在北京冬残奥会上日本队获得七枚奖牌、18个都道府县解除针对新冠疫情的防止蔓延等重点措施……，请看2022年3月日本要闻回顾。

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东京地方法院认定被控犯有违反《金融商品交易法》罪的日产汽车前代表董事格雷格・凯利（65岁）参与了日产汽车前董事长卡洛斯・戈恩（67岁）隐瞒报酬一事，判处6个月监禁，缓刑3年（检方要求判处2年监禁），以及对日产汽车赔款2亿日元。

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因东京电力福岛第一核电站事故而被迫离乡避难的当地居民，发起三件要求东电公司赔偿损失的集体诉讼，最高法院第二小法庭裁定驳回了东电方面的上诉，决定维持要求东电公司支付总额约14亿日元赔偿金的判决。

东京地方检察厅特侦部认定SMBC日兴证券高管等人从事了股票违规交易活动，以涉嫌违反《金融商品交易法》（操纵市场）为由，对该公司专务执行董事等四人实施逮捕。24日，公司副总经理兼执行董事因涉嫌同一犯罪行为遭到逮捕。

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村冈桃佳获得东京冬残奥会高山滑雪女子滑降坐姿组比赛金牌，森井大辉获得男子滑降坐姿组比赛铜牌。

朝鲜从平壤顺安机场一带朝日本海方向发射了一枚疑似弹道导弹的飞行物。之后，朝鲜又分别于16日、24日和27日从该机场一带发射了导弹。24日发射的飞行物为“火星-17”新型洲际弹道导弹（ICBM），最终坠入了日本海的专属经济区（EEZ）。今年朝鲜已发射了12次导弹。

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村冈桃佳获得北京冬残奥会高山滑雪女子超级大回转坐姿组比赛金牌，森井大辉获得男子超级大回转坐姿组比赛铜牌。

东京马拉松时隔两年再次开赛，肯尼亚选手基普乔格以破纪录的2小时2分40秒佳绩夺得男子组冠军。

据悉，创作过大量悬疑推理作品，塑造了“十津川警部”等广受欢迎的角色的推理作家西村京太郎已于3日离世，享年91岁。

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川除大辉（21岁）在北京冬残奥会越野滑雪男子长距离（传统技术）站姿组比赛中夺冠，成为日本男运动员中最年轻的冬残奥会金牌得主。村冈桃佳获得高山滑雪女子全能坐姿组比赛银牌。

外务省将俄罗斯全境“危险信息”警告级别上调至第3级（四个级别中的第二高级别）,即“建议中止旅行”。

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村冈桃佳获得北京冬残奥会高山滑雪女子大回转坐姿组比赛冠军，这是她在本届大赛上获得的第三枚金牌。

东日本大地震发生11周年，岩手、福岛和宫城三县举行了追悼仪式。首相岸田文雄列席了福岛县主办的仪式。

东京都一男子（78岁）称因政府的旧《优生保护法》而被强制实施了不孕不育手术，为此提起诉讼，要求政府赔偿3000万日元。东京高等法院认定旧法的强制绝育规定违反了宪法，更改了驳回赔偿请求的东京地方法院一审判决，裁决政府赔偿1500万日元。

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广岛地方检察厅等部门认定，在2019年参议院选举大型收买事件中，包括广岛县议员在内的34人从原法务大臣河井克行（59岁，犯违反《公职选举法》罪被判处3年监禁实刑）等人处收取了现金，以违反《公职选举法》罪名对他们提起诉讼。

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福岛县海域发生地震，宫城县登米市、福岛县南相马市、相马市等地测得震度6强级别的震动。日本气象厅推断震源深度57公里，震级为里氏7.4级。两县发布了海啸预警，宫城县测得最高为30厘米。东北新干线一列行驶中的列车脱轨。截至24日共有三人死亡。

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去年12月迎来成人礼的德仁天皇和皇后长女爱子公主在皇居御所“大广间”首次出席记者会。

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岸田文雄首相在印度首都新德里与莫迪总理举行会谈。两位首脑在会谈后就俄乌冲突问题发表了联合声明，其中明确提及对冲突形势和人道主义危机表示“严重关切”。

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16日因福岛海域地震而停止运转的火电站，恢复作业迟缓，加上天气降温，导致电力需求升高，出现了有可能引发大面积停电的状况。为此，日本政府首次在东京电力公司辖区发布“电力供应紧张警报”。

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时隔大约2个半月后，政府全面解除了旨在防控新冠疫情的“防止蔓延等重点措施”。对象为北海道、青森、东京、石川、静冈、爱知、大阪、兵库、香川、熊本等18个都道府县。

2022年度预算获得通过。通过时间之快，为战后第四。一般会计总额为1075964亿日元，创历史新高，其中包含了防控新冠疫情的相关开支项目。

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乌克兰总统泽连斯基在日本国会发表视频演讲。

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日本足球国家队在悉尼举行的世界杯亚洲区最终预选赛上，以2比0战胜澳大利亚队，晋级卡塔尔世界杯，日本队已连续七次挺进世界杯。

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滨口龙介导演（43岁）执导的《驾驶我的车》获得第94届美国奥斯卡最佳国际影片奖。这是自2009年《入殓师》（泷田洋二郎导演）获得该奖前身的最佳外语片奖以来，日本电影时隔13年再次获得该奖。

新晋“关胁”(*1)若隆景（27岁）在大相扑春季赛事中夺得首个冠军。他成为86年来首位夺冠的新关胁，也是历史上第三位夺冠的新关胁。

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对因隐瞒收受企业等回扣，存在偷税漏税行为而被控犯有违反《所得税法》罪的日本大学前理事长田中英寿（75岁），东京地方法院做出了处以1年监禁，缓刑3年，罚金1300万日元（检方要求判处1年监禁，罚金1600万日元）的判决。

对因在没有登记注册的情况下，为日本政策金融公库的新冠病毒对策融资非法牵线搭桥，被控犯有违反《贷款业法》（无注册资格）罪的原公明党籍众议员、原财务副大臣远山清彦（52岁），东京地方法院做出了处以2年监禁，缓刑3年，罚金100万日元（检方要求判处2年监禁和罚金100万日元）的判决。

标题图片：村冈桃佳夺得北京冬残奥会高山滑雪女子超级大回转坐姿组比赛冠军，这是继高山滑雪女子滑降坐姿组比赛金牌之后，她在本届大赛上获得的第二枚金牌（2022年3月6日，中国北京延庆，时事社）

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