1

رئيس الحزب الشيوعي شي كازوأو يذكر في حديثه مع الصحفيين أن رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدى رفض 6 مرشحين من بين 105 مرشح لمجلس العلوم الياباني. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفض أي من المرشحين الموصى بهم للمجلس منذ تأسيس النظام المعمول به في عام 2004.

بنك اليابان ينشر تقرير تانكان لشهر سبتمبر/ أيلول (المسح الاقتصادي قصير الأجل للمؤسسات). حيث ارتفع مؤشر ثقة الأعمال لكبار المصنعين سبع نقاط منذ يونيو/ حزيران الماضي ليصل إلى سالب 27 نقطة، وهي أول زيادة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017.

بورصة طوكيو تعلق التداول في جميع الأسهم المدرجة بعد حدوث خلل في النظام. وهذا هو أول توقف ليوم كامل منذ أن أصبح التداول محوسبًا بالكامل في مايو/ أيار 1999. وقد تم استئناف التداول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

شاشات العرض أثناء وقف التداول في بورصة طوكيو للأوراق المالية في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2020. جيجي برس.

إضافة الرحلات من وإلى طوكيو للحملة الترويجية ”Go To Travel“ المدعومة من قبل الحكومة.

جموع من الزوار في حي أساكوسا بطوكيو، في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2020، حيث عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد أن تمت إضافة العاصمة إلى حملة السياحة الترويجية ”Go To Travel“. جيجي برس.

2

وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية تعلن عن خطط لتقديم لقاحات مجانية لفيروس كورونا لجميع المواطنين.

4

وفاة مصمم الأزياء الياباني تاكادا كنزو، مؤسس علامة كنزو التجارية، في إحدى ضواحي باريس عن عمر يناهز الحادية والثمانين عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا.

5

قسائم مميزة لحملة ”Go To Eat“ (غو تو إيت) تحت رعاية الحكومة اليابانية، والتي تدعم المطاعم التي تضررت اقتصاديًا جراء جائحة فيروس كورونا، وسيتم طرحها للبيع في البداية في محافظة نيغاتا.

6

رئيس الوزراء سوغا يجري محادثات في طوكيو مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وهو أول لقاء لسوغا مع مسؤول أجنبي كبير.

7

وفاة الملحن تسوتسومي كيووهى، الذي لحن العديد من الأغاني الناجحة مثل ”Momen no hankachīfu“

(منديل قطني)، عن عمر يناهز الثمانين عامًا.

8

رئيس بلدة سوتسو في هوكايدو يعلن عن خطته للتقدم بطلب لإجراء مسح لاختيار موقع للتخلص النهائي من النفايات المشعة عالية المستوى. وفي التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول، قال رئيس بلدة كاموإيناي، الواقعة أيضًا في هوكايدو، بإن القرية ستقدم طلبًا هي الأخرى.

15

المحكمة العليا تقضي بأن أوجه التباين في ظروف العمال المنتظمين وغير النظاميين غير منطقية، وذلك في ثلاث دعاوى رفعها موظفو البريد الياباني.

19

رئيس الوزراء سوغا يقوم بأول زيارة خارجية له كزعيم لليابان، حيث التقى برئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك في هانوي. وفي العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول، سافر إلى بوجور بإندونيسيا، حيث التقى بالرئيس جوكو ويدودو.

شركة توهو اليابانية لإنتاج الأفلام والمسرحيات وغيرها من شركات التوزيع تعلن أن فيلم الأنيمي (Demon Slayer the Movie: Mugen Train) (الشيطان القاتل: قطار اللانهاية) قد شاهده 3,4 مليون شخص منذ بداية عرضه في السادس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول، حيث تربع على عرش شباك التذاكر بإيرادات بلغت 4,6 مليار ين ياباني.

إحدى دور العرض بطوكيو التي تعرض فيلم الأنيمي (Demon Slayer the Movie: Mugen Train) في الحادي والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2020. جيجي برس.

22

الأمين العام السابق إيشيبا شيغيرو يتحمل مسؤولية خسارته في منافسته على رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي في سبتمبر/ أيلول الماضي، ويعلن عن نيته الاستقالة من رئاسة فصيله.

26

رئيس الوزراء سوغا يلقي أول خطاب له عن السياسة البرلمانية، قائلاً إنه سيسعى إلى احتواء جائحة فيروس كورونا ودعم النشاط الاقتصادي. وأعرب فيه عن تصميمه على إقامة فاعليات دورة ألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية في عام 2021، وذكر أن اليابان ستخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050.

27

أعلنت شركة الطيران (أيه إن أيه) القابضة عن خسائر صافية متوقعة قدرها 510 مليار ين للسنة المالية التي ستنتهي في مارس / آذار 2021. ويأتي هذا بعد تحقيق صافي ربح قدره 27,6 مليار ين في العام المالي المنصرم. حيث أدى انخفاض الطلب خلال جائحة فيروس كورونا إلى خسائر قياسية متوقعة.

29

مجموع الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا في عموم اليابان تتجاوز حاجز المئة ألف حالة، بما في ذلك تلك الموجودة بين ركاب السفينة السياحية الراسية في البلاد. وبلغ إجمالي عدد الوفيات 1761 حالة اعتبارًا من وقت نشر البيان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة الموضوع: رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدى، الثاني من اليمين، وزوجته ماريكو، الأولى على اليمين، وهما يستقلان طائرة حكومية في طوكيو في الثامن عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه كرئيس لوزراء اليابان متجهًا إلى فيتنام وإندونيسيا)