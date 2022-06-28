Au Japon où les précipitations sont fréquentes, surtout à l’arrivée de l’été et lors des typhons, les parapluies sont évidemment indispensables. Ces dernières années, ils ont connu une évolution technologique qui les a rendus plus légers qu’un smartphone, et des modèles hybirdes permettent de s’en servir comme ombrelle pour se protéger du soleil.

Chaque année de juin à juillet, l’archipel japonais se frotte à la saison des pluies, où les averses sont quasi-quotidiennes. Un parapluie est un accessoire pour ainsi dire obligatoire pendant toute cette période, car il peut se mettre à pleuvoir à n’importe quelle heure.

Après la saison des pluies qui se termine en juillet commence l’été, avec un très fort ensoleillement. Les ombrelles sont alors de sortie et prennent la place des parapluies. Depuis quelques années, les modèles hybrides, qui servent aussi bien de parapluie que d’ombrelle, avec un design neutre, ni masculin, ni féminin, ni jeune ni senior, ont gagné en popularité.

Piétons marchant avec des ombrelles sous un fort soleil. (Jiji Press)

L’évolution des parapluies japonais

Si l’on en croit Shû’s Selection, important fabricant de parapluies de type occidentaux sous la marque Waterfront, les parapluies ont énormément évolués ces dernières années, et ont gagné en fonctionnalité ainsi qu’en facilité d’utilisation.

C’est ainsi que les parapluies, même pliables, sont à ouverture et fermeture automatique, à plis marqués faciles à plier, ou à mémoire de forme, et plus légers qu’un smartphone. Les matières nouvelles sont mises en œuvre, comme la fibre de verre et l’acier inoxydable pour augmenter la durabilité, ou à traitement hydrofuge pour être repliés sans se mouiller les mains.

Parapluie pliant à ouverture et fermeture automatique et mémoire de forme. Le traitement argenté offre une meilleure protection contre la lumière, la chaleur et les rayons ultra-violets. Au repliage, la face humide se replie vers l’intérieur, de sorte que l’on ne se mouille pas les mains.

Parapluie pliant pèse environ 100 grammes. Plus léger qu’un smartphone.

Un taux de blocage des UV égal ou supérieur à 90 % est devenu une fonctionnalité presque standard, sur des articles utilisables aussi bien comme parapluie que comme ombrelle. Et pour éviter encore plus la protection contre la chaleur, les parapluies à face intérieure noire, de façon à ne pas réfléchir sur le visage la lumière déjà renvoyée par le sol, connaissent un certain succès.

De leur côté, les modèles classiques et chers d’ombrelles, qui étaient auparavant principalement vendus dans les grands magasins essentiellement pour un public féminin, sont devenus plus accessibles aux jeunes, car plus abordables. Et des modèles pour hommes sont aussi apparus, depuis que le ministère de l’Environnement a recommandé l’usage de l’ombrelle pour réduire le risque de coup de chaleur. Avoir un parapluie adapté pour chaque occasion de sortie ou chaque style de vêtements est évidemment une pratique de mode toujours suivi, mais on remarque récemment une tendance vers le parapluie personnalisé, que l’on aime et que l’on utilisera longtemps.

Modèles identiques, mais couleurs et designs variables à loisirs.

4,2 parapluies par personne

Selon une enquête réalisée en mai 2022 par la société d’informations météorologiques Weather News, les Japonais posséderaient en moyenne 4,2 parapluies par personne. À Tokyo, la moyenne monte jusqu’à 4,9. Les types les plus communs sont les parapluies standard « longs » (47 %), suivis des parapluies en plastique (26 %) et des parapluies pliants (21 %). La répartition par sexe donne 39 % des hommes utilisent des parapluies longs, contre 62 % des femmes. Les femmes indiquent utiliser des parapluies longs pour « être à la mode les jours de pluie »et pour « se remonter le moral avec un parapluie qu’on aime ».