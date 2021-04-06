En marzo de 2021 se cumplieron diez años del Gran Terremoto del Este de Japón. El país también vivió el comienzo del relevo de la antorcha olímpica.

1

La secretaria de Relaciones Públicas del Gabinete Yamada Makiko dimite después de que se revelara que había asistido a una lujosa cena pagada por Tōhoku Shinsha, una empresa de comunicación, junto al hijo del primer ministro Suga Yoshihide, Seigo, y otros altos cargos del Gobierno.

2

La fiscalía de Tokio arresta al ex boina verde estadounidense Michael Taylor y a su hijo Peter bajo la sospecha de haber ocultado al expresidente de Nissan Carlos Ghosn para ayudarle a escapar de Japón con destino al Líbano. Los dos son extraditados desde los Estados Unidos.

8

El ministro de Asuntos Internos y Comunicación Takeda Ryōta anuncia que Taniwaki Yasuhiko ha sido retirado de su puesto como viceministro de Coordinación Política después de descubrirse que había sido agasajado por distintas empresas, violando así el código ético de los empleados gubernamentales. Taniwaki dimite de su puesto en el ministerio el 16 de marzo.

11

Se conmemora el décimo aniversario del Gran Terremoto del Este de Japón. Una ceremonia oficial tiene lugar en el Teatro Nacional de Tokio por primera vez en dos años después de que el acto de 2020 fuese cancelado debido a la propagación de la COVID-19. Es la última ceremonia oficial conmemorativa del desastre que será organizada por el Gobierno nacional.

El Emperador Naruhito ofrece un discurso junto a la Emperatriz Masako en la ceremonia oficial del 11 de marzo de 2021, en el décimo aniversario del Gran Terremoto del Este de Japón. (© Jiji)

La Agencia Nacional de Policía anuncia que las autoridades registraron 2.133 casos de abuso infantil en 2020, un 8,2 % más que el año anterior. Hubo además 2.172 menores víctimas, un 9,1 % más. Las cifras marcan dos máximos históricos en la estadística anual.

12

Japan Post y Rakuten anuncian que han acordado aliarse en materia comercial y de capital. Japan Post adquirirá el 8,32 % de las acciones de Rakuten a través de una asignación a terceros. La inversión de 150.000 millones de yenes ayudará a financiar la mejora de la logística a través de las tecnologías digitales junto a la expansión del negocio de telefonía móvil de Rakuten.

13

Los países del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad, por sus siglas en inglés) — Japón, los Estados Unidos, Australia e India—celebran su primera cumbre a través de internet. Los cuatro emiten una declaración conjunta en la que prometen trabajar juntos para suministrar vacunas contra la COVID-19 a los países en desarrollo y hacer frente al cambio climático.

16

Durante una charla de seguridad 2+2 entre Japón y los Estados Unidos celebrada en Tokio, los líderes de Asuntos Externos y Defensa de ambos países hacen una declaración conjunta en la que expresan su preocupación sobre la Ley de la Guardia Costera de China, que permite a los guardacostas de este país abrir fuego contra embarcaciones de otras naciones.

17

El Tribunal del Distrito de Sapporo sentencia que no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo va en contra del artículo 14 de la Constitución, que dice que “todas las personas son iguales ante la ley”. Este veredicto es alcanzado en un caso en el que tres parejas de personas del mismo sexo denunciaron al Gobierno de la nación.

Line anuncia que los ingenieros de sistemas de su filial en China pudieron acceder a información personal de los usuarios de su aplicación de mensajería. El 31 de marzo, los investigadores de la Comisión para la Protección de la Información Personal visitan Line y su empresa matriz Z Holdings para llevar a cabo inspecciones en el sitio.

18

El Tribunal del Distrito de Mito prohíbe a la reactivación de la central nuclear número 2 de Tōkai en un caso llevado a la justicia por 224 residentes del lugar. El tribunal asegura que el plan de evacuación actual y otros preparativos ante la posibilidad de un desastre son insuficientes.

