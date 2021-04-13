新冠疫情持续蔓延下东京都及周围三县的紧急状态宣言或再次延长或到期解除、东日本大地震发生十周年、东京奥运圣火传递启动……，请看2021年3月日本要闻回顾。

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内阁广报官山田真贵子，因接受首相菅义伟长子担任高管的广播公司东北新社的高价宴请而辞职。

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东京地方检察厅特侦部认定，从美国引渡到日本的原美国陆军特种部队“绿色贝雷帽”成员、美国籍嫌疑人迈克尔･泰勒（60岁）及其子皮特（28岁）曾协助日产汽车前董事长卡洛斯･戈恩潜逃黎巴嫩，以涉嫌隐匿犯人为由对两人实施了逮捕。

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总务大臣武田良太宣布，因总务审议官谷胁康彦曾多次违反国家公务员道德准则，接受利害相关方高价宴请，决定解除其职务。谷胁已于3月16日辞职。

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东日本大地震迎来十周年纪念，政府在东京都千代田区国立剧场举办了追悼仪式。去年因受新冠疫情影响而取消仪式，今年是时隔两年后再次举办，也是政府最后一次举办追悼仪式。

警察厅发布报告称，去年一年警方批捕的虐待儿童案件为2133件（同比增加8.2%），共有2172名（同比增加9.1%）未满18岁儿童受到侵害，均创历史最高纪录。

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日本邮政和乐天公司宣布达成资本和业务合作协议。日本邮政将以第三方配股增资方式，向乐天注资获得其8.32%股份。出资额约为1500亿日元，核心目标是实现基于数字技术的物流效率化和扩大乐天的手机销售量。

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日本、美国、澳大利亚和印度建立的四方安全机制“QUAD”以视频会议形式举行了首次首脑会谈，并在会后发表了联合声明，表示将在援助发展中国家获得新冠疫苗和共同应对气候变化问题等方面展开合作。

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日美两国政府在东京召开了外交及国防部长共同出席的安全保障磋商委员会（2+2）会议。会后公布的联合声明文件称，对中国施行《海警法》，允许海警局使用武器 “深表关切”。

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北海道三对同性伴侣认为不承认同性婚姻的做法，违背了保障婚姻自由的宪法精神，向札幌地方法院提起诉讼，要求中央政府赔偿侵权损失，该法院依据宪法第14条规定的“法律之下人人平等”原则，判定政府违宪。

即时聊天软件LINE公布消息称，用户个人信息曾处于负责系统开发的中国子公司可浏览状态。政府下属的个人信息保护委员会依据《个人信息保护法》，于3月31日对LINE及其母公司Z控股公司两家企业展开了现场调查。

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针对日本原子能发电公司东海第二核电站（茨城县东海村，关停状态）周边224名居民要求核电站停止运转的诉讼案，水户地方法院支持原告关于避难计划存在漏洞的主张，并认定“防灾体制极不到位，且缺乏安全性”，命令核电站停止运转。

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第93届高中棒球联赛在兵库县西宫市阪神甲子园球场开幕。去年因新冠疫情影响而被迫取消比赛，今年是时隔两年后重新举办。

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东京奥运及残奥会组织委员会、东京都政府、日本政府、国际奥委会、国际残奥委会五方代表举行高层会谈，正式决定大赛期间不接待外国游客。

宫城县海域发生地震，仙台市等地测得震度5强级别的震动，福岛县南相马市等地为5弱级别。据推测，地震规模为里氏6.9级。

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政府解除了针对东京、埼玉、千叶和神奈川四个都县发布的新冠疫情紧急状态宣言。此前因为疫情持续蔓延，政府曾于3月5日将紧急状态宣言延长了两周，至21日结束。

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中国海警局四艘海警船驶入冲绳县石垣市附近钓鱼岛海域。这是2月21日以来，中国公务船第10次进入该海域。

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被控在2019年参议院选举中大规模收买选票，犯有违反《公职选举法》（收买、事前拉票运动）罪的众议院议员、原法务大臣河井克行（57岁），在东京地方法院举行的首次被告质询中承认了选举中存在收买行为。该被告人已于25日向众议院提交了议员辞职申请。

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以漂亮的单手背负投为杀手锏、别名“平成时代的三四郎”并在1992年巴塞罗那奥运会上夺得男子柔道71公斤级金牌的古贺稔彦，在接受癌症手术后的疗养期间去世，终年53岁。

东京电力柏崎刈羽核电站（新潟县）多次曝出存在反恐对策漏洞，无法探测外部入侵行为等，为此原子能规制委员会命令东京电力公司采取纠正措施，要求在检查确认安保状况得到改善以前，不得移动该核电站内的核燃料。

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东京奥运圣火传递在福岛县的足球运动场馆“J-Village”（梄叶町、广野町）启动。传递活动将持续121天，直至奥运会开幕，将有大约1万名火炬手参加接力传递。

日本政府发布消息称，朝鲜发射了两枚弹道导弹。防卫省等部门发布的数据显示，导弹坠入了日本专属经济区（EEZ）范围外的日本海。

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2021年度预算案获得表决通过。一般会计总额为1066097亿日元，达到历史新高。为机动应对新冠疫情，预算新增了5万亿日元的预备费用，连续九年刷新历史记录。新发国债时隔七年再次超过40万亿日元。

职业棒球中央联盟和太平洋联盟本年度赛季拉开序幕。尽管受新冠疫情影响，对观众人数等做了限制，但比赛场次将恢复至143场（包含交流赛）。为了遵守政府要求缩短营业时间的规定，采用九局定胜负模式，不进行加时赛，首都圈的夜场比赛目前也将从下午六点前开始。

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日本和印尼两国政府时隔大约五年后再次在东京举行了外交和国防部长（2+2）会议，双方签署了允许出口防卫装备的协定。印尼是继美国、英国、马来西亚和菲律宾等国之后，第十个与日本签署该协定的国家。

标题图片：在圣火传递启动仪式上，作为第一棒火炬手开跑的岩清水梓（手持火炬者）等日本足球女子国家队队员（2021年3月25日上午，福岛县梄叶町J-Village，记者团代表摄影，时事社）

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