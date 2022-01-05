El incendio provocado que acabó con la vida de 25 personas en Osaka fue una de las principales noticias en Japón en diciembre de 2021.

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La princesa Aiko, hija del Emperador Naruhito y la Emperatriz Masako, alcanza la mayoría de edad y celebra su 20.º cumpleaños. El 5 de diciembre participa en una ceremonia en el Palacio Imperial.

Se conoce que el actor de kabuki y estrella de la televisión Nakamura Kichiemon falleció el 28 de noviembre a los 77 años. Nakamura había sido designado como tesoro nacional viviente.

Nakamura Kichiemon en octubre de 2017. (© Jiji)

El presidente de la Universidad Nihon Tanaka Hidetoshi dimite después de ser arrestado por la fiscalía de Tokio bajo la sospecha de haber evadido impuestos. Es acusado formalmente el 20 de diciembre y puesto en libertad al día siguiente después de pagar una fianza de 60 millones de yenes.

Comienza el programa de vacunación de refuerzo contra la COVID-19 con la administración de la tercera dosis en todo el país.

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El primer ministro Kishida Fumio designa a Ishihara Nobuteru, que perdió su escaño en la Cámara de Representantes en las elecciones del 31 de octubre, como nuevo asesor especial del gabinete. No obstante, Ishihara dimite el 10 de diciembre después de ser sometido a una serie de preguntas sobre el subsidio que recibió por la pandemia un organismo del gobierno que presidió anteriormente.

Arai Man, un conocido letrista y ganador del Premio Akutagawa, fallece a los 75 años.

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En su discurso político en la Dieta, el primer ministro Kishida afirma que el Gobierno acelerará la campaña de vacunación de refuerzo todo lo posible como medida contra la variante ómicron del coronavirus. Asimismo, planea revisar la estrategia de seguridad nacional de Japón en el siguiente año.

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Maezawa Yūsaku, el multimillonario fundador de Zozo, sube a bordo de un cohete Soyuz ruso con destino a la Estación Espacial Internacional, donde pasará 12 días y se convertirá en el primer ciudadano japonés que viaja al espacio con financiación privada.

Maezawa Yūsaku regresa del espacio y aterriza en Kazajistán el 20 de diciembre de 2021. (© Reuters)

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Toyota anuncia un nuevo objetivo de ventas aumentado de 3,5 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo para el año 2030.

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Sale a la luz que el Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo manipuló el valor de los pedidos de construcción en sus estadísticas mensuales.

El Gobierno pasa de rechazar a aceptar que debe pagar una compensación por el suicidio del funcionario del Ministerio de Finanzas Akagi Toshio, que supuestamente fue obligado a manipular documentos relacionados con el escándalo de Moritomo Gakuen.

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Un hombre provoca un incendio en una clínica psiquiátrica situada en el cuarto piso de un edificio del distrito de Kita de Osaka. El 25 de diciembre se confirma que hay 25 víctimas mortales en este suceso. El sospechoso, Tanimoto Morio, es arrestado el 19 de diciembre y permanece durante un tiempo en estado crítico. Finalmente, fallece en el hospital el 30 de diciembre.

Los bomberos en el lugar del incendio provocado en Osaka el 17 de diciembre de 2021. (© Jiji)

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Iizuka Shigeo, el que fuera líder de la Asociación de Familias de Víctimas de los Secuestros de Corea del Norte hasta comienzos de diciembre, fallece a los 83 años. Su hermana Taguchi Yaeko fue secuestrada por Corea del Norte en 1978.

La actriz Kanda Sayaka, conocida por poner su voz a Anna en la película de animación de Disney Frozen, fallece a los 35 años después de precipitarse desde la ventana de un hotel en Sapporo, Hokkaidō. La policía investiga el incidente como un posible suicidio.

La Autopista Sanriku, construida por el Gobierno como una “carretera de la reconstrucción”, abre en Tōhoku. Se extiende a lo largo de 359 kilómetros entre Sendai, en la prefectura de Miyagi, y Hachinohe, en la prefectura de Aomori, y está pensada para revitalizar el área que fue devastada por el Gran Terremoto del Este de Japón y el tsunami de 2011.

La Autopista Sanriku abre el 18 de diciembre de 2021. (© Jiji)

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La Dieta aprueba un presupuesto adicional histórico de 36 billones de yenes para el año fiscal 2021 cuyo principal objetivo es aliviar el impacto económico de la pandemia de la COVID-19.

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El Ministerio de Justicia revela que tres reos condenados a la pena de muerte han sido ejecutados, entre ellos un hombre condenado por matar a siete personas en Kakogawa, en la prefectura de Hyōgo. Son las primeras ejecuciones desde diciembre de 2019 y las primeras que se producen bajo el Gobierno de Kishida.

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La prefectura de Osaka anuncia que tres residentes que no habían viajado recientemente al extranjero están infectados con la variante ómicron de la COVID-19. Son los primeros casos confirmados de un contagio comunitario con esta variante del coronavirus en Japón.

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El Gobierno decide que el presupuesto de la cuenta general para el año fiscal 2022 será de 107,6 billones de yenes, una cifra récord. Este representa un aumento del 0,9 % respecto al del año fiscal 2021 y el décimo incremento interanual consecutivo.

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar aprueba el uso del molnupiravir, un fármaco desarrollado por la empresa estadounidense Merck & Co., para el tratamiento de la COVID-19.

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Caen abundantes nevadas en la costa del mar de Japón durante la noche desde el 26 de diciembre y se registran precipitaciones históricas en las prefecturas de Tottori, Hyōgo y Shiga que provocan grandes retenciones en el tránsito de vehículos.

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La Bolsa de Tokio cierra el ejercicio económico del año con el índice Nikkei en 28.792,71 puntos, 1.347,54 enteros más respecto al total alcanzado al final del año 2020. Es el nivel más alto alcanzado al final de un año desde 1989 y el tercer aumento consecutivo.

El Banco Mizuho registra problemas con las transferencias en sus cajeros y en su servicio de banca online. La entidad declara que un error humano afectó a 2.700 transacciones.

(Fotografía del encabezado: la princesa Aiko participa en una ceremonia en el Palacio Imperial el 5 de diciembre de 2021 para celebrar su mayoría de edad. © Reuters; pool photo.)