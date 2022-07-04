La depreciación del yen hasta su nivel más bajo con relación al dólar en los últimos 24 años fue una de las principales noticias en Japón en junio de 2022.

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La operación de recuperación del barco Kazu 1, que se hundió con 24 pasajeros y dos miembros de la tripulación en la península de Shiretoko en abril, finaliza en Abashiri, Hokkaidō.

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El gobernador de la prefectura de Shimane Maruyama Tatsuya aprueba la reactivación del reactor número 2 de la central nuclear de Shimane, gestionada por la Compañía Eléctrica de Chūgoku.

Idei Nobuyuki, expresidente de Sony, fallece en Tokio a los 84 años.

Idei Nobuyuki en diciembre de 2007. (© Jiji)

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El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar publica unas estadísticas demográficas que revelan que el número de nacimientos en Japón cayó en 29.000, o un 3,5 %, en 2021 hasta un total de 812.000. La tasa de fertilidad, que indica el número de bebés que una mujer tiene en su vida, cae 0,03 puntos hasta el 1,30, y es el sexto año consecutivo que desciende.

La autora Hayashi Mariko es nombrada nueva presidenta de la Universidad Nihon después de que el anterior presidente tuviera que dimitir debido a un escándalo de evasión de impuestos. Hayashi se graduó en la facultad de Arte de la misma universidad.

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Horie Ken’ichi se convierte a sus 83 años en el viajero de mayor edad que cruza el Océano Pacífico sin detenerse. Llega a la prefectura de Wakayama después de haber salido de San Francisco a finales de marzo.

El aventurero Horie Ken’ichi en Nishinomiya, en la prefectura de Hyōgo, el 5 de junio de 2022. (© Jiji)

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Corea del Norte dispara ocho misiles al mar de Japón. Todos caen fuera de la zona económica exclusiva de Japón.

7

Inoue Naoya derrota al púgil filipino Nonito Donaire y unifica tres títulos mundiales de peso gallo al conquistar el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) después de haber ganado el de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA) y la Federación Internacional de Boxeo (IBF). Es el primer boxeador japonés que ostenta títulos mundiales de tres organizaciones.

Inoue Naoya (izquierda) pelea con Nonito Donaire por el título de peso gallo en el Saitama Super Arena el 7 de junio de 2022. (© AFP/Jiji)

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Japón es elegido como uno de los 15 países miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ejercerá como tal durante dos años a partir de enero de 2023. Es elegido por duodécima vez, algo sin precedentes.

La cifra total de casos de la COVID-19 detectados en Japón alcanza los 9 millones.

10

Japón vuelve a abrir al turismo internacional después del cierre de fronteras a causa de la pandemia de la COVID-19, aunque en principio los visitantes internacionales solo podrán venir en viajes guiados en grupo.

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El ministro de Defensa Kishi Nobuo y sus homólogos de los Estados Unidos y Corea del Sur, Lloyd Austin y Lee Jong-sup, se reúnen en Singapur, donde acuerdan cooperar en ejercicios de alerta, búsqueda y seguimiento de misiles para responder a los progresos en el desarrollo del programa de misiles del Corea del Norte.

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El Gobierno levanta la orden de evacuación para parte de la villa de Katsurao en la prefectura de Fukushima. Es la primera área designada como “de difícil retorno” que puede volver a recibir a residentes permanentes desde el accidente en la central nuclear de Fukushima Dai-ichi.

13

El yen cae más allá de los 135 respecto al dólar y alcanza su punto más bajo desde 1998.

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La sesión ordinaria de la Dieta llega a su fin. El gabinete decide celebrar las elecciones a la Cámara Alta el 10 de julio y la campaña electoral comienza de forma oficial el día 22 de junio.

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Un panel del Gobierno propone reorganizar las circunscripciones de escaño único de la Cámara de Representantes (Cámara Baja) para solucionar la disparidad en el valor de los votos. Mediante el uso del método Adams, se añadirán 10 circunscripciones a las prefecturas con más población y se retirarán 10 de las menos pobladas. En total se verán afectados 10 distritos electorales.

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El Tribunal Supremo falla que el Gobierno no es responsable en una sentencia unificada sobre las demandas presentadas por evacuados después del accidente nuclear de 2011 en la prefectura de Fukushima, y afirma que era muy probable que el accidente no se hubiera podido prevenir incluso si el Ejecutivo hubiera ordenado a TEPCO tomar medidas de seguridad.

19

Un terremoto provoca un temblor con una intensidad 6 baja en la escala japonesa en la prefectura de Ishikawa. La Agencia Meteorológica de Japón calcula que la magnitud fue de 5,4 y el hipocentro se situó a unos 13 kilómetros bajo la superficie. No hay alerta de tsunami.

22

Comienza de manera oficial la campaña electoral para las elecciones a la Cámara de Consejeros, que se celebrarán el 10 de julio. De los 545 candidatos, 181 son mujeres, una cifra récord. La proporción total de candidatas es del 33,2 %, también un récord.

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Se celebra el Día Conmemorativo de Okinawa en la prefectura más meridional de Japón por 77.ª vez desde el fin de la guerra. El Parque Conmemorativo de la Paz de la ciudad de Itoman acoge una ceremonia con invitados de fuera de la prefectura por primera vez en tres años. El primer ministro Kishida Fumio y los líderes de ambas cámaras de la Dieta Nacional también se acercan a rendir homenaje.

Niños se acercan al altar para hacer una ofrenda floral en la ceremonia del Día Conmemorativo de Okinawa del 23 de junio, en el Parque Conmemorativo de la Paz de Itoman, Okinawa. (© Jiji)

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La Agencia Meteorológica de Japón registra una temperatura de 40,2 ºC en Isesaki, en la prefectura de Gunma, la más alta jamás alcanzada en junio. Es la primera vez que el mercurio supera los 40 ºC en cualquier punto de Japón en este mes.

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria emite una advertencia sobre el suministro eléctrico para el 27 de junio, ya que se prevé que este sea ajustado en el área en el que ofrece su servicio TEPCO. Piden a los hogares y empresas que ahorren electricidad particularmente entre las 15:00 y las 18:00 horas. La advertencia se mantiene hasta el 30 de junio.

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La Agencia Meteorológica de Japón anuncia que la temporada de lluvias ha finalizado en las regiones de Kantō-Kōshin, Tōkai y el sur de Kyūshū. Es la primera vez que termina tan temprano en Kantō-Kōshin.

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El primer ministro Kishida se reúne con el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol al margen de la cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid. Los tres líderes acuerdan profundizar en la cooperación en materia de seguridad.

(Fotografía del encabezado: una pantalla muestra el valor del yen en 136,376 respecto al dólar estadounidense y el índice Nikkei en Tokio el 22 de junio de 2022. © AFP/Jiji.)