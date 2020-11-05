El primer viaje del primer ministro Suga Yoshihide al extranjero como líder del país fue una de las principales noticias en Japón en octubre de 2020.

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El líder del Partido Comunista Shii Kazuo traslada a los periodistas que el primer ministro Suga Yoshihide ha rechazado a seis candidatos de los 105 nominados por el Consejo Científico de Japón. Es la primera vez que el Gobierno rechaza a unos candidatos designados por el consejo desde que este sistema se estableciese en 2004.

El Banco de Japón publica su informe Tankan de septiembre (encuesta económica sobre empresas a corto plazo). El índice de sentimiento sobre los negocios entre los grandes fabricantes aumenta 7 puntos respecto a junio hasta los -27, su primer aumento desde diciembre de 2017.

La Bolsa de Tokio suspende la negociación de sus valores cotizados a causa de un error en el sistema. Es la primera vez que detiene su actividad durante todo un día desde que la bolsa fuese completamente digitalizada en mayo de 1999. Retomará su actividad el 2 de octubre.

Un panel durante la suspensión de la actividad en la Bolsa de Tokio el 1 de octubre de 2020. (© Jiji)

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Los viajes desde y hacia Tokio son incluidos en la campaña de promoción “Go To Travel” del Gobierno.

Grupos de visitantes en Asakusa, Tokio, el 3 de octubre de 2020 durante el primer fin de semana después de que la metrópolis fuese incluida en la campaña “Go To Travel”. (© Jiji)

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El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anuncia planes para suministrar la vacuna de la COVID-19 a toda la ciudadanía de forma gratuita.

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El diseñador de moda japonés Takada Kenzō, fundador de la marca Kenzō, fallece en el extrarradio de París a la edad de 81 años a causa de la COVID-19.

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Salen a la venta, empezando por la prefectura de Niigata, los boletos especiales para la campaña del Gobierno de Japón “Go To Eat”, ideada para apoyar a los restaurantes afectados por la pandemia.

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El primer ministro Suga se reúne en Tokio con el secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo. Es la primera reunión de Suga con un alto cargo de un gobierno de otro país.

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Tsutsumi Kyōhei, compositor de éxitos como Momen no hankachīfu (El pañuelo de algodón), fallece a la edad de 80 años.

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El alcalde de la ciudad de Suttsu, en Hokkaidō, anuncia un plan para postularse en un sondeo para elegir un enclave para un cementerio de residuos altamente radiactivos. El 9 de octubre el alcalde de Kamoenai, también en Hokkaidō, afirma que su pueblo también se postulará.

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El Tribunal Supremo sentencia que las discrepancias en las condiciones de trabajo para los empleados regulares y los temporales no son razonables en tres demandas presentadas por empleados de Japan Post.

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El primer ministro Suga viaja por primera vez al extranjero como líder japonés y se reúne con el primer ministro de Vietnam Nguyen Xuan Phuc en Hanói. El 20 de octubre viaja a Bogor, en Indonesia, donde se reúne con el presidente Joko Widodo.

Tōhō y otras distribuidoras del filme Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha (Guardianes de la noche: el tren infinito) anuncian que 3,4 millones de personas han visto esta película de animación desde su estreno el 16 de octubre, lo que se traduce en unas ganancias en taquilla de 4.600 millones de yenes.

Un cine con el cartel de Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha en Shinjuku, Tokio, el 21 de octubre de 2020. (© Jiji)

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El ex secretario general Ishiba Shigeru asume la responsabilidad de su derrota en las elecciones a la presidencia del Partido Liberal Democrático en septiembre y anuncia que pretende renunciar como líder de su facción.

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El primer ministro Suga pronuncia su primer discurso político en la Dieta, en el que afirma que tratará de contener la pandemia de la COVID-19 al mismo tiempo que apoya la actividad económica. Asimismo, asegura que tiene la determinación de celebrar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio en 2021 y afirma que Japón reducirá sus emisiones de gases de efecto invernadero a cero para 2050.

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ANA Holdings anuncia unas pérdidas netas estimadas de 510.000 millones de yenes para el año fiscal que finaliza en marzo de 2021. Este resultado llega después de los beneficios netos de 27.600 millones de yenes que el grupo registró el año anterior. La caída de la demanda durante la pandemia de la COVID-19 está detrás de estas pérdidas históricas estimadas.

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El total de casos de COVID-19 confirmados en Japón supera la cifra de los 100.000 incluyendo aquellos registrados entre los pasajeros de los cruceros que llegaron al país. La cifra total de muertes es 1.761 en ese mismo día.

(Fotografía del encabezado: el primer ministro Suga Yoshihide, segundo por la derecha, junto a su mujer Mariko, a la derecha, sube a un avión del Gobierno en Tokio el 18 de octubre de 2020 para partir en su primer viaje al extranjero desde que se convirtiera en el líder de la nación. Visitará Vietnam e Indonesia. © Jiji.)