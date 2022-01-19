Гибель 25 человек из-за поджога в многоэтажном здании в городе Осака, церемонии по случаю совершеннолетия старшей дочери императорской четы, утверждение самого большого в истории страны госбюджета, местное распространение от неустановленных источников варианта коронавируса омикрон и другие события декабря 2021 года в Японии.

1

Старшей дочери императорской четы Айко исполнилось 20 лет. Пятого декабря в Императорском дворце она приняла участие в основных церемониях, связанных с наступлением совершеннолетия, включая получение соответствующего ордена.

Статьи по теме

Стало известно, что 28 ноября скончался Накамура Китиэмон, удостоенный звания живого национального сокровища актер театра кабуки, широко известный в связи с исполнением главной роли в телевизионном сериале «Онихэй ханкатё». Ему было 77 лет.

Актер кабуки Накамура Китиэмон на пресс-конференции по случаю присвоения звания заслуженного деятеля культуры, 23 октября 2017 г., Токио, район Тиёда (© Jiji Press)

Директор Университета Нихон Танака Хидэтоси (74 года), арестованный особым следственным отделом Токийской окружной прокуратуры по подозрению в уклонении от уплаты налогов с сумм откатов от подрядчиков, уведомил университет о желании оставить свой пост, и совет управляющих принял его отставку на внеочередном заседании. Поскольку 21 декабря Токийская окружная прокуратура приняла решение о залоге, на следующий день Танака внес его сумму величиной 60 млн йен и был выпущен из изолятора временного содержания в Токио.

По всей стране началась вакцинация против коронавируса дополнительной третьей дозой.

2

В связи с распространением нового штамма коронавируса омикрон, из-за которого был введен принципиальный запрет на въезд в страну иностранцев, Японская федерация фигурного катания объявила об отмене финала гран-при, открытие которого планировалось 9 декабря в городе Кадома префектуры Осака.

3

Премьер-министр Кисида Фумио распоряжением от 3 декабря назначил проигравшего на октябрьских выборах в Палату представителей бывшего главу секретариата Либерально-демократической партии Исихару Нобутэру на пост особого советника канцелярии кабинета министров. Десятого декабря Исихара взял на себя ответственность в связи со скандалом по поводу получения субсидий по трудоустройству в период пандемии политическим объединением, которое он представляет, и вышел в отставку с поста особого советника канцелярии кабмина.

4

Стало известно, что 3 декабря скончался Араи Ман, писатель-лауреат премии имени Рюносукэ Акутагавы, известный как композитор и автор популярной песни «Сэн-но кадзэ-ни наттэ» («Теперь я – тысяча ветров»). Ему было 75 лет.

6

Премьер-министр Кисида Фумио на пленарной сессии Палаты представителей выступил с речью об основных направлениях государственной политики. В связи с распространением варианта коронавируса омикрон премьер-министр объявил о «переносе на максимально ранний возможный срок» проведения вакцинации третьей дозой. Принимая во внимание все более суровую ситуацию с безопасностью, в которой находится Япония, он заявил, что стратегия обеспечения национальной безопасности и другие документы будут «по большей части будут подготовлены за один год».

8

С космодрома «Байконур» в Казахстане состоялся запуск ракеты-носителя с космическим кораблем «Союз», на борту которого в составе экипажа из трех человек на Международную космическую станцию отправился Маэдзава Юсаку (46 лет), основатель компании ZOZO – оператора вебсайта по торговле одеждой. Он стал первым японским частным лицом, побывавшим на МКС. Маэдзава благополучно вернулся на Землю 20 декабря, посадка состоялась в одной из казахских степей.

Маэдзава Юсаку по возвращении на Землю в Казахстане, 20 декабря 2021 г.

Статьи по теме

Японский бизнес-магнат Маэдзава прибыл на МКС на корабле «Союз»

Японский миллиардер Маэдзава тренируется в России перед космическим путешествием

14

Автомобилестроительная компания Toyota сообщила о поставленной цели довести в 2030 году мировые продажи своих электромобилей, не производящих при движении эмиссий углекслого газа, до 3.5 млн единиц.

Статьи по теме

Toyota выделяет 70 миллиардов долларов на электрификацию автотранспорта, но сомневается в возможности полного перехода на электромобили

Toyota планирует к 2035 году продавать в Западной Европе только автомобили с нулевыми выбросами углекислого газа

Мировой переход на электромобили: могут ли стать весомой альтернативой автомобили на водороде?

Стимулировать использование водорода: Toyota предложит рынку модульные блоки для автомобилей на топливных элементах

Использование водорода изменяет структуру энергетики

Kawasaki Heavy стремится к 2030 году достичь углеродной нейтральности с помощью водородной энергии

15

Стало известно, что в публикуемой ежемесячно Министерством общенациональных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма «статистике изменений заказов на выполнение строительных работ» использовался ненадлежащий метод, допускающий двойной учет заказов, которые получены строительным бизнесом.

В связи со скандалом о фальсификации в Министерстве финансов общественных документов, имеющих отношение к оператору школы «Моритомо гакуэн», государство изменило позицию и признало свою ответственность возместить ущерб за самоубийство Акаги Тосио, чиновника регионального бюро этого министерства в Кинки.

17

В районе Кита города Осака в 8-этажном железобетонном здании произошел пожар. По состоянию на 21 декабря погибли 25 человек – 14 мужчин и 11 женщин. Девятнадцатого декабря полиция Осаки в связи с повлекшим гибель людей поджогом используемого людьми здания установила, что Танимото Морио (61 год), без определенных занятий, бывший пациент психиатрической клиники, где вспыхнул огонь, принес в клинику бумажный пакет с жидкостью и поджег ее. Тридцатого декабря подозреваемый Танимото умер в одной из городских больниц, где ему оказывали медицинскую помощь.

Возле пострадавшего от пожара здания в городе Осака, 17 декабря 2021 г., Осака, район Кита (© Jiji Press)

18

Скончался Иидзука Сигэо, старший брат похищенной в Северную Корею Тагути Яэко (в момент похищения ей было 22 года), бывший председатель объединения родственников похищенных. Ему было 83 года.

Статьи по теме

Семьи похищенных Северной Кореей японцев вновь выразили решимость вернуть родственников

Япония стала одним из организаторов симпозиума ООН, посвящённого похищениям людей Северной Кореей

Похищение граждан Японии Северной Кореей: хронология событий

40 лет спустя после похищений: родственники похищенных Северной Кореей японцев не скрывают беспокойства

Семьи похищенных японцев надеются на саммит руководителей США и Северной Кореи

Жертвы похищений считают, что от Японии и США требуются согласованные действия

90 тысяч поверивших в «рай на земле»: 60 лет с начала отъезда возвращенцев в Северную Корею

Певица и актриса Канда Саяка (35 лет), озвучившая главную героиню в японской версии анимационного фильма «Холодное сердце», была обнаружена лежащей в гостинице, постоялицей которой она являлась, в городе Саппоро префектуры Хоккайдо. В больнице, куда ее доставили, врачи констатировали смерть.

Статья по теме

Японская актриса Канда Саяка погибла в возрасте 35 лет

Открылось движение по всей протяженности от города Хатинохэ в префектуре Аомори до города Сэндай (около 359 км) Береговой автомагистрали Санрику, которую правительство создавало в качестве «дороги возрождения» после Великого восточно-японского землетрясения.

Автоколонна, следующая по Береговой автомагистрали Санрику в связи с открытием движения на всей ее протяженности, 18 декабря 2021 г., префектура Иватэ, город Кудзи (© Jiji Press)

20

Пленарная сессия Палаты советников Парламента Японии большинством из представителей Либерально-демократической партии, партии Комэй и других сил утвердила дополнительный бюджет на 2021 финансовый год, ориентированный главным образом на реализацию экономических мер, связанных с пандемией коронавируса. Сумма общего счета величиной 31 трлн 911 млрд 400 млн йен стала историческим рекордом для дополнительных бюджетов.

21

Министерство юстиции объявило о том, что был приведен в исполнение смертный приговор трем осужденным, в том числе 65-летнему Фудзисиро Ясутака, осужденному к высшей мере наказания за преступления, в числе которых убийство 7 близких родственников и соседей в городе Какогава префектуры Хёго. Приведение в исполнение смертных приговоров в стране состоялось впервые за два года с декабря 2019 года, в первый раз при правительстве Кисиды Фумио.

22

Администрация префектуры Осака сообщила о том, что у трех ее жителей, не выезжавших за границу, подтвердилось заражение штаммом коронавируса омикрон. Источник заражения неизвестен, местное заражение данным штаммом подтверждено в стране впервые.

24

Решением кабинета министров правительство Японии утвердило проект бюджета на 2022 финансовый год, который начинается с 1 апреля. Сумма общего счета бюджетных расходов увеличилась по сравнению с изначальной величиной бюджета на 2021 финансовый год на 0.9% и составила 107 трлн 596 млрд 400 млн йен; размер бюджета предшествовавшего года превзойден 10-й год подряд. Бюджет превышает 100 трлн йен четвертый год подряд.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения вынесло официальное постановление, позволяющее упростить рассмотрение возможности использования в экстренном порядке перорального препарата от коронавируса молнупиравир, разработанного американским фармацевтическим гигантом Merck и рядом других компаний.

26

Устойчивое типично зимнее распределение атмосферного давления вызвало мощные снегопады, главным образом, на япономорской стороне Японского архипелага. С позднего вечера 26 декабря по утро 27-го в ряде мест префектур Тоттори, Хёго и Сига выпало рекордное количество снега, вызвавшего многочисленные автомобильные пробки.

30

На Токийской фондовой бирже по окончании последних торгов 2021 года индекс Nikkei находился на самой высокой отметке за 32 года после разгара периода экономики «мыльного пузыря» в 1989 году (тогда он достигал 38 915,87 йены). На момент окончания торгов индекс составил 28 792.71, превысив итог предшествовавшего года на 1347,54 йены (4,9%). Увеличение относительно результата предшествовавшего года отмечено третий год подряд.

В банке «Мидзухо» произошел сбой, лишивший пользователей возможности пользоваться услугами обналичивания денег в банкоматах, интернет-банкинга и переводов средств в другие банки. Тридцать первого декабря банк сообщил, что число транзакций, которые затронул этот сбой, составило около 2 700. Согласно комментарию банка, причиной сбоя стало «не нарушение работы системы, а человеческая ошибка при настраивании установок по обращению с денежными суммами, поступающими в вечернее время и выходные дни».

Фотография к заголовку: старшая дочь императорской четы Айко на церемониях по случаю совершеннолетия в тиаре, полученной от тёти, бывшей принцессы Саяко, 5 декабря 2021 г., Императорский дворец в Токио официальная съемка (© Reuters)