El asesinato del ex primer ministro Abe Shinzō, ocurrido el 8 de julio de 2022, conmocionó a los japoneses.

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La autora Hayashi Mariko asume el cargo de presidenta de la Universidad Nihon después de que su predecesor, Tanaka Hidetoshi, dimitiera debido a un escándalo de evasión de impuestos. Hayashi se licenció en la Facultad de Artes de la universidad.

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Un problema en las redes de KDDI afecta también a la infraestructura social, incluidos los cajeros de los bancos, los datos meteorológicos y los sistemas de comunicación de los aeropuertos. Este problema dura unas 86 horas antes de ser solucionado plenamente el 5 de julio. KDDI paga 200 yenes a cada uno de sus clientes como compensación.

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Los ingresos fiscales de Japón en el ejercicio 2021 suman 67,4 billones de yenes y alcanzan un récord por segundo año consecutivo. Los ingresos por el impuesto sobre sociedades aumentan impulsados por la recuperación económica global de la pandemia de la COVID-19 y la debilidad del yen.

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El ex primer ministro Abe Shinzō recibe un disparo en la espalda cuando ofrecía un discurso de campaña para las elecciones a la Cámara de Consejeros en Nara, en la prefectura homónima. Su muerte se confirma a las 17:03. El autor de este ataque es Yamagami Tetsuya, un antiguo miembro de la Fuerza Marítima de Autodefensa.

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El Partido Liberal Democrático se hace con 63 de los 125 escaños disputados en las elecciones a la Cámara de Consejeros. Con los diputados del PLD, Kōmeitō, Nippon Ishin no Kai y el Partido Democrático del Pueblo, el número de miembros de la Cámara Alta a favor de revisar la Constitución supera los dos tercios. Además, 35 mujeres consiguen escaño, una cifra que supera la anterior marca histórica de 28 alcanzada en las elecciones de 2016 y 2019.

El primer ministro Kishida Fumio coloca flores junto a los nombres de los candidatos electos en la sede del PLD en Tokio el 10 de julio de 2022. (© Jiji)

El jugador de tenis en silla de ruedas Kunieda Shingo gana su primer torneo individual de Wimbledon y se convierte en el primer hombre en esta disciplina que completa un Grand Slam de carrera al hacerse con los cuatro principales torneos durante su trayectoria deportiva. Además, logra un Golden Slam de carrera gracias a sus medallas paralímpicas.

Kunieda Shingo durante el torneo Wimbledon el 10 de julio de 2022. (© Jiji)

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El Tribunal del Distrito de Tokio sentencia que cuatro antiguos altos cargos de la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) deben pagar a sus accionistas más de 13 billones de yenes en compensaciones por una evaluación inadecuada del riesgo de tsunami que llevó al accidente nuclear en la central nuclear de Fukushima Dai-ichi en 2011.

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El primer ministro Kishida Fumio anuncia un plan para reactivar hasta nueve reactores nucleares de cara al próximo invierno como medida para hacer frente a una posible escasez del suministro eléctrico.

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Abdul Hakim Sani Brown se convierte en el primer velocista japonés que alcanza la final de los 100 metros lisos en el Campeonato Mundial de Atletismo en Eugene, Oregón. El deportista termina en séptima posición con un tiempo de 10,06 segundos.

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El ministro de Asuntos Exteriores Hayashi Yoshimasa se reúne en Tokio con Park Jin, su homólogo surcoreano. Ambos acuerdan avanzar hacia una solución temprana de las cuestiones relacionadas con las demandas por los ciudadanos coreanos forzados a trabajar en empresas japonesas durante la guerra.

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El patinador artístico Hanyū Yuzuru anuncia su retirada de las competiciones. Hanyū afirma que continuará patinando como deportista profesional en espectáculos y otros eventos.

Hanyū Yuzuru anuncia su retirada de las competiciones. (© AFP/Jiji)

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Takase Junko recibe el Premio Akutagawa por Oishii gohan ga taberaremasu yō ni y Kubo Misumi gana el Premio Naoki por Yoru ni hoshi o hanatsu.

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El gabinete decide que el ex primer ministro Abe tendrá un funeral de Estado en el Nippon Budōkan de Tokio el 27 de septiembre. El primer ministro Kishida presidirá el comité del funeral y todos los costes serán asumidos por el Estado.

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El luchador de sumo Ichinojō gana el Gran Torneo de Sumo de Nagoya con un récord de 12-3 y se convierte en el primer maegashira que gana un gran torneo desde Daieishō en el primer torneo de 2021.

Después de una gran erupción, la Agencia Meteorológica de Japón aumenta la alerta volcánica en Sakurajima al máximo nivel, el 5, por el que se pide la evacuación de los residentes. El 27 de julio vuelve a reducir la alerta al nivel 3, por el que se recomienda a la población permanecer lejos del volcán.

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Japón registra su primer caso de viruela del mono. El paciente es un hombre de Tokio de unos 30 años que había viajado a Europa entre finales de junio y mediados de julio. El 28 de julio se confirma un segundo caso en la capital.

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Los fiscales de Tokio registran la residencia de Takahashi Haruyuki, un antiguo miembro del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, bajo la sospecha de que recibió una gran suma de dinero de la empresa de venta de ropa Aoki Holdings, uno de los patrocinadores de los Juegos.

El Ministerio de Justicia anuncia la ejecución de Katō Tomohiro, que asesinó a 7 personas e hirió a otras 10 en una ataque en Akihabara, Tokio, en 2008.

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Tokio registra por primera vez más de 40.000 casos de la COVID-19 en un día debido a la propagación de la subvariante BA.5 de ómicron, altamente contagiosa, durante la séptima ola de infecciones en el país. Se registra un total de 233.093 casos en todo el país.

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El ministro de Asuntos Exteriores Hayashi Yoshimasa y el ministro de Economía, Comercio e Industria Hagiuda Kōichi participan en las charlas económicas 2 + 2 con sus homólogos estadounidenses en Washington. Los ministros coinciden en la importancia de apoyar el orden económico internacional.

Desde la izquierda, el ministro de Economía, Comercio e Industria Hagiuda Kōichi, el ministro de Asuntos Exteriores Hayashi Yoshimasa, el secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken y la secretaria de Comercio Gina Raimondo en las charlas económicas 2 + 2 entre Japón y los Estados Unidos celebradas en Washington el 29 de julio de 2022. (© AFP/Jiji)

(Fotografía del encabezado: varias personas rinden homenaje al ex primer ministro Abe Shinzō durante el velatorio celebrado en el templo Zōjōji el 11 de julio de 2022. © Jiji.)