日本雨多，伞是必不可少的。除了挡雨，日本人遮阳也爱用伞。近年来，日本的伞不断进化，变得更耐用、轻便了，有的甚至比手机还轻。本文中，我们来了解一下日本的伞。

高湿多雨的梅雨季节一到，日本人就伞不离手了。通常6月到7月中旬出梅，接着阳光强烈的夏天就来了。夏季里，替代雨伞频频派上用场的便是阳伞。近些年，设计上不分性别、年龄的晴雨两用伞开始走俏。

产品进化日新月异

日本洋伞第一厂Shu’s selection以“Waterfront”标志驰名。据其工作人员介绍，伞的进化可谓日新月异，很多产品都在功能和使用便捷性上下功夫，寻求差异化。比如现在市面上的折叠伞也具备自动开合功能了，有的还采用折痕增强或形状记忆工艺以达到便于折叠的目的，还有的甚至比手机更轻巧。材料上也有讲究，有的使用玻璃纤维或不锈钢来提高耐久性，有的采用防泼溅工艺，收伞不湿手。

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采用自动开合和形状记忆工艺的折叠伞

紫外线阻隔率达90%以上且晴雨两用，几乎已经成为阳伞的标配。为了提高隔热率，有的伞伞面内侧是黑色的，可阻止光线反射，这样，从地面反射上来的光线就不容易照射到脸上，因而也备受欢迎。

以往主要在百货商场面向女性销售的高价阳伞，如今价格变得合理了，因此也吸引了许多年轻消费者。伞店里面向男性的阳伞也越来越多，这也得益于日本环境省呼吁男性也使用阳伞以降低中暑风险。据称，根据时间、地点、场合选用不同的伞已然具备了时尚意义，近些年来，消费者倾向于选购有特色、经久耐用、越用越有感情的产品。

人均4.2把伞

日本私营气象公司天气新闻（WEATHERNEWS）2022年5月的调查显示，全日本人均拥有4.2把伞，东京都则达人均4.9把。最常用的雨具是长柄伞（47%），接着依次是塑料伞（26%）、折叠伞（21%）。性别差异方面，使用长柄伞的男性有39%，而女性达62%。女性使用长柄伞的理由是“雨天也要打扮得漂漂亮亮的”“想用（自己喜欢的）伞让自己开心起来”等。

伞的历史

关于日本伞的历史，自古众说纷纭。镰仓时代（1185-1333年）的卷轴画上，就有人手中撑伞，有人头戴斗笠。室町时代（1333-1568年），日本人开始用竹子做伞骨，绷上和纸，再涂上一层油防水，制成和伞。“辻仓”（京都市）自1690年创业以来，一直从事传统和伞的制造和销售。据其工作人员介绍，和伞在江户时代（1603-1868年）被推广至日本全国，但19世纪80年代后期洋伞登场后，迅速式微。相比和伞，洋伞更适合搭配洋装，更耐用、轻便且价格适中，因而成功抢占了市场。

到了1928年，德国人汉斯·霍普特发明的折叠伞风靡全球。因其便于携带，在日本也得以普及。

1958年，东京浅草制伞商白玫瑰（White Rose）发明了世界上第一把塑料伞。这种伞面透明、视野开阔的雨伞，借着1964年东京奥运会的东风在全球打开了知名度。刚上市时售价不菲，后来改在海外工厂大量生产，价格下降。如今，在便利店，一把仅售500到1000日元（约合人民币25到50元）。最近，市面上还出现了一些性能更好的高端塑料伞。

和伞一度式微，不过在京都，舞妓和艺妓等一直使用和伞，日式旅馆、日式饭馆也用和伞来迎送顾客。此外，和伞还被用于室内装饰等。如今和伞又重获青睐，在游客和年轻人中悄然掀起一股风潮。其中，伞面采用浮世绘、版画等和风设计的和伞备受喜欢。

失物招领处的常客

东京都内仅2021年一年，因遗失而被送到派出所和警察局的伞就有25.067万把。其中失主不明的塑料伞很快就会被处理掉，不予保管。由此，塑料伞用完就扔的问题受到了社会的关注。

基于这种现状，日本民间启动了一个项目，项目目标是到2030年以前，日本不再有一次性雨伞。运营共享伞服务的企业和日本国内八家大型企业联手增设借伞点和还伞点，以期减少环境负荷。

标题图片：Water Front店内（日本网）

协助：Shu’s selection

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