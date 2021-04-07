Очередное продление, а затем истечение срока действия чрезвычайного положения в связи с COVID-19 в четырех префектурах, включая столичную, десятая годовщина Великого восточно-японского землетрясения, начало эстафеты олимпийского огня токийских Игр и другие события марта 2021 года в Японии.

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Секретарь по связям с общественностью кабинета министров Японии Ямада Макико ушла в отставку после того, как стало известно, что она приняла угощение дорогостоящим ужином от связанной с вещанием компании, в которой работает старший сын премьер-министра Суги Ёсихидэ.

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Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры арестовал по подозрению в укрывательстве преступника двух выданных Соединенными Штатами граждан – бывшего «зеленого берета» Майкла Тейлора (60 лет) и его сына Питера (28 лет) за оказание помощи при бегстве в Ливан обвиняемого Карлоса Гона, бывшего председателя совета директоров автомобилестроительной компании Nissan.

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Министр по общенациональным делам, местной автономии и связи Такэда Рёта объявил о переводе с поста заместителя министра в секретариат Таниваки Ясухико, который в нарушение этического кодекса государственных служащих неоднократно принимал угощения дорогостоящими ужинами от заинтересованных компаний. Шестнадцатого марта Таниваки ушел в отставку.

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В здании Национального театра в токийском районе Тиёда состоялась государственная мемориальная церемония по случаю десятой годовщины Великого восточнояпонского землетрясения. Поскольку в прошлом году мероприятие пришлось отменить в связи с распространением коронавируса, церемония состоялась впервые за два года. Это последняя официальная мемориальная церемония в память об этом бедствии, организованная правительством страны.

Произносящий речь император Японии и его супруга на мемориальной церемонии по случаю десятой годовщины Великого восточнояпонского землетрясения, 11 марта 2021 г., Токио, район Тиёда, здание Национального театра [официальная съемка] (© Jiji Press)

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Согласно данным, подготовленным Национальным полицейским управлением, за прошлый год полиция занималась 2133 случаями жестокого обращения с детьми (на 8,2% больше по сравнению с предшествовавшим годом), в которых пострадали 2172 ребенка и подростка в возрасте до 18 лет (больше на 9,1%). Оба показателя обновили рекорды за всю историю ведения статистики.

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Компании Japan Post и Rakuten объявили о достижении договоренности о финансовом и деловом партнерстве. Japan Post через привлечение дополнительного капитала от третьих лиц приобретет долю в Rakuten величиной 8,32%. Сумма капиталовложений составит около 150 млрд йен, основными направлениями станут повышение эффективности логистики за счет использования цифровых технологий, а также расширение продаж мобильных телефонов Rakuten.

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Япония, Соединенные Штаты Америки, Австралия и Индия провели в формате видеоконференции первый саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad). По итогам встречи они опубликовали совместное заявление, в котором объявили о своем партнерстве в предоставлении развивающимся странам вакцин против коронавируса, а также в решении проблемы изменения климата.

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Правительства Японии и Соединенных Штатов Америки начали в Токио переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств о сотрудничестве в области обеспечения безопасности (формат 2+2). В совместном заявлении они выразили глубокую озабоченность по поводу нового китайского закона о береговой охране, в котором суда этого ведомства ясно наделяются правом применять оружие.

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Окружной суд Саппоро вынес решение по иску трех однополых пар префектуры Хоккайдо, потребовавших от государства возмещения ущерба в связи с противоречием Конституции Японии непризнания однополых браков, ущемляющего гарантированную основным законом свободу бракосочетания. Суд признал непризнание однополых браков нарушающим Конституцию, поскольку Статья 14 определяет «равенство всех людей перед законом».

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Компания-оператор приложения для обмена сообщениями LINE призналась, что к персональным данным ее пользователей могла иметь доступ китайская компания, которой была поручена разработка программной системы. Тридцать первого марта правительственный комитет по защите персональных данных на основании Закона о защите персональных данных провел обыски в LINE, а также ее материнской компании Z Holdings.

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Своим вердиктом по иску 224 местных жителей, требовавших не возобновлять работу АЭС «Токай-2» Японской атомной энергетической компании, окружной суд Мито признал неполноценность планов эвакуации и отдал распоряжение не возобновлять работу АЭС, мотивировав это тем, что ей «недостает безопасности ввиду крайней недостаточности системы борьбы со стихийными бедствиями».

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В городе Нисиномия префектуры Хёго на стадионе Хансин Косиэн открылся 93-й чемпионат по бейсболу среди команд полных средних школ страны. Поскольку прошлогодний чемпионат был отменен в связи с распространением коронавируса, мероприятие стартовало впервые за два года.

