Прекращение на целый день операций на Токийской фондовой бирже из-за поломки системы электронных торгов, смерть композитора Цуцуми Кёхэя, визит премьер-министра Суги Ёсихидэ во Вьетнам и Индонезию, а также другие события октября 2020 года в Японии.

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Председатель Коммунистической партии Японии Сии Кадзуо в ходе пресс-конференции отметил, что из 105 кандидатов, рекомендованных в Научный совет Японии, премьер-министр Суга Ёсихидэ отказался назначить шестерых. За все время действия нынешних правил этот случай – первый, когда в Научный совет не были назначены рекомендованные кандидаты.

Банк Японии опубликовал итоги сентябрьского квартального опроса краткосрочных деловых настроений японских предприятий «Танкан». Индекс деловых настроений крупных производственных компаний, выражающий их оценку экономической конъюнктуры, составил -27, прибавив 7 пунктов относительно итогов предыдущего июньского опроса, и тем самым продемонстрировав улучшение впервые за 2 года и 9 месяцев с декабря 2017 года.

Токийская фондовая биржа прекратила торги всеми наименованиями ценных бумаг до конца дня из-за системного сбоя. Остановка биржевых операций на целый день произошла впервые с мая 1999 года, когда торги на этой площадке были полностью переведены в электронную систему. Купля-продажа акций возобновилась 2 октября.

Табло Токийской фондовой биржи, на целый день прекратившей торговлю акциями по всему списку наименований из-за системной поломки. Утро 1 октября 2020 г., Токио, район Тюо (© Jiji Press)

В правительственную программу поддержки туристического бизнеса Go To Travel были дополнительно включены поездки из Токио и в столицу.

Первые выходные после того, как поездки из Токио, а также в столицу были включены в рамки кампании Go To Travel. Оживление в торговых рядах Накамисэ токийского района Асакуса, 3 октября 2020 года (© Jiji Press)

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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения сообщило о том, что в случае появления вакцин против коронавируса нового типа оно намерено сделать вакцинацию бесплатной для всего населения страны.

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Известный дизайнер моды, основатель бренда KENZO Такада Кэндзо скончался в пригороде Парижа. Ему был 81 год. У него было выявлено заражение коронавирусом нового типа.

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В префектуре Ниигата правительство начало первые в стране продажи премиальных купонов в рамках кампании Go To Eat по поддержке пострадавшей от коронавируса индустрии общественного питания.

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Премьер-министр Суга Ёсихидэ в своей официальной резиденции провел переговоры с прибывшим в Японию с визитом госсекретарем США Майком Помпео. Это стало первой дипломатической встречей премьер-министра с представителем иностранного государства после вступления в должность.

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В связи с поиском мест под строительство объектов для окончательной утилизации отходов с высоким уровнем радиации мэр расположенного в префектуре Хоккайдо города Суццутё сообщил об официальном согласии откликнуться на запрос правительства страны. Девятого октября о намерении принять аналогичный запрос сообщил также мэр деревни Камоэнаймура в префектуре Хоккайдо.

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Стало известно, что 7 октября скончался композитор Цуцуми Кёхэй, приложивший руку к созданию множества популярных песен эпохи Сёва, в частности, «Хлопчатый платок». Композитору, настоящее имя которого Ватанабэ Эйкити, было 80 лет.

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Рассмотрев три иска, поданных по поводу разницы условий для постоянных и непостоянных работников компании «Почта Японии», Верховный суд вынес постановление, подтверждающее «необоснованность разницы в условиях труда».

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Премьер-министр Суга Ёсихидэ в городе Ханой – первом пункте своего первого зарубежного турне после вступления в должность – провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком. Двадцатого октября в индонезийском городе Богор состоялись переговоры Суга с президентом этой страны Джоко Видодо.

Как сообщила компания-кинопрокатчик «Тохо», за три дня с выхода в прокат 16 октября анимационный фильм-спинофф популярного комикса «Кимэцу-но яиба» («Клинок, поражающий демонов») под названием «Клинок, поражающий демонов: бесконечный поезд» посмотрели около 3 млн 420 тыс. зрителей, а сборы достигли примерно 4.6 млрд йен.

Кинотеатр, в котором идет анимационный фильм «Клинок, поражающий демонов: бесконечный поезд», 21 октября 2020 г., Токио, столичный район Синдзюку (© Jiji Press)

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Бывший генсек Либерально-демократической партии Исиба Сигэру в связи со своим поражением на сентябрьских выборах на пост председателя партии заявил о намерении оставить пост руководителя партийной фракции своего имени.

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Премьер-министр Суга Ёсихидэ на внеочередной сессии парламента впервые после формирования своего кабинета выступил с речью об основных направлениях политики, заявив о намерении совмещать борьбу с коронавирусом с экономической деятельностью. Он также выразил решимость провести в 2021 году Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио.

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Одна из крупнейших японских авиакомпаний ANA Holdings сообщила, что она прогнозирует убытки величиной 510 млрд йен в консолидированном отчете за период по март 2021 года. В предшествовавшем финансовом году компания зарегистрировала профицит в 27.6 млрд йен. К крупнейшему убытку за всю историю фирмы привело падение спроса на пассажирские авиаперевозки из-за пандемии коронавируса.

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В этот день совокупное число заразившихся коронавирусом нового типа в стране (с учетом пассажиров и экипажа крупного круизного судна) превысило 100 тыс. человек. Общее число скончавшихся составило 1 761.

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Фотография к заголовку: премьер-министр Суга Ёсихидэ (на переднем плане) с супругой Марико (справа) садится в правительственный самолет, чтобы отправиться в свое первое зарубежное турне со времени вступления в должность – во Вьетнам и Индонезию, 18 октября 2020 г., Токио, аэропорт Ханэда (© Jiji Press)