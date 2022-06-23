تتنوع المظلات التقليدية ما بين تلك المصنوعة من الورق والخيزران إلى المظلات البلاستيكية الشفافة المتوفرة في متاجر الكومبيني الصغيرة وغيرها من الأماكن، في هذه المقالة نلقي نظرة على كيفية تعامل اليابانيين مع المطر وحرارة الشمس.

خلال موسم الأمطار في اليابان، غالبًا ما تكون المظلة من المتعلقات الأساسية اليومية التي لا غنى عنها لدى الكثير من الناس عند مغادرتهم لمنازلهم. حيث تستمر الفترة الرطبة عادةً من أوائل يونيو/ حزيران إلى منتصف يوليو/ تموز، ويتبعها حرارة الصيف المرتفعة، حيث تصبح المظلة مشهداً مألوفاً. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت المظلة ذات شعبية متزايدة في جميع الأحوال الجوية سواء للحماية من الأمطار أو لتجنب أشعة الشمس الحارقة.

بعض المارة حاملين للمظلات لتقيهم من أشعة الشمس. (جيجي برس)

مظلات واقية

شركة (شو سيليكشن)، وهي إحدى الشركات اليابانية المعروفة بمظلاتها التي تحمل العلامة التجارية (واترفرونت)، واحدة من العديد من الشركات الفعّالة في السوق، والتي تسعى إلى تحقيق التطوير المستمر في الاستعمال وسهولة الاستخدام لتحقيق رواجٍ كبير في الأسواق. فعلى سبيل المثال، هناك مظلات قابلة للطي تُفتح وتُغلق تلقائيًا أو بها ثنيات قابلة للطي أو بها بعض الخصائص أو العلامات التي تجعلها مميزة عن البقية. كما توجد مظلات أخف في الوزن من الهاتف المحمول. ويركز المصنعون أيضًا على المواد المستخدمة في التصنيع، باستخدام الألياف الزجاجية والفولاذ المقاوم للصدأ لتعزيز المتانة والعزل المائي لمنع اليدين من التبلل عند طي المظلة بعد الاستخدام.

أحد المقاطع المصورة لمظلة قابلة للطي تُفتح وتُغلق تلقائيًا، مع علامة تمكنك من تمييزها عن بقية المظلات.

توفر الطبقة الخارجية الفضية حماية إضافية ضد الحرارة والأشعة فوق البنفسجية. وعند طيها، يدخل الجانب المبلل إلى الداخل، لمنع تبلل اليدين أو الحقيبة.

إحدى المظلات تزن حوالي 100 جرام أي أقل من وزن الهاتف المحمول.

وأصبحت المظلات التي تحمي من أكثر من 90٪ من الأشعة فوق البنفسجية متوفرة بشكل اعتيادي. ويعمل التصميم الداخلي الأسود أيضًا على تحسين الحماية ضد الحرارة، فضلاً عن الحماية من مرور الأشعة عبر الأرض وانعكاسها على وجه المستخدم.

ولقد كانت المظلات في بعض الأوقات تمثل سلعًا راقية تُباع بشكل أساسي للنساء في المتاجر الكبرى، إلا أن الأسعار المنخفضة جعلتها أكثر جاذبية للشباب. وقد أوصت وزارة البيئة الرجال أيضًا بها كوسيلة للحماية من ضربات الشمس، الأمرالذي بدأ معه بيع المزيد من المظلات للرجال. وقام بعضٌ من محبي متابعة الموضة، باختيارات تناسب المناسبات المختلفة، ولكن في السنوات القليلة الماضية، كان هناك أيضًا اتجاه لاختيار المظلات القابلة للثني ذات السمات المميزة.

مظلات بأشكال وألوان مختلفة.

رفع الحالة المزاجية

وفقًا لمسح أجرته شركة الأرصاد الجوية (ويزر نيوز) في مايو/ آيار 2022، أظهر بأن الناس في اليابان يمتلكون ما معدله 4,2 مظلة لكل منهم، والنسبة ترتفع بين سكان طوكيو إلى 4,9. وكانت المظلة الأكثر شيوعًا هي المظلة المستقيمة أو غير القابلة للطي (وليست البلاستيكية) بنسبة 47٪، تليها المظلة البلاستيكية بنسبة 26٪ والمظلة القابلة للطي بنسبة 21٪. واستخدم 39٪ من الرجال و 62٪ من النساء المظلة المستقيمة، وقالت النساء أنهن اخترن هذا النوع لأنهن أردن أن يظهرن بمظهر أنيق أو يرفعن من مزاجهن العام في يوم ممطر.