Церемония открытия проходила с участием команд всего 6 школ. Торжественный выход команд остальных школ демонстрировался в видеозаписи на большом экране. 19 марта 2021 г. (© Jiji Press)

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Главные представители Организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, администрации Токио, японского правительства, а также Международного олимпийского и Паралимпийского комитетов собрались на заседание, на котором было принято официальное решение отказаться от приема зарубежных зрителей при проведении Игр.

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В результате землетрясения, очаг которого находился под морским дном у побережья префектуры Мияги, в городе Сэндай и ряде других мест наблюдались толчки интенсивностью 5 плюс, а в городе Сома префектуры Фукусима и некоторых других местах 5 минус по японской шкале интенсивности сейсмических событий. Магнитуда землетрясения предположительно составила 6,9.

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Правительство сняло режим чрезвычайного положения, объявленный для борьбы с коронавирусом в префектурах Токио, Сайтама, Тиба и Канагава. Ранее, 5 марта, срок действия режима чрезвычайного положения был продлен на две недели до 21 марта в связи с увеличением показателей заражения.

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В Японии намерены отменить чрезвычайное положение 21 марта

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Четыре патрульных судна Управления береговой охраны Китая вторглись и находились в территориальных водах Японии у островов Сэнкаку, административно входящих в состав города Исигаки префектуры Окинава. С 21 февраля это стало десятым по счету в нынешнем году вторжением китайских государственных судов в японские территориальные воды у островов Сэнкаку.

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В ходе первого опроса ответчика в Токийском окружном суде по крупному делу о коррупции на выборах в Палату советников 2019 года подозреваемый в нарушении Закона о выборах на общественные должности (подкуп, досрочные действия) депутат Палаты представителей Парламента Японии, бывший министр юстиции Каваи Кацуюки признал факт подкупа на выборах. Двадцать пятого марта обвиняемый подал заявление о сложении депутатских полномочий.

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Дзюдоист Кога Тосихико, золотой медалист в мужской категории до 71 килограмма Олимпийских игр в Барселоне 1992 года, известный своим коронным приемом – броском через спину, скончался при прохождении лечения от рака. Ему было 53 года.

Кога Тосихико с золотой медалью на груди за победу в соревнованиях по дзюдо в мужской категории до 71 килограмма на церемонии награждения, 31 июля 1992 года, Испания, Барселона (© Jiji Press)

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В связи с неоднократно выявленными упущениями в мерах антитеррористической безопасности (несрабатывание сигнализации при проникновении постороннего на территорию и т. п.) на расположенной в префектуре Ниигата АЭС «Касивадзаки-Карива», оператором которой является электроэнергетическая компания TEPCO, Комиссия по ядерному регулированию отдала этой компании распоряжение о запрете перемещения ядерного топлива на данной АЭС вплоть до исправления ситуации.

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В префектуре Фукусима на территории футбольного тренировочного комплекса J Village (расположен на территории городов Футаба и Хироно) стартовала эстафета олимпийского огня летних Олимпийских игр в Токио. За 121 день до открытия Игр в рамках этой эстафеты олимпийское пламя пронесут около 10 тыс. участников.

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В Японии началась эстафета олимпийского огня

Правительство сообщило о запуске Северной Кореей двух баллистических ракет. По данным Министерство обороны, обе ракеты упали в воды Японского моря за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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Утвержден бюджет на 2021 финансовый год (начинается с апреля). Сумма общего счёта бюджета, самого большого за всю историю, составила 106 трлн 609 млрд 700 млн йен. С учетом резервных средств для оперативного реагирования на распространение коронавируса в размере 5 трлн йен, бюджет обновил исторический максимум девятый год подряд. Выпуск новых займов впервые за 7 лет превысил 40 трлн йен.

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Начались официальные сезонные матчи Центральной и Тихоокеанской лиг профессионального бейсбола. Из-за коронавируса встречи проходят при ограниченном числе зрителей и других мерах, однако число матчей вновь составляет обычные 143 – с учетом межлиговых. В ответ на требование властей о сокращении часов работы, матчи проводятся без продления после 9-го иннинга, а в Большом Токио вечерние матчи начинаются до 6 часов.

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В Токио состоялись переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств (формат 2+2) правительств Японии и Индонезии. На этой встрече, которая состоялась впервые за 5 лет, было заключено соглашение, сделавшее возможным экспорт оборонного оборудования. Таким образом Япония заключила подобное соглашение с 10-й страной – вслед за США, Великобританией, Малайзией, Филиппинами и др.

Фотография к заголовку: Первая бегунья эстафеты олимпийского огня – член национальной сборной по футболу «Надэсико дзяпан» Ивасимидзу Адзуса на церемонии старта, 25 марта 2021 г., преф. Фукусима, г. Футаба, тренировочный комплекс J Village [официальная съемка] (© Jiji Press)