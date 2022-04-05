Завоевание японскими спортсменами 7 медалей на зимних Паралимпийских играх в Пекине, отмена усиленных мер борьбы с эпидемей, действовавших в связи с распространением коронавируса в 18 префектурах, а также другие события марта 2022 года в Японии.

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Токийский окружной суд вынес постановление, связанное с сокрытием вознаграждения бывшим председателем совета директоров автомобилестроительной компании Nissan Карлоса Гона (67 лет), приговорив бывшего исполнительного директора Nissan Грега Келли (65 лет), обвиняемого в нарушении Закона о сделках с финансовыми продуктами, к 6 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на 3 года (обвинение требовало суд назначить 2-летний тюремный срок), а компанию – к выплате штрафа в размере 200 млн йен (в соответствии с требованием обвинения).

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Второе малое жюри Верховного суда отклонило апелляцию электроэнергетической компании TEPCO на 3 коллективных иска с требованием возмещения ущерба, поданных против этой компании жителями, вынужденными эвакуироваться в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1», оператором которой является TEPCO. Суд утвердил распоряжение о выплате компанией TEPCO компенсаций на общую сумму 1,4 млрд йен.

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Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры арестовал по подозрению в нарушении Закона о сделках с финансовыми продуктами четырех членов корпоративного руководства компании по работе с ценными бумагами SMBC Nikko Securities за ненадлежащие сделки с акциями. Двадцать четвертого марта в связи с аналогичными подозрениями был арестован вице-президент компании.

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На зимних Паралимпийских играх в Пекине в женском лыжном скоростном спуске сидя Мураока Момока завоевала золотую медаль, а в аналогичных мужских состязаниях бронзу завоевал Мории Тайки.

Северная Корея запустила летательный объект, предположительно, баллистическую ракету, из района пхеньянского аэропорта Сунан в направлении Японского моря. Аналогичные запуски из района этого аэропорта Северная Корея провела 16, 24 и 27 марта. Объект, запущенный 24 марта, который предположительно являлся межконтинентальной баллистической ракетой нового типа «Хвасон-17», упал в воды Японского моря в пределах исключительной экономической зоны Японии. С начала текущего года Северная Корея произвела ракетные запуски уже 12 раз.

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На зимней Паралимпиаде в Пекине горнолыжница Мураока Момока завоевала золото в женском супергиганте, а у мужчин в той же категории бронзовую медаль завоевал Мории Тайки.

На Токийском марафоне, который состоялся впервые за два года, кениец Элиуд Кипчоге финишировал с результатом 2 часа 2 минуты и 40 секунд, установив новый мужской рекорд этих состязаний.

Стало известно о том, что 3 марта скончался Нисимура Кётаро – популярный автор детективного жанра, известный произведениями о детективе Тоцугаве. Писателю был 91 год.

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На зимних Паралимпийских играх в Пекине Каваёкэ Тайки стал самым молодым японским обладателем золотой паралимпийской медали, одержав победу в мужской лыжной гонке на дистанции 20 километров. Среди горнолыжниц Момока Мураока завоевала серебряную медаль в женской горнолыжной комбинации сидя.

Каваёкэ Тайки, завоевавший золотую медаль Паралимпиады в мужской лыжной гонке на 20 км, 10 марта 2022 г., Китай, Чжанцзякоу (© Jiji Press)

Министерство иностранных дел Японии повысило уровень опасности в отношении поездок в Россию до третьего уровня (отказ от любых поездок) по японской четырехуровневой шкале.

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Момока Мураока завоевала свою третью золотую медаль Паралимпиады в Пекине, одержав победу в женском гигантском слаломе сидя.

Со времени Великого землетрясения восточной Японии минуло 11 лет. В префектурах Иватэ, Фукусима и Мияги состоялись мемориальные церемонии в память о погибших В церемонии, организованной администрацией префектуры Фукусима, принял участие премьер-министр Японии Кисида Фумио.

Рассмотрев апелляцию по иску 78-летнего токийца, потребовавшего от государства 30 млн йен в качестве компенсации ущерба за то, что он подвергся принудительной стерилизации на основании не действующего ныне Закона о евгенической защите, Токийский апелляционный суд вынес вердикт о неконституционности данного закона и изменил решение первой судебной инстанции – Токийского окружного суда, отклонившего иск. Апелляционный суд распорядился выплатить истцу 15 млн йен.

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В связи с делом о крупномасштабном подкупе на выборах в Палату советников 2019 года Хиросимская окружная прокуратура выдвинула обвинения против 34 депутатов Законодательного собрания префектуры Хиросима в получении денег в нарушение Закона о выборах на общественные должности от бывшего министра юстиции Каваи Кацуюки (59 лет). Каваи уже приговорен к 3 годам тюремного заключения за нарушение данного закона.