التطور والابتكار الياباني

هناك عدة نظريات متنافسة حول وقت استخدام المظلات لأول مرة في اليابان، فهي تظهر في لفائف الصور من عصر كاماكورا (1185-1333). وبحلول عصر موروماتشي (1333-1568)، كانت تُصنع عادةً من ورق الـواشي الذي يعلو إطارات من خشب الخيزران، مع طلاؤها بالزيت لتوفير العزل المائي. ووفقًا لمصنع (تسوجيكورا) في كيوتو، المتخصص في صنع وبيع المظلات اليابانية التقليدية منذ تأسيسه في عام 1690، أصبحت المظلات شائعة على مستوى البلاد في فترة عصر إيدو (1603-1868)، ولكنها سرعان ما فقدت رواجها في أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر بسبب ظهور المظلات على الطراز الغربي. حيث كانت أكثر متانة وأخف وزناً وأرخص ثمناً، فضلاً عن تماشيها بشكل أفضل مع الملابس الغربية.

في عام 1928، حققت مظلة المخترع الألماني هانز هوبت القابلة للطي نجاحًا عالميًا، بما في ذلك اليابان.

وفي عام 1958، خرج الابتكار من اليابان، حيث أنتجت الشركة المصنعة (وايتروز)، ومقرها في حي أساكوسا بطوكيو، أول مظلة بلاستيكية في العالم. ومع دورة الألعاب الأولمبية عام 1964 في طوكيو، جذبت المظلات البلاستيكية الشفافة اليابانية الانتباه في جميع أنحاء العالم. وبعد أن كانت باهظة الثمن، أصبحت الآن تباع في محلات التجزئة مقابل ما يقرب من 500 إلى 1000 ين في متاجر الكومبيني، إلا أنه كذلك توجد مظلات أغلى ثمناً مع ميزات متقدمة، بالإضافة إلى إصدارات منخفضة التكلفة متوفرة في متاجر الـ 100 ين.

المظلة البلاستيكية حاليًا تتمتع برواج كبير بين العامة. (بيكساتا)

ولقد عادت المظلات ذات الطراز الياباني إلى الظهور مرة أخرى ولكن في هدوء كإكسسوارات ملفتة بصحبة فتيات الـ مايكو والـ غيكو في كيوتو، ومع الموظفين الذين يلقون تحيات الاستقبال والمغادرة في بعض النُزل والمطاعم التقليدية، وكذلك لتجميل الديكورات الداخلية. كما أنها عنصر شائع في مطبوعات الخشب والفنون التقليدية الأخرى.

بعضٌ من المظلات ذات الطراز الياباني في مدينة كانازاوا التي كانت تقي من الأمطار والثلوج الموسمية في منطقة هوكوريكو. (بيكساتا)

المفقودات والنفايات

في عام 2021، تم تسليم 250,670 مظلة مفقودة إلى مراكز الشرطة ومواقع أخرى. حيث يتم التخلص من العديد من المظلات البلاستيكية في مثل هذه الحالات، مما يؤدي إلى مشكلة في النفايات. ومن هذا المنطلق، تم إطلاق مشروع خاص يهدف إلى القضاء على النفايات من خلال نظام المظلات المعدة للاستعمال مرة واحدة بحلول عام 2030. حيث تتعاون مجموعة (ناتشيرال إنوفيشان)، التي تدير خدمة (مشاركة–المظلات)، مع ثماني شركات يابانية كبرى لإنشاء المزيد من الأماكن لاستعارة المظلات وإعادتها، مع الهدف المتمثل في الحد من تأثيرها البيئي.

(النص الأصلي نشر باللغة اليابانية في السابع من يونيو/ حزيران 2022، الترجمة من الإنكليزية. جزيل الشكر لشركة شو سيليكشين. صورة الموضوع: من داخل أحد فروع محلات واترفرونت)