リゾート（IR）事業汚職をめぐる証人買収事件で、別の贈賄側被告に偽証を持ち掛けたとして、衆院議員の秋元司容疑者（48）＝収賄罪で起訴＝を組織犯罪処罰法違反（証人等買収）容疑で再逮捕した。同容疑者の逮捕は4回目。

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立憲民主、国民民主両党などによる合流新党の代表選で、立憲の枝野幸男代表（56）が国民の泉健太政調会長（46）を破り当選した。党名は「立憲民主党」に決まった。

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自民党参院議員会長、労相を務めた村上正邦氏が死去した。88歳。

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NTTドコモの電子決済サービス「ドコモ口座」を使って預金が不正に引き出された問題で、同社は提携する銀行35行全てで口座の新規登録を停止した。不正被害の全額補償も表明した。

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日本野球機構（NPB）は、プロ野球が現在5000人としている観客の上限を19日の試合から各球場の収容人数の50％以内まで引き上げることを決めた。サッカーのJリーグは24日、30日から会場の収容人数に関わらず、観客の上限を50%にすることを決めた。

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テニスの全米オープン女子シングルスで、大坂なおみ（日清食品）が、2年ぶり2度目の優勝を果たした。大坂は米黒人男性が銃撃された事件に抗議し、全米の前哨戦となったウエスタン・アンド・サザン・オープン準決勝を一度は棄権する意思を表明。全米では1回戦から決勝まで計7人の黒人被害者の名前が入った黒いマスクを着けて入場した。

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自民党総裁選で菅義偉官房長官（71）が第26代総裁に選出された。

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自民党の菅義偉総裁が、臨時国会で第99代首相に指名された。同日中に組閣作業があり、菅内閣が発足した。

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警視庁や愛知、福島両県警など6都県警の合同捜査本部は、磁気治療器などの預託商法を展開し、配当の見込みがないのに勧誘し契約金をだまし取ったとして、「ジャパンライフ」元会長の山口隆祥容疑者（78）ら14人を詐欺容疑で逮捕した。

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総務省は、65歳以上の高齢者の人口推計を発表した。15日時点で前年より30万人増の3617万人となり、総人口に占める割合も0.3ポイント増の28.7%とともに過去最高となった。

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厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による解雇・雇い止めの人数が２3日時点で累計6万439人となり、6万人を超えたことを発表した。

ゆうちょ銀行は、提携する電子決済サービスでの口座からの不正引き出しが22日時点で約380件、計約6000万円になったと発表した。

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三井住友信託銀行とみずほ信託銀行は、上場企業計1346社から受託した株主総会の議決権行使書の集計業務で誤った処理をしたと発表した。

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政府は、「Go Toキャンペーン」を10月から拡大する方針を決めた。

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来夏に延期された東京五輪で、国際オリンピック委員会（IOC）調整委員会と大会組織委員会は、新型コロナウイルス対策と経費節減のために両者が合意した簡素化の52項目を公表した。

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俳優の竹内結子さん（40）が自宅で首をつった状態で家族に発見され、搬送先の病院で死亡が確認された。

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国土交通省が、2020年の基準地価を公表。新型コロナウイルス感染拡大に伴う不動産の需要減が影響し、商業地の全国平均は5年ぶりに下落。住宅地も前年から下げ幅が拡大した。

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バナー写真：全米オープンテニスの女子シングルス準々決勝に勝利後、ジョージ・フロイドさんの名前が入ったマスクを着けてスタンドにボールを打ち込む大坂なおみ＝2020年9月8日、ニューヨーク（USA TODAY・ロイター＝共同）