Удешевление йены до самого низкого уровня за 24 года, объявление о проведении 26-х выборов в Палату советников Парламента Японии, предупреждение компании TEPCO о возможной нехватке поставок электроэнергии и другие события июня 2022 года в Японии.

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Штаб первой зоны Управления береговой охраны Японии (расположен в городе Отару) доставил на берег в порту города Абасири поднятое с морского дна экскурсионное судно KAZU 1, ранее затонувшее у полуострова Сирэтоко префектуры Хоккайдо.

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Губернатор префектуры Тоттори Маруяма Тацуя объявил о согласии на возобновление работы реактора №2 АЭС «Симанэ» (расположена в городе Мацуэ) электроэнергетической компании Тюгоку дэнрёку.

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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии опубликовало статистические данные об изменениях численности населения страны за 2021 год. Число родившихся снизилось по сравнению с предшествовавшим годом на 29 231 человека (3,5%), составив самую низкую величину в истории – 810 604. Суммарный коэффициент рождаемости, показывающий предположительное количество детей, рождаемых одной женщиной, составил 1.30 – снижение за год составило 0.03 пункта. Сокращение происходит шесть лет подряд.

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Морской путешественник Хориэ Кэнъити (83 года) стал старейшим яхтсменом, выполнившим одиночный безостановочный переход через Тихий океан.

Хориэ Кэнъити по прибытии в яхтенную бухту Син-Нисиномия после одиночного безостановочного перехода через Тихий океан, сделавшего его старейшим яхтсменом мира, который совершил такое плавание, 5 июня 2022 года, префектура Хёго, город Нисиномия (© Jiji Press)

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Северная Корея произвела запуск 8 ракет малой дальности в направлении Японского моря с нескольких пусковых площадок, в том числе из района пхеньянского международного аэропорта Сунан. Все ракеты упали в воды Японского моря за пределами исключительной экономической зоны Японии. С начала текущего года Северная Корея произвела 17 ракетных запусков.

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В поединке за объединенное обладание тремя мировыми чемпионскими титулами профессионального бокса WBC, WBA и IBF в легчайшем весе японец Иноуэ Наоя нанес через 1 минуту 24 секунды после начала второго раунда поражение нокаутом филиппинцу Нонито Донейре. Впервые японский спортсмен стал обладателем всех трех чемпионских титулов главных мировых организаций бокса.

Иноуэ Наоя наносит во втором раунде поражение филиппинцу Нонито Донейре (справа), 7 июня 2022 г., спорткомплекс Saitama Super Arena (© AFP/Jiji Press)

Стало известно, что скончался бывший президент и председатель совета директоров компании Sony (ныне группа предприятий Sony) Идэи Нобуюки. Ему было 84 года.

Идэи Нобуюки, бывший председатель правления Sony, председатель совета директоров Quantum Leap, 20 декабря 2007 г., Токио, район Маруноути (© Jiji Press)

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На Генеральной Ассамблее ООН состоялось голосование по выбору пяти стран-непостоянных членов Совета Безопасности (в который входят в общей сложности 15 стран) по ротационному принципу. Япония вошла в число избранных. Со времени вступления в ООН Япония в 12-й раз входит в состав Совета Безопасности, что является самым большим числом избраний в истории Объединенных Наций.

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Совокупное число заразившихся коронавирусом в Японии с начала пандемии превысило 9 млн человек.

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Япония отменила в отношении групповых поездок запрет на въезд туристов из-за рубежа, действовавший в связи с распространением коронавируса.

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Министр обороны Японии Киси Нобуо провел в Сингапуре переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Солом. Принимая во внимание ракетное развитие Северной Кореи, стороны договорились вести трехстороннюю работу по предупреждению, а также осуществлять учения по обнаружению и отслеживанию пусков.

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С одной из территорий, куда в принципе был запрещен доступ со времени ядерной аварии на атомной электростанции «Фукусима-1» компании TEPCO – «Зоны особой базы реконструкции и возрождения» в деревне Кацурао – было снято распоряжение об эвакуации. Это первый случай, ведущий к возобновлению проживания местного населения в районах, определенных правительством как зоны затруднительного возвращения.

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Котировка японской йены на Токийской валютной бирже на короткое время рухнула до уровня ниже 135 йен за доллар. Такое удешевление произошло впервые приблизительно за 24 года.

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Завершила работу 208-я очередная сессия Парламента Японии. Впервые за 26 лет со времени правящего кабинета под руководством премьер-министра Хасимото были утверждены все законопроекты, вынесенные на рассмотрение сессии правительством. Правительство Японии на внеочередном заседании кабинета министров приняло решение о графике проведения выборов в Палату советников с официальным объявлением о выборах 22 июня и проведением голосования 10 июля.

