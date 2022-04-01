北京冬季パラリンピックで日本勢はメダル7個を獲得、新型コロナウイルス感染拡大で18都道府県のまん延防止等重点措置が解除など、2022年3月の日本の出来事を振り返る。

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東京地裁は、日産自動車前会長カルロス・ゴーン被告（67）の報酬隠しに関与したとして、金融商品取引法違反罪に問われた日産元代表取締役グレッグ・ケリー被告（65）に懲役6月、執行猶予3年（求刑懲役2年）、同社には求刑通り罰金2億円を言い渡した。

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東京電力福島第1原発事故で避難した住民らが、東電に損害賠償を求めた3件の集団訴訟で、最高裁第2小法廷は東電側の上告と退ける決定をした。東電に総額約14億円の賠償を命じた判決が確定した。

SMBC日興証券の幹部らが不正な株取引をしたとして、東京地検特捜部は、同社専務執行役員ら4人を金融商品取引法違反（相場操縦）容疑で逮捕した。24日には副社長執行役員が同容疑で逮捕された。

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北京冬季パラリンピックのアルペンスキー滑降女子の座位で村岡桃佳が金メダル、男子座位では森井大輝が銅メダルをそれぞれ獲得した。

北朝鮮は、平壌の順安空港一帯から日本海に弾道ミサイルと推定される飛翔（ひしょう）体1発を発射した。北朝鮮は16日、24日、27日にも同空港一帯からミサイルを発射。24日の飛翔体は、新型の大陸間弾道ミサイル（ICBM）「火星17」で、日本海の排他的経済水域（EEZ）内に落下した。ミサイルは今年になって12回発射された。

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北京冬季パラリンピックのアルペンスキースーパー大回転で、村岡桃佳が女子座位で金メダル、男子座位では森井大輝が銅メダルをそれぞれ手にした。

東京マラソンが2年ぶりに行われ、男子のエリウド・キプチョゲ（ケニア）が2時間2分40秒の大会新記録で優勝した。

「十津川警部」が活躍するトラベルミステリーなどで人気を集めた推理作家、西村京太郎さんが3日に死去していたことが分かった。91歳。

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北京冬季パラリンピックのノルディックスキー距離・男子20キロクラシカル立位で、川除大輝（21）が優勝し、冬季パラで日本男子最年少の金メダリストとなった。アルペンスキーのスーパー複合・女子座位で村岡桃佳が銀メダルを獲得した。

外務省は、ロシアの危険情報について、全域を4段階の上から2番目のレベル3（渡航中止勧告）に引き上げた。

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北京冬季パラリンピックのアルペンスキー女子大回転が行われ、座位で村岡桃佳が今大会3つ目となる金メダルを獲得した。

東日本大震災から11年となり、岩手、福島、宮城3県で追悼式が行われた。福島県主催の式典に岸田文雄首相が参列した。

旧優生保護法に基づき不妊手術を強制されたとして、東京都内の男性（78）が国に3000万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は旧法を違憲と判断し、請求を棄却した一審東京地裁判決を変更、1500万円の支払いを命じた。

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広島地検などは、2019年の参院選をめぐる大型買収事件で、河井克行元法相（59）＝公選法違反罪で懲役3年の実刑確定＝らから現金を受領したとして、広島県議ら34人を同法違反（被買収）罪で起訴した。

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福島県沖を震源とする地震があり、宮城県登米市、福島県南相馬市、相馬市などで震度6強の揺れを観測した。気象庁は、震源の深さ57キロ、地震の規模（マグニチュード）7.4と推定。両県には津波注意報が出され、宮城県で最大30センチの津波を観測した。東北新幹線では走行中の車両が脱線。24日までに3人の死者が出た。

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昨年12月に成年を迎えた天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは、皇居・御所の大広間で初めての記者会見に臨まれた。

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岸田文雄首相は、訪問先のインド・ニューデリーでモディ首相と会談した。両首脳はロシアの侵攻が続くウクライナ情勢について、会談後に共同声明を発表。ウクライナの紛争と人道危機に「深刻な懸念」を明記した。

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16日の福島沖地震で停止した火力発電所の復旧の遅れと、気温低下による電力需要の高まりで大規模停電の恐れがあるとして、政府は、東京電力管内で「需給逼迫（ひっぱく）警報」を初めて出した。

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新型コロナウイルス感染防止のための「まん延防止等重点措置」が、約2カ月半ぶりに全面解除された。解除は北海道、青森、東京、石川、静岡、愛知、大阪、兵庫、香川、熊本など18都道府県。

2022年度予算が成立した。戦後4番目の早さで、一般会計総額は107兆5964億円と過去最大。新型コロナウイルス対策に関する費用などを盛り込んだ。

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ウクライナのゼレンスキー大統領は、日本の国会でオンライン演説をした。

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サッカー日本代表は、シドニーで行われたアジア最終予選でオーストラリアに2―0で勝ち、7大会連続となるワールドカップ（W杯）カタール大会出場を決めた。

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第94回米アカデミー賞の国際長編映画賞に、濱口竜介監督（43）の「ドライブ・マイ・カー」が輝いた。日本映画が同賞を受賞するのは、2009年に前身の外国語映画賞を獲得した「おくりびと」（滝田洋二郎監督）以来13年ぶり。

大相撲春場所で、新関脇の若隆景（27）が初優勝を果たした。新関脇の優勝は86年ぶり3人目。

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東京地裁は、業者などからのリベートを隠し脱税したとして、所得税法違反罪に問われた日本大学前理事長田中英寿被告（75）に懲役1年、執行猶予3年、罰金1300万円（求刑懲役1年、罰金1600万円）の判決を言い渡した。

東京地裁は、日本政策金融公庫の新型コロナウイルス対策融資を違法に仲介したとして、貸金業法違反（無登録）罪に問われた元公明党衆院議員で元財務副大臣の遠山清彦被告（52）に懲役2年、執行猶予3年、罰金100万円（求刑懲役2年、罰金100万円）の判決を言い渡した。

バナー写真：アルペンスキー女子スーパー大回転座位で優勝し、滑降の金に続き今大会2個目の金メダルを獲得した村岡桃佳＝2022年3月6日、中国・延慶（時事）