Как в Японии защищаются от дождя и солнца? Здесь мы поговорим о зонтах – от традиционных, сделанных из бамбука и бумаги, до самых современных.

В сезон дождей в Японии многие люди, выходя из дома, всегда берут с собой зонт. Этот период обычно длится с начала июня до середины июля, а после него наступают жаркие летние дни, когда зонты уже используют, чтобы уберечься от палящих лучей. В последние годы все большую популярность приобретают всепогодные зонты, защищающие как от дождя, так и от солнца.

Пешеходы используют зонты для защиты от солнца (© Jiji)

Защита при любой погоде

Shu’s Selection – японская компания, известная своими зонтами Waterfront. Она, как и многие другие игроки на рынке зонтов, стремится к совершенствованию функциональности и простоте использования, чтобы привлечь покупателей. Например, бывают складные зонты, которые открываются и закрываются автоматически или имеют складки, упрощающие складывание зонта, или функции памяти формы. Есть также зонты, которые легче мобильного телефона. Производители также уделяют внимание материалам, используя стекловолокно и нержавеющую сталь для повышения долговечности и гидроизоляции, чтобы предотвратить слишком сильное намокание рук при складывании зонта после использования.

Серебристое покрытие обеспечивает дополнительную защиту от тепла и ультрафиолетовых лучей. В сложенном виде влажная сторона уходит внутрь, чтобы руки или сумка не намокали

Зонт весит около 100 граммов, это меньше, чем мобильный телефон

Стандартом для солнечных зонтов стала защита от ультрафиолетовых лучей более чем на 90%. Черная внутренняя часть также улучшает тепловую защиту, а также уберегает от лучей, отражающихся от земли в сторону лица пользователя.

Когда-то зонты от солнца были предметом роскоши, их покупали в основном женщины, и они продавались в дорогих универмагах, но снижение цен сделало их более привлекательными и для молодёжи. Министерство окружающей среды рекомендует их и мужчинам как средство защиты от теплового удара, и в продажу поступает всё больше мужских зонтов. Некоторые покупатели продолжают следовать моде, выбирая зонты для разных ситуаций, но в последние несколько лет также наметилась тенденция выбирать прочные зонтики с особыми характеристиками.

Зонты от дождя и солнца разных цветов и дизайнов

Зонты для улучшения настроения

Согласно опросу, проведенному метеорологической компанией Weathernews в мае 2022 года, у жителей Японии в среднем 4,2 зонта на человека, а в Токио их число возрастает до 4,9. Самым популярным вариантом был прямой зонт (не пластиковый, не компактный) – 47 %, затем пластиковые – 26 % и складные зонты – 21 %. Прямой зонт использовали 39% мужчин и 62% женщин, причем последние заявили, что выбрали этот тип, потому что хотели выглядеть стильно или поднять себе настроение в дождливый день.

Инновации в Японии

Хотя существуют различные теории относительно того, когда зонты начали использовать в Японии, они появляются уже на живописных свитках периода Камакура (1192-1333). К периоду Муромати (1333-1568) зонты обычно делались из бумаги васи, натянутой на бамбуковый каркас и покрывались масляной краской для обеспечения водонепроницаемости. По словам представителей компании «Цудзикура» в Киото, которая с момента своего основания в 1690 году занималась производством и продажей традиционных японских зонтов, такие зонты стали популярными по всей стране в период Эдо (1603-1868), но быстро вышли из моды в конце 1880-х годов из-за появления западных зонтов, которые были более прочными, лёгкими и дешёвыми, а также лучше сочетались с западной одеждой.

В 1928 году складной зонт немецкого изобретателя Ганса Хаупта завоевал мировую известность, распространившись в том числе и в Японии.

В 1958 году инновации начались в Японии, когда производитель White Rose с главным офисом в токийском квартале Асакуса выпустил первый в мире пластиковый зонт. Во время Олимпийских игр 1964 года в Токио японские прозрачные пластиковые зонты привлекли внимание всего мира. Когда-то они были дорогими, а сейчас они обычно продаются по цене от 500 до 1000 йен в минимаркетах-комбини, хотя есть и более дорогие товары с расширенными функциями, а также совсем дешёвые версии, доступные в 100-йеновых магазинах.

Пластиковые зонты очень популярны и сейчас (© Pixta)

Зонты в японском стиле тем временем вернулись в обиход в качестве привлекательного аксессуара для майко и гэйко в Киото, а также для персонала, встречающего и провожающего посетителей в некоторых традиционных гостиницах и ресторанах. Они используются и для украшения интерьеров, являются популярным элементом гравюр на дереве и других произведений традиционного изобразительного и прикладного искусства.

Традиционные японские зонты в Канадзаве должны были выдерживать частые дожди и снегопады региона Хокурику (© Pixta)

Забытые зонты и проблема мусора

В 2021 году в полицейские участки и другие места было передано 250 670 утерянных зонтов. Пластиковые зонты часто выбрасывают, что приводит к загрязнению, из-за чего был запущен частный проект, направленный на полное избавление от одноразовых зонтов к 2030 году с целью снижения их воздействия на окружающую среду.

Статья создана в сотрудничестве с Shu’s Selection

Фотография к заголовку: В магазине Waterfront