日元汇率跌至24年低点、第26届参议院选举发布公示、东京电力公司针对供电区域发布供电紧张警报……，请看2022年6月日本国内要闻回顾。

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针对载有26人的观光游船“KAZU 1号”在北海道知床半岛近海沉没事故，第1管区海上保安本部（小樽市）已将从海底打捞的船体运至网走港（网走市）。

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岛根县知事丸山达也表示，同意重启中国电力公司岛根核电站2号反应堆（松江市）。

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厚生劳动省发布2021年人口动态统计报告。出生数为811604人，同比减少29231人（3.5%）创下历史最低水平。表示育龄妇女一生生育孩子推算人数的总和生育率为1.30，同比下降0.03点，已连续六年减少。

日本大学发布消息称，毕业于该校的作家林真理子（68岁）当选大学的下一任理事长。

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海洋探险家堀江谦一（83岁）创下全球独驾帆船不靠港横渡太平洋的最高龄者纪录。

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朝鲜从平壤顺安机场一带朝日本海方向发射了8枚近程弹道导弹。之后全部坠入日本专属经济区（EEZ）外海域。朝鲜今年已发射了17次导弹。

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在职业拳击最轻量级世界拳王统一战中，世界拳击协会（WBA）和国际拳击联合会（IBF）双料拳王井上尚弥（大桥俱乐部）在1分24秒内两个回合TKO世界拳击理事会（WBC）拳王诺尼托（菲律宾），成为首位获得世界三大拳击团体拳王称号的日本选手。

据悉，担任过索尼公司（现在的索尼集团）总经理、董事长的出井伸之离世，享年84岁。

Quantum Leaps公司董事长、索尼公司前董事长出井伸之（2007年12月20日，东京丸之内，时事社）

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联合国大会通过无记名投票方式选举产生安全保障理事会（15国）的5个非常任理事国，日本再次当选。这是日本加入联合国以后第12次当选，当选次数创下联合国历史之最。

日本全国新冠病毒感染人数累计超过900万人。

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此前因新冠疫情扩散而停止的入境游恢复接待团队游客。

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防卫大臣岸信夫在出访新加坡期间与美国国防部长奥斯汀、韩国国防部长官李钟燮举行会谈。鉴于朝鲜的导弹研发活动，三国一致同意共同实施导弹预警、监视和追踪训练。

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东京电力福岛第一核电站事故发生后，原则上禁止进入的“返回困难区域”中，福岛县葛尾村的“特定复兴再生据点区域”（复兴据点）解除避难指令。这是被认定为难以返回的区域内，首次允许居民返乡居住。

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东京外汇市场上日元汇率一度急速下跌至1美元兑135日元，创下大约24年来的最低水平。

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第208届例行国会闭幕。政府提交的法案全部获得通过，这是自桥本龙太郎政权以来，即26年来的首次。政府在临时内阁会议上敲定参议院选举日程为“22日公示，7月10日投计票”。

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众议院议员选举区划定审议会（区划审）向岸田文雄首相提交了众议院选举新版小选举区区划方案建议。按照新的议席分配法“亚当斯方式”(各都道府县人口除以某数字后的商值进位取整作为议席数——译注)，都道府县的选区数量实行“10增10减”，调整后的选区总数达到140个。

日本将棋棋手羽生善治九段（51岁）在第81届排位赛中战胜山崎隆之八段（41岁），成为了将棋界首位创造正式比赛合计1500次胜利记录的棋手。

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针对因东京电力福岛第一核电站事故被迫离乡避难的民众要求政府赔偿损失的集体诉讼，最高法院做出二审判决，指出“即使命令东电公司采取安全措施，也很可能无法防止核电事故的发生”，认为政府不应承担责任。

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石川县能登地区发生地震，该县珠洲市测得震度为6弱级别的震动。气象厅发布消息称，震源深度为13公里，推测震级为里氏5.4级。地震未引发海啸。

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第26届参议院选举发布公示。合计545名候选人中，女性为181人，创历史新高。在全体候选人中的占比也达到了历史最高的33.2%。

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冲绳迎来战后第77个“慰灵日”。县政府在线满市摩文仁的和平祈念公园举办冲绳全体战争死难者追掉仪式，重温了和平誓言。时隔3年之后，追悼会再次邀请县外人士到场。首相岸田文雄和众参两院议长为死难者默哀。

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气象厅发布消息称，群马县伊势崎市测得40.2度高温，这是日本气象观测史上首次在6月出现40度以上的高温。

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七国集团（G7）峰会在德国南部的埃尔茂宫开幕，完成3天议程后于28日闭幕。围绕俄罗斯对乌采取军事行动问题，会议发表的领导人联合声明表示“将继续加强制裁，要让普京政府遭受重大经济损失”。

经济产业省预判东京电力公司供电区内27日傍晚将出现供电紧张现象，首次发布了供电紧张警报，呼吁家庭和企业在下午3点到6点之间节约用电。警报持续了4天，至30日结束。

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气象厅发布消息称，预计关东甲信、东海和九州南部的梅雨季已经结束。这是自有统计以来，关东甲信地区最短的一次梅雨季。

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首相岸田文雄在西班牙马德里出席北大西洋公约组织（NATO）峰会期间，与美国总统拜登和韩国总统尹锡悦举行了三方会谈。针对朝鲜研发核技术和导弹技术问题，三国领导确认将采取推进安保合作等措施共同加以应对。

标题图片：电子屏显示日元汇率跌至1美元兑136日元（2022年6月22日，AFP/时事社）

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