19

Comienza el torneo nacional invitacional de primavera de la Federación de Béisbol de Institutos de Japón en el estadio Hanshin Kōshien de Nishinomiya, en la prefectura de Hyōgo. En 2020 fue cancelado debido a la pandemia de la COVID-19.

Jugadores de seis institutos participan en persona en la ceremonia de apertura con un video de los jugadores de otras escuelan en una gran pantalla. El 19 de marzo de 2021. (© Jiji)

20

Altos cargos del Comité Organizador de los Juegos de Tokio, el Gobierno Metropolitano de Tokio, el Gobierno nacional, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional deciden formalmente en una reunión que no se permitirá la asistencia de espectadores de otros países durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio.

Se registra un temblor de una magnitud estimada de 6,9 en la costa de la prefectura de Miyagi y con una intensidad 5 fuerte en la escala sísmica japonesa en Sendai y otras áreas.

21

El Gobierno levanta el estado de emergencia por la COVID-19 en la prefecturas de Tokio, Kanagawa, Saitama y Chiba después de una extensión de dos semanas.

23

Cuatro embarcaciones de la guardia costera china entran en aguas de Japón cerca de las islas Senkaku en Okinawa. Es la primera intrusión en aguas japonesas en esta zona desde el 21 de febrero y la décima en el presente año.

Durante su juicio en el Tribunal del Distrito de Tokio, el exministro de Justicia Kawai Katsuyuki admite haber comprado votos para su esposa Anri en la campaña para las elecciones a la Cámara de Consejeros (Cámara Alta) de 2019. Kawai abandona su escaño en la Cámara Baja el 25 de marzo.

24

Koga Toshihiko, ganador de la medalla de oro en la competición de judo de 71 kg en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, fallece a los 53 años. Estaba siendo tratado de un cáncer.

Koga Toshihiko en el podio el 31 de julio de 1992 después de ganar el oro en la competición masculina de judo de 71 kg en los Juegos Olímpicos de Barcelona. (© Jiji)

La Autoridad Regulatoria Nuclear decide prohibir que TEPCO traslade combustible nuclear de la central de Kashiwazaki-Kariwa en la prefectura de Niigata hasta que haya solucionado el problema en su sistema para detectar intrusos, averiado desde marzo de 2020.

25

El relevo de la antorcha olímpica comienza en el centro de entrenamiento futbolístico J-Village de la prefectura de Fukushima. Unos 10.000 corredores llevarán la antorcha en una gira de 121 días hasta la ceremonia de inauguración de los Juegos.

El Gobierno anuncia que Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos al Mar de Japón, aunque cayeron en aguas fuera de la zona económica exclusiva de Japón.

26

La Dieta aprueba un presupuesto de 106,6 billones de yenes para el año fiscal 2021. Se incluye una partida de 5 billones de yenes para las medidas contra la pandemia que no necesitará ser aprobada de nuevo en la Dieta. Este presupuesto alcanza un máximo histórico por noveno año consecutivo. La emisión de bonos del Gobierno se sitúa por encima de los 40 billones de yenes por primera vez en siete años.

Comienzan las Ligas Profesionales de Béisbol de Japón Central y del Pacífico. Las ligas volverán a adoptar su habitual agenda de 143 partidos, aunque habrá restricciones sobre el número de espectadores. Debido a las medidas contra la COVID-19, los partidos también se limitarán a nueve entradas por el momento y los encuentros nocturnos en la región de la capital comenzarán antes.

30

Se celebra una charla de seguridad 2+2 entre Japón e Indonesia en Tokio por primera vez en cinco años. Ambos países alcanzan un acuerdo que permite la exportación de equipamiento de defensa de Japón a Indonesia, que se convierte en el décimo país que firma un tratado de esta naturaleza con Japón después de otros países entre los que se incluyen los Estados Unidos, el Reino Unido, Malasia y Filipinas.

(Fotografía del encabezado: Iwashimizu Azusa, la primera corredora que lleva la antorcha olímpica, y otras integrantes del equipo femenino de la selección nacional de fútbol al comienzo del relevo de la antorcha en el centro de entrenamiento futbolístico J-Village el 25 de marzo de 2021. © Jiji; pool photo.)