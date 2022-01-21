Entrée dans l’âge adulte pour la fille unique de l’empereur, incendie criminel dans une clinique psychiatrique d’Osaka et première pilule anti-Covid approuvée, voici les événements essentiels à retenir du mois de décembre 2021 au Japon.

Mercredi 1er

La princesse Aiko, fille unique de l’empereur Naruhito et de l’impératrice Masako, a atteint sa majorité et fêté son vingtième anniversaire. Le 5 décembre, elle a participé à une cérémonie de célébration au palais impérial.

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La nouvelle du décès de l’acteur de kabuki et star de la télévision Nakamura Kichiemon le 28 novembre à l’âge de 77 ans a été annoncée. Il possédait le titre de Trésor national vivant du Japon.

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Nakamura Kichiemon en 2017. (Jiji)

Tanaka Hidetoshi, président de l’Université Nihon, a démissionné suite à son arrestation par les procureurs de Tokyo en raison de soupçons d’évasion fiscale. Il est inculpé le 20 décembre et relâché le lendemain après avoir payé une caution de 60 millions de yens (462 000 euros).

Le programme de vaccination de la troisième dose de rappel contre le Covid-19 a débuté dans l’ensemble du pays.

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Vendredi 3

Le Premier ministre Kishida Fumio a nommé Ishihara Nobuteru, qui avait perdu son siège à la Chambre des représentants lors des élections du 31 octobre, conseiller spécial attaché au cabinet. Toutefois, Ishihara a dû démissionner le 10 décembre à la suite d’un problème de subvention de soutien pendant la pandémie reçue par l’organisme gouvernemental qu’il dirigeait.

Lundi 6

Le Premier ministre Kishida Fumio a effectué son discours de politique générale à la Diète, dans lequel il a annoncé que le gouvernement avancera dans la mesure du possible la vaccination de la troisième dose afin de contrer la propagation du variant Omicron. Il a prévu également de réviser la stratégie de sécurité nationale du Japon dans un an.

Carlos Ghosn s’est exprimé lundi 6 décembre lors d’une vidéo-conférence organisé par le Club des Correspondants de presse du Japon. L’ex-président de Nissan a tenu à défendre son ancien bras droit Greg Kelly, actuellement en procès à Tokyo et accusé de l’avoir aidé à dissimuler environ 70 millions d’euros de rémunérations entre 2010 et 2018.

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Mercredi 8

Maezawa Yûsaku, le milliardaire fondateur du site de vente en ligne de vêtements Zozo, a embarqué dans la fusée russe Soyouz en vue d’un séjour de 12 jours dans la Station spatiale internationale (ISS), devenant ainsi le premier citoyen japonais à effectuer un vol privé dans l’espace. Il est rentré sur Terre le 20 décembre.

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Maezawa Yûsaku, de retour de l’espace, atterrissant au Kazakhstan le 20 décembre 2021. (Reuters)

Lundi 9

L’impératrice Masako a célébré ses 58 ans.

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Dimanche 12

Un parc Pokémon a ouvert pour la première fois au Japon. Il se trouve dans la préfecture du Fukushima, plus précisèment à Namie, la ville natale du père de Tajiri Satoshi, le créateur de la franchise Pokémon.

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Mardi 14

Toyota annonce un nouvel objectif de vente augmenté de 3,5 millions de véhicules électriques dans le monde en 2030 et 62 milliards d’euros d’investissements.

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Mercredi 15

Il est annoncé que le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme avait surestimé la valeur des commandes de construction dans les statistiques mensuelles.

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Le gouvernement est passé du déni à l’acceptation des demandes de compensation financières pour le suicide de Akagi Toshio, fonctionnaire du ministère des Finances, qui aurait été contraint de falsifier des documents en relation avec le scandale Morimoto Gakuen.

Vendredi 17

Un incendie criminel a eu lieu dans une clinique de soins psychiatriques au cinquième niveau d’un immeuble de huit étages d’Osaka, avec pour bilan le décès de 25 personnes le 28 décembre. L’auteur présumé du crime, Tanimoto Morio, est arrêté le 19 décembre alors qu’il est encore en état critique et décède à l’hôpital le 20 décembre.

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