Japón ganó siete medallas en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín y las medidas de cuasi emergencia por la COVID-19 fueron levantadas en el país en marzo de 2022.

3

El Tribunal del Distrito de Tokio condena al exdirector de Nissan Greg Kelly a seis meses de prisión, una sentencia suspendida por tres años, por su participación en la subestimación de la compensación recibida por el expresidente Carlos Ghosn. Asimismo, impone una multa de 200 millones de yenes a Nissan. El 7 de marzo, Kelly abandona Japón después de recibir un pasaporte nuevo en la embajada de los Estados Unidos en Tokio.

4

La segunda sala menor del Tribunal Supremo rechaza la apelación de TEPCO contra la sentencia en tres demandas colectivas por la que debe pagar indemnizaciones a los residentes que fueron obligados a evacuar sus casas en el accidente de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi en 2011. Esto determina que TEPCO deberá pagar 1.400 millones de yenes en compensaciones.

Los fiscales de Tokio arrestan a cuatro altos cargos de SMBC Nikkō Securities bajo la sospecha haber manipulado el mercado y violado por tanto la Ley de Instrumentos Financieros y Divisas. El 24 de marzo, el vicepresidente de la empresa es detenido por la misma razón.

5

La esquiadora alpina Muraoka Momoka gana la medalla de oro en la competición femenina de descenso sentado en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín. Más adelante ganará otras dos medallas de oro en las competiciones de súper-G sentado y eslalon gigante, así como una plata en la de súper combinada.

7

El esquiador de fondo Kawayoke Taiki gana la medalla de oro en la competición de 20 km estilo clásico de pie en los Juegos Paralímpicos de Invierno.

Kawayoke Taiki con su medalla de oro en Zhangjiakou, China, el 10 de marzo de 2022. (© Jiji)

El Ministerio de Asuntos Exteriores aumenta su alerta de viaje para Rusia al nivel 3 (que recomienda no viajar al país), el segundo nivel más alto en una escala de cuatro niveles.

11

Se celebran ceremonias conmemorativas en las prefecturas de Iwate, Fukushima y Miyagi en el 11.º aniversario del Gran Terremoto del Este de Japón. El primer ministro Kishida Fumio asiste al acto celebrado en la prefectura de Fukushima.

El Tribunal Superior de Tokio anula una sentencia de primera instancia y ordena al Gobierno nacional a pagar una indemnización de 15 millones de yenes a un hombre que fue esterilizado a la fuerza bajo la antigua Ley de Protección Eugenésica, concluyendo que esta ley era anticonstitucional.

14

Los fiscales de Hiroshima acusan a 34 personas, entre ellas varios miembros de la asamblea local, por recibir dinero en efectivo del exministro de Justicia Kawai Katsuyuki, que fue sentenciado a tres años de prisión por su participación en un caso de sobornos durante las elecciones a la Cámara de Consejeros de 2019.

16

Un terremoto ocurrido en la costa de la prefectura de Fukushima provoca un temblor de una intensidad 6 fuerte en la escala japonesa en las prefecturas de Miyagi y Fukushima. La Agencia Meteorológica de Japón informa que el hipocentro se situó a 57 km por debajo de la superficie y se calcula que el temblor fue de una magnitud de 7,4. Se emiten alertas de tsunami para ambas prefecturas y llegan a registrarse olas de hasta 30 cm en Miyagi. El temblor también provoca el descarrilamiento de varios coches del Tōhoku Shinkansen en tránsito. El 24 de marzo se habían confirmado tres víctimas mortales relacionadas con este terremoto.

Trabajadores en el lugar en el que un tren del Tōhoku Shinkansen descarriló en Shiroishi, en la prefectura de Miyagi, el 20 de marzo de 2022. (© Jiji)

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La princesa Aiko, que cumplió 20 años en diciembre de 2021, ofrece su primera rueda de prensa en el Palacio Imperial.

La princesa Aiko, hija del Emperador Naruhito, en el Palacio Imperial el 17 de marzo de 2022. (© Jiji; pool photo)

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El primer ministro Kishida se reúne con el primer ministro indio Narendra Modi en Nueva Delhi. Ambos líderes hacen una declaración conjunta en la que comparten su preocupación sobre el conflicto y la crisis humanitaria en Ucrania.

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El Gobierno emite por primera vez una advertencia de escasez de suministro eléctrico debido a que varias centrales detuvieron su funcionamiento después del terremoto ocurrido el 16 de marzo en la costa de Fukushima y al aumento de la demanda provocado por las bajas temperaturas. Esta advertencia se emite para las zonas en las que TEPCO ofrece su servicio.

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El Gobierno levanta las medidas de cuasi emergencia por la COVID-19 en 18 prefecturas, lo que significa que, por primera vez desde el comienzo de enero, no hay medidas de este tipo en vigor en el país.

La Dieta promulga un presupuesto récord de 107,6 billones de yenes en el que se incluyen las medidas para hacer frente a la COVID-19.

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El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski ofrece un discurso a la Dieta de Japón a través de internet.

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El primer ministro Kishida asiste a una cumbre del G7 en Bruselas, Bélgica, para discutir sobre la crisis en Ucrania.

Corea del Norte lanza un misil balístico que cae en la zona económica exclusiva de Japón en la costa de Hokkaidō. El primer ministro Kishida condena el lanzamiento del proyectil, que se cree que podría ser un misil balístico internacional.

La selección japonesa de fútbol derrota a Australia por 2 a 0 en un partido de clasificación para la Copa del Mundo de la FIFA celebrado en Sídney y asegura así un lugar en el mundial de Catar.

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Drive My Car, del director Hamaguchi Ryūsuke, gana el Óscar a la mejor película internacional. Es la primera película japonesa que gana el premio en esta categoría desde que Despedidas (Okuribito), de Takita Yōjirō, se hizo con la estatuilla en 2009.

El recién ascendido a sekiwake Wakatakakage gana el Gran Torneo de Sumō de Primavera. Es la primera vez que un nuevo sekiwake gana un torneo desde 1936.

Wakatakakage se hace con la victoria en el torneo al derrotar a Takayasu con un uwate-dashinage. En Osaka el 27 de marzo de 2022. (© Jiji)

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El Tribunal del Distrito de Tokio condena al expresidente de la Universidad Nihon Tanaka Hidetoshi a una pena de año de cárcel, suspendida durante tres años, y a una multa de 13 millones de yenes por ocultar ingresos procedentes de sobornos de socios comerciales.

El Tribunal del Distrito de Tokio condena al exdiputado del Kōmeitō y ministro de Estado de Finanzas Tōyama Kiyohiko a dos años de prisión, suspendida por tres años, por actuar como mediador de las ayudas de la COVID-19 sin estar debidamente registrado. Se le impone asimismo una multa de un millón de yenes.

(Fotografía del encabezado: la esquiadora alpina Muraoka Momoka ganó su segunda medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín 2022 en la competición femenina de súper-G sentado el 6 de marzo de 2022. © Jiji.)