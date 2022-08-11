前首相安倍晋三在奈良市街头发表助选演讲时遭枪击身亡、日本举行第26届参议院选举、男子花样滑冰运动员羽生结弦宣布不再参加比赛……，请看2022年7月日本要闻回顾。

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前段时间曝出原理事长等高层逃税丑闻的日本大学迎来校友林真理子出任新理事长。该校艺术系毕业的作家林真理子获得过直木奖，她成为该校首位女性理事长。

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电信巨头KDDI发生网络故障，对银行ATM、气象观测数据手机、机场通信系统等社会基础设施造成了严重影响。直到86小时后的7月5日才完全恢复正常。作为“补偿金”，该公司将对所有用户账单统一减免200日元。

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2021年度一般会计决算概要显示，国家税收为67.037885万亿日元，连续两年刷新历史最高纪录。新冠疫情平稳后全球经济复苏，并且日元贬值带动企业收益增加，受此影响，法人税收实现了增长。

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自民党籍前首相安倍晋三在奈良市近铁大和西大寺站前发表参议院选举助选演讲时，遭到原海上自卫队员山上彻也从背后枪击。处于心肺功能停止状态的安倍送医后于当日下午5点3分确认死亡。

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参议院选举举行投计票，自民党获得125个改选议席中的63席，大获全胜。包括自民、公明、维新、国民民主党在内的修宪势力在参议院拿下了超过三分之二议席。此次当选的女性议员共有35名，超过2016年和2019年参议院选举时的28名，创历史新高。

在2022年全英网球（温布尔顿）锦标赛轮椅男单决赛中，日本选手国枝慎吾首次夺得该赛事冠军，成为同时获得四大公开赛“大满贯”加残奥会“金满贯”的轮椅男子选手。

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在针对东京电力福岛第一核电站事故的股东代表诉讼中，东京地方法院认定东京电力公司四名前高管在应对海啸工作方面疏于职守，命令四人赔偿共计13万亿余日元。

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首相岸田文雄表示初步决定今年冬季最多将重启9座核电站，以缓解电力短缺问题。

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在世界田径锦标赛（美国俄勒冈州）男子20公里竞走决赛中，日本选手山西利和夺得两连冠。东京奥运会银牌得主池田向希夺得亚军。24日举行的新设项目35公里竞走决赛中，川野将虎夺得亚军。

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世界田径锦标赛男子100米跑决赛中，萨尼・布朗成为历史上首位挺进决赛的日本选手。最终以10秒06的成绩获得第七名。

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藤井聪太棋圣（龙王、王位、叡王、王将）在第93届Hulic杯棋圣赛中击败挑战者永濑拓矢王座，成功卫冕，连续三次赢得棋圣称号。

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外务大臣林芳正在东京与韩国外长朴振举行会谈。双方一致同意尽早解决强征劳工索赔问题。

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男子花样滑冰运动员羽生结弦宣布今后不再参加比赛，但仍将以职业运动员身份专注于冰上表演活动。

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第167届芥川与直木奖评选结果揭晓，高濑隼子的《为了能吃到可口的饭》获得芥川奖，洼美澄的作品《向夜晚发射星星》获得直木奖。

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政府召开内阁会议，决定于9月27日在东京日本武道馆为此前在奈良市街头发表助选演讲时遭枪击身亡的前首相安倍晋三举行国葬。首相岸田担任治丧委员会委员长，费用由政府全额负担。

日本选手北口榛花夺得世界田径锦标赛标枪项目铜牌，成为在女子田径项目中首个夺牌的日本人。

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西前头（相扑中等级低于横纲、大关、关胁、小结的第五个级别——译注）排名第二位的逸之城（湊部屋）在大相扑名古屋站比赛中以12胜3负的成绩首次夺冠。这是继2021年大荣翔之后，再次由平幕力士（前头力士——译注）获得优胜。

鹿儿岛县樱岛南岳发生大规模火山爆发，气象厅将喷发警戒级别由“3级（限制入山）”上调为最高级别的“5级（疏散避难）”。27日重新下调至3级。

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日本国内首次发现此前主要在欧美国家蔓延的“猴痘”病毒感染病例。这名居住在东京的30多岁男性曾于6月下旬至7月中旬期间前往欧洲。28日，东京又发现了第2例确诊病例。

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围绕东京奥运及残奥会组织委员会原理事高桥治之涉嫌收取奥运赞助商AOKI控股提供的巨额资金一案，东京地方检察厅特侦部对高桥家中等场所实施了入室搜查。

因2008年在东京秋叶原杀害7人，并造成10人不同程度受伤而以杀人等罪名被判处死刑的加藤智大，法务省对其执行了处决。

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新冠病毒奥密克戎毒株亚变种BA.5蔓延造成的“第七波疫情”来势汹汹，日本全国单日新增感染者达到创纪录的233093人。东京单日新增感染人数首次超过4万人。

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日美两国政府在美国首都华盛顿举行经济版“2+2”首次会谈，考虑到中国和俄罗斯加大强势行动力度，会谈通过了明确提出主导“基于规则的国际经济秩序”的联合声明。日本外务大臣林芳正和经济产业大臣萩生田光一出席了会谈。

标题图片：民众在举行前首相安倍晋三守夜式的增上寺献花悼念（7月11日下午，东京都港区，时事社）

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