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В результате землетрясения, очаг которого находился у побережья префектуры Фукусима, в городах Томэси (преф. Мияги), Минамисома и Сома (преф. Фукусима), а также ряде других мест произошли толчки интенсивностю 6 плюс по японской шкале сейсмических событий. По оценке Метеорологического управления Японии, очаг находился на глубине 57 километров, магнитуда толчков составила 7,4. В обеих префектурах было выпущено предупреждение о цунами, в префектуре Мияги наблюдались волны высотой до 30 см. Сошел с рельсов состав суперэкспресса синкансэн, следовавший по линии Тохоку. По состоянию на 24 марта число скончавшихся в результате этого стихийного бедствия составило 3 человека.

Восстановительные работы после схода с рельсов состава суперэкспресса синкансэн на линии Тохоку, 20 марта 2022 г., город Сироиси, преф. Мияги, официальная съемка (© Jiji Press)

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Принцесса Айко, старшая дочь императора и императрицы Японии, отметившая совершеннолетие в декабре прошлого года, впервые выступила перед журналистами на пресс-конференции в Императорском дворце в Токио.

Принцесса Айко на пресс-конференции по случаю праздника совершеннолетия, 17 марта 2022 г., Императорский дворец в Токио, официальная съемка (© Jiji Press)

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Принцесса Айко, дочь императора и императрицы Японии, провела свою первую пресс-конференцию

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Премьер-министр Кисида Фумио провел в Дели переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По окончании встречи министры выступили с совместным заявлением по поводу сиуации в Украине, где продолжается российское вторжение. Они выразили глубокую озабоченность в связи с конфликтом и гуманитарным кризисом в Украине.

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В связи с угрозой крупномасштабного отключения подачи электроэнергии, вызванной задержкой восстановления работы тепловых электростанций, прерванной из-за землетрясения 16 марта, а также увеличением спроса вследствие похолодания, правительство впервые выступило с предупреждением о напряженной ситуации с удовлетворением спроса на электроэнергию для районов, обслуживаемых электроэнергетической компанией TEPCO.

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Сильное землетрясение на северо-востоке Японии

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«Усиленные меры борьбы с эпидемией» (режим квази-ЧС), введенные для борьбы с распространением коронавируса, впервые примерно за два с половиной месяца перестали действовать на всей территории страны. Срок действия квази-ЧС истек в 18 префектурах, включая Аомори, Токио, Исикава, Сидзуока, Айти, Осака, Хёго, Кагава, Кумамото и др.

Утвержден бюджет на 2022 финансовый год (начинается в апреле). По скорости утверждения он стал четвертым за послевоенный период, а по величине общего счета в 107 трлн 596 млрд 400 млн йен – самым большим в истории. В проект бюджета были включены меры по борьбе с коронавирусом.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил в формате онлайн перед депутатами японского парламента.

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Сборная Японии по футболу на проходивших в австралийском Сиднее последнем отборочном матче победила со счетом 2:0 команду Австралии, в седьмой раз подряд обеспечив себе путевку на финальную часть Чемпионата мира, которая состоится в Катаре.

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На 94-й церемонии награждения призами Американской академии киноискусств награды в категории «Лучший иностранный фильм» была удостоена кинолента «Сядь за руль моей машины» режиссера Хамагути Рюсукэ. Японская лента получила приз в этой номинации впервые за 13 лет с 2009 года, когда «Оскаром» был награжден фильм «Ушедшие» (Окурибито) режиссера Такиты Ёдзиро.

На Большом весеннем турнире сумо возведенный в ранг сэкивакэ борец Вакатакакагэ (27 лет) завоевал свой первый чемпионский титул. Он стал третьим по счету в истории свежеиспеченным сэкивакэ, завоевавшим титул победителя турнира. Это произошло впервые за 86 лет.

Вакатакагэ одерживает победу в решающем поединке с Такаясу (впереди) на Большом весеннем турнире сумо, 27 марта 2022 г., Осака (© Jiji Press)

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Токийский окружной суд вынес решение по делу бывшего директора-распорядителя Университета Нихон Танаки Хидэтоси (75 лет), которому были предъявлены обвинения в нарушении Закона о налоге на доходы в связи с уклонением от налогов при сокрытии откатов, полученных от подрядчиков. Суд приговорил его к тюремному заключению сроком 1 год с отсрочкой исполнения наказания на 3 года и выплате штрафа в 13 млн йен (обвинение требовало наказания в виде 1 года тюремного заключения и штрафа в 16 млн йен).

Токийский окружной суд вынес решение по делу бывшего депутата Палаты представителей от партии «Комэй», бывшего заместителя министра финансов Тоямы Киёхико (52 года), которому были предъявлены обвинения в нарушении Закона о кредитной деятельности (деятельность без регистрации) в связи с незаконным посредничеством при выдаче займов Японской финансовой корпорации на реализацию мер по борьбе с коронавирусом. Суд приговорил обвиняемого к тюреному заключению сроком 2 года с отсрочкой исполнени на 3 года и выплате штрафа в 1 млн йен (обвинение требовало наказания в виде 2 лет тюремного заключения и штрафа в 1 млн йен).

Фотография к заголовку: Горнолыжница Мураока Момока после завоевания своей второй золотой медали зимних Паралимпийских игр в Пекине в женских состязаниях по супергиганту сидя – вслед за золотой медалью в скоростном спуске сидя, 6 марта 2022 г., Китай, Яньцин (© Jiji Press)