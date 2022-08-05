Убийство бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, 26-е выборы в Палату советников Парламента Японии, извержение вулкана Сакурадзима и другие события июля 2022 года в Японии.

1

В Университете Нихон, где произошел скандал с уклонением от налогов и другими нарушениями бывшего директора-распорядителя, новым директором-распорядителем назначена Хаяси Марико, писатель-лауреат премии Наоки, бывшая выпускница Художественного факультета этого учебного заведения. В управляющем совете университета, прежде состоявшем только из мужчин, назначения получили 9 женщин, что составляет 40% от общей численности совета.

2

У крупного оператора связи компании KDDI возник сбой в работе коммуникационной сети. Сбой оказал обширное и серьезное влияние на работу элементов инфраструктуры общества, затронув до 39 150 млн абонентов телефонной связи, банкоматы, систему сбора данных метеонаблюдений, системы связи аэропортов. На полномасштабное восстановление до 5 июля потребовалось 86 часов.

5

Согласно итоговому обзору общего счета государственного бюджета Японии за 2021 финансовый год (завершился в конце апреля), общая сумма налоговых поступлений второй год подряд обновила абсолютный рекорд, составив 67 трлн 37 млрд 885 млн йен. Выросли поступления налогов юридических лиц благодаря повышению прибыльности предприятий, которому способствовали восстановление мировой экономики от последствий пандемии коронавируса, а также удешевление японской национальной валюты.

8

Около 11 часов 30 минут утра бывший премьер-министр Японии от Либерально-демократической партии Абэ Синдзо получил несколько выстрелов в спину при выступлении перед избирателями в рамках кампании выборов в Палату советников. Нападение произошло перед железнодорожной станцией Кинтэцу Ямато-Сайдайдзи в городе Нара. Подозреваемый в стрельбе – бывший служащий Морских сил самообороны Ямагами Тэцуя. Абэ в бездыханном состоянии был доставлен в больницу, где в 5 часов 3 минуты пополудни врачи констатировали его смерть.

10

Состоялось голосование на выборах в Палату советников Парламента Японии. Либерально-демократическая партия одержала убедительную победу, завоевав 63 мандата из 125. В общей сложности представительство политических сил, выступающих за внесение поправок в Конституцию Японии – ЛДП, Комэй, Ниппон исин и Демократической партии для народа – превысило две трети состава верхней палаты. По числу избранных депутатов-женщин – 35 человек – на этих выборах был преодолен рекорд 2016 и 2019 годов, когда депутатами Палаты советников становились 28 женщин.

Премьер-министр Кисида Фумио прикрепляет цветок против имени кандидата, чье избрание подтверждено, вечер 10 июля 2022 г., Токио, район Тиёда (© Jiji Press)

Теннисист-колясочник Куниэда Синго стал чемпионом в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата Великобритании по теннису 2022 года (в Уимблдоне). Он стал первым среди мужчин-колясочников обладателем карьерного Большого шлема – победителем всех четырех главных международных турниров. Вместе с тем он стал обладателем карьерного «Золотого шлема» – победителем четырех главных турниров, а также Паралимпийских игр.

Куниэда Синго играет в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата по теннису, 10 июля 2022 гю (Jiji Press)

13

Токийский окружной суд, рассмотрев иск акционеров к руководству Токийской электроэнергетической компании (TEPCO) в связи с аварией на атомной электростанции «Фукусима-1», отдал четырем бывшим руководителям TEPCO распоряжение возместить ущерб на сумму свыше 13 трлн йен за небрежение мерами безопасности на случай прихода цунами. Это первый судебный вердикт, признающий персональную ответственность бывших руководителей компании.

14

Премьер-министр Японии Кисида Фумио сообщил о намерении в целях ликвидации нехватки поставок электроэнергии запустить в эксплуатацию к осени текущего года до 9 реакторов атомных электростанций в стране.

15

На Чемпионате мира по легкой атлетике (в американском штате Орегон) в мужском забеге на 20 км Яманиси Тосикадзу завоевал второй чемпионский титул подряд. Серебряный медалист Олимпийских игр в Токио Икэда Коки завоевал серебряную медаль. Двадцать четвертого июля в новом виде состязаний – забеге на 35 км – серебряную медаль завоевал Кавано Масатора.

16

На Чемпионате мира по легкой атлетике в мужских состязаниях на дистанции 100 метров Сани-Браун Хаким, впервые выступивший за Японию, вышел в финальный забег. По его итогам он занял 7-е место с результатом 10.06 сек.

17

Обладатель четырех корон сёги Фудзии Сота на 93-м турнире за титул кисэй и кубок Hulic нанес поражение претенденту Нагасэ Такуе, трижды отстояв чемпионский титул. Эту победу он одержал в последний день перед двадцатилетием.

18

В Токио состоялись переговоры министра иностранных дел Японии Ёсимасы Хаяси с его южнокорейским коллегой Пак Чином. Стороны договорились стремиться к скорейшему решению вопроса о принудительном труде в военное время.

19

Фигурист Ханю Юдзуру объявил о прекращении участия в соревнованиях. Он выразил намерение перейти в категорию профессионалов и сосредоточиться на участии в ледовых шоу.

Ханю Юдзуру на пресс-конференции, 19 июля 2022 г., Токио, район Минато (© AFP / Jiji Press)

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Совет по вручению 167-й премии имени Акутагавы и премии имени Наоки присудил премию имени Акутагавы Рюносукэ Такасэ Дзюнко за произведение «Чтобы есть вкусно», а премию имени Наоки Сандзюго – Кубо Мисуми за работу «Роняя звезды в ночь».

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Правительство Японии решением кабинета министров постановило провести государственные похороны бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, застреленного во время выступления с предвыборной речью в городе Нара, 27 сентября в зале Ниппон Будокан в Токио. Начальником комиссии по проведению похорон назначен премьер-министр Кисида Фумио, все расходы возьмет на себя правительство.

На Чемпионате мира по легкой атлетике в метании копья у женщин серебряную медаль завоевала Китагути Харука. Японская спортсменка стала медалисткой впервые в истории.

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На Большом чемпионате сумо в Нагоя титул победителя завоевал Итинодзё, одержавший в поединках 12 побед при 3 поражениях. Он стал обладателем чемпионского титула в условиях, когда ряду борцов пришлось объявлять об отказе от участия в состязаниях из-за заражения коронавирусом. Рядовой борец-хирамаку стал чемпионом впервые после победы Дайэйсё на первом турнире 2021 года.

Около 8 часов 5 минут вечера в префектуре Кагосима произошло взрывообразное вулканическое извержение из кратера Минамидакэ вулкана Сакурадзима. Вулканические обломки вылетели на расстояние до 2,5 км в восточном направлении от кратера. Метеорологическое управление Японии повысило уровень предупреждения о вулканической активности Сакурадзима с третьего (ограничения на приближение к вулкану) до максимального пятого (эвакуация из окрестностей). В 10 часов 20 минут вечера было отдано распоряжение об эвакуации жителям Аримуратё и части Фурусатотё в радиусе 3 км от кратера Минамидакэ.

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В Японии подтвержден первый случай заражения оспой обезьян – заболеванием, которое распространяется, главным образом, в странах Европы и США. Заразившийся мужчина в возрасте от 30 до 40 лет ездил в Европу в период с третьей декады июня по вторую декаду июля. Двадцать восьмого июля в столице был подтвержден второй случай заражения.

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Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры провел обыски по месту проживания и в ряде других мест в связи с подозрением бывшего директора-распорядителя Организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Такахаси Харуюки в получении большой денежной суммы от крупной компании-производителя мужской одежды AOKI Holdings, которая выступала спонсором Игр.

Министерство юстиции привело в исполнение смертный приговор, вынесенный Като Томохиро за убийство и другие преступления во время нападения на прохожих в токийском районе Акихабара в 2008 году, в результате которого 7 человек были убиты и еще 10 – тяжело ранены.

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Распространение штамма BA.5 подвида коронавируса омикрон способствовало усилению седьмой волны заражений, и суточное число случаев заражения по всей стране оказалось рекордно высоким за всю историю, составив 233.093 человека. В Токио впервые подтверждено заражение за сутки более 40 тыс. человек.

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В Вашингтоне впервые состоялись переговоры в формате «два плюс два» глав внешнеполитических и экономических ведомств правительств Японии и США. Имея в виду гегемонистские устремления Китая и России, японские и американские представители выступили с совместным заявлением, в котором отметили намерение возглавлять «международный порядок, основанный на правилах». С японской стороны в переговорах участвовали министр иностранных дел Хаяси Ёсимаса и министр экономики, торговли и промышленности Хагиуда Коити.

Участники «Японcrо-американской комиссии по обсуждению экономической политики» (экономического диалога в формате «два плюс два»), слева направо: министр экономики, торговли и промышленности Японии Хагиуда Коити, министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса, государственный секретарь США Энтони Блинкен, Министр торговли США Джина Раймондо, 29 июля 2022 г., Вашингтон ((© AFP / Jiji Press)

Фотография к заголовку: люди возлагают цветы на всенощной церемонии прощания с бывшим премьер-министром Абэ Синдзо в буддийском храме Дзодзёдзи, вторая половина дня 11 июля, Токио, район Минато (© Jiji Press)