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Совет по определению избирательных округов на выборах в Палату представителей Парламента Японии (совет по делению на избирательные округа) предложил премьер-министру Кисиде Фумио план нового территориального деления на одномандатные округа для проведения выборов в Палату представителей. В связи с вновь примененным методом Адамса соотношение добавляемых и сокращаемых округов составило 10 к 10, в общей сложности перераспределение затрагивает 140 избирательных округов.

Игрок в сёги Хабу Ёсихару (51 год) на 81-м рейтинговом турнире нанес поражение Ямасаки Такаюки (41 год) и стал первым в истории победителем 1 500 официальных партий.

Хабу Ёсихару показывает на пальцах 1500 на фотосъемке по случаю 1500-й победы в официальной партии в сёги, 16 июня 2022 г., город Осака, район Фукусима (© Jiji Press)

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Рассмотрев апелляцию по коллективному иску жителей, вынужденных эвакуироваться в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO и требовавших компенсации от правительства, Верховный суд вынес решение не признать ответственность правительства, сославшись на «высокую вероятность того, что ядерной аварии не удалось бы избежать даже в случае отдачи компании TEPCO распоряжения принять меры безопасности».

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Завершились апелляционные слушания по делу троих бывших руководителей TEPCO в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году

Завершились апелляционные слушания по делу троих бывших руководителей TEPCO в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году Суд обязал компанию TEPCO выплатить компенсацию за аварию на АЭС «Фукусима-1»

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В результате землетрясения, очаг которого находился в районе полуострова Ното в префектуре Исикава, в городе Судзу этой префектуры, наблюдались толчки интенсивностью шесть минус по японской шкале сейсмических событий. По оценке Метеорологического управления Японии, очаг землетрясения находился на глубине 13 километров, а магнитуда землетрясения составила 5.4. Толчки не привели к возникновению цунами.

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Официально объявлено о проведении 26-х выборов в Палату советников Парламента Японии. Из 545 претендентов, выставивших свои кандидатуры, женщин оказалось самое большое количество за всю историю – 181. Их доля в общем числе кандидатов также стала самой высокой в истории, достигнув 33.2%.

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В префектуре Окинава состоялся 77-й День поминовения павших в Битве за Окинаву. В Мемориальном парке мира в районе Симабуни города Итоман прошла организуемая администрацией префектуры Церемония поминовения всех погибших в Окинаве, участники которой вновь поклялись бороться за мир. Впервые за три года церемонию провели с участием приглашенных гостей из-за пределов префектуры. Память погибших почтили премьер-министр Кисида Фумио, а также спикеры Палаты представителей и Палаты советников Парламента Японии.

Дети возлагают цветы на Церемонии поминовения всех погибших в Окинаве, 23 июня 2022 г., префектура Окинава, город Итоман, Мемориальный парк мира (© Jiji Press)

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Как сообщило Метеорологическое управление Японии, в городе Исэсаки префектуры Гумма была зарегистрирована температура воздуха 40.2 градуса Цельсия. Впервые за всю историю наблюдений в стране июньский показатель превысил 40-градусную отметку.

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В Эльмау в южной Германии начал работу трехдневный саммит стран «Большой семерки». 28 июня саммит G7 завершил работу принятием заявления лидеров о том, что в связи с российским вторжением в Украину «правительство Путина продолжит нести тяжелые экономические потери».

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Министерство экономики, торговли и промышленности Японии впервые опубликовало предупреждение о напряженности баланса спроса и поставок электроэнергии на 27 июня в зоне, обслуживаемой электроэнергетической компанией TEPCO. Министерство призвало предприятия и домохозяйства сократить потребление электроэнергии с 3 до 6 часов пополудни. Предупреждение продолжало действовать в течение 4 дней по 30 июня.

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Метеорологическое управление Японии объявило о вероятном окончании сезона дождей в регионах Канто-Косин и Токай, а также в южной части региона Кюсю. Это стало самым ранним окончанием дождливого сезона в регионе Канто-Косин за всю историю наличия соответствующих данных.

Центр Токио, где впервые в истории наблюдений в июне было зарегистрировано 3 дня сильной жары подряд. В регионе Канто-Косин объявлено о самом раннем окончании сезона дождей за все время ведения статистики, 27 июня 2022 г., Токио, район Гиндза (© Jiji Press)

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Премьер-министр Японии Кисида Фумио провел трехсторонние переговоры с президентом США Джо Байденом и президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем на полях саммита Организации Североатлантического договора (НАТО) в Мадриде. Принимая во внимание ядерное и ракетное развитие Северной Кореи, стороны подтвердили курс на развитие сотрудничества в области обеспечения безопасности и другие меры совместного реагирования.

Фотография к заголовку: дисплей, отображающий обменный курс более 136 йен за доллар, 22 июня 2022 г. (© AFP / Jiji